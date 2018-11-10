民主黨不願面對的真相：川普期中選舉為何稱「取得巨大勝利」？

11月6日登場的美國期中選舉，是川普（Donald Trump）當選以來首度接受全國民眾的檢驗，包括中美貿易戰、邊境控管、大法官提名之爭，都成為選戰話題。此次改選，包括35席聯邦參議員（其中兩席是特別選舉）、435席聯邦眾議員、36席州長與各地大小官員，將牽動未來兩年的政局走向。

最終的開票結果，民主黨睽違八年再度取得眾議院多數，共和黨力保參議院繼續過半，州長則是民主黨大有斬獲，連下七城。面對這樣的選舉結果，川普在第一時間卻對外表示「取得巨大勝利。」不過仔細分析可發現，川普說的或許真是民主黨不願面對的真相。

雖沒躲過「期中魔咒」，共和黨卻演出「參院驚奇」

由於期中選舉都被視為現任總統的期中考，因此執政黨幾乎都會在期中選舉滑鐵盧，細數近幾任的總統，確實都在期中選舉吞下敗仗，成為揮之不去的「期中魔咒」。

歐巴馬（Barack Obama）在第一任期的2010年期中選舉丟掉眾議院多數，2014年期中選舉更是一口氣輸掉九席，失去掌握八年的參議院。小布希（George W. Bush）第一任期在九一一事件的影響下，共和黨於國會兩院都逆勢成長，直到2006年期中選舉才失去兩院的多數席次，就連柯林頓（Bill Clinton）也沒能在第一任期倖免，對國會兩院的主導權也是於1994年選舉一次輸光。

共和黨在這次的選舉中未能守住眾議院，就結果來說等於是川普步上了歐巴馬的後塵，沒能躲過「期中魔咒」。

依據《美國憲法》，參眾兩院共享國會職權，但負責的事項還是略有不同，眾議院掌握徵稅與撥款之權，以去（2017）年川普推行的大規模減稅計劃，就是從眾議院發起，參議院僅能提出建議或修正，並不能主導財稅法案。

由此觀之，眾議院的影響偏重於「內政」層面，所以未來兩年民主黨將會對川普形成牽制，至少在移民控管與廢除歐記健保（Obamacare）等爭論不休的政策上，川普要過眾議院這關的難度很高。

但值得進一步思考的是參議院，共和黨不但沒有下降，反而從民主黨手中攻城掠地，在選情膠著的北達科他州（North Dakota）、印第安納州（Indiana）、佛羅里達州（Florida）和密蘇里州（Missouri）翻盤，雖然丟掉內華達州（Nevada）和亞利桑那州（Arizona），卻還是守住參議院過半優勢，增加三席的戰績也是自甘迺迪（John F. Kennedy）1962年期中選舉以來最好的表現。

參議院的勝利，其實就足以一掃共和黨在眾議院落敗的陰霾。

續掌參議院多數的第一刀，砍向「通俄門」

與眾議院相比，參議院有一項最特別且關鍵的職權，就是「人事同意權」，包括國務卿、內閣閣員、大法官等重要官員，都是由總統提名後送交參議院表決任命。川普上任至今人事更迭頻仍，因此能否掌握人事同意權的穩定，對川普來說相當重要，這點可從川普在期中選舉後的動作得到證實。

11月7日早晨，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）接到白宮通知，希望他能辭職走人，塞申斯也立刻遞出辭呈，接受「被請辭」的決定。塞申斯的去職，外界多半認為與「通俄門」調查有關，塞申斯因為迴避調查而無法替川普擋子彈，放任調查越滾越大，川普想撤換塞申斯的傳聞早已甚囂塵上。

由於主導通俄門調查特別檢察官穆勒（Robert Mueller），為避免影響選情而在期中選舉前一個月暫停對外發表聲明。現在眼看選舉已過，穆勒的調查進度一定會成為外界焦點，此刻撤換司法部長，即便不會讓通俄門調查立刻喊卡，但無疑是企圖影響進度。

另一方面，共和黨在參議院確定過半，也是川普敢在選後不到24小時就讓塞申斯走人的第二項因素。期中選舉的參議員將在明（2019）年一月就任，如果參議院是民主黨佔多數，川普根本來不及在國會交接前把司法部長人事案搞定，也就會大幅降低屬意人選的通過機率，屆時只會徒增麻煩。

或許川普早就有趕走塞申斯的念頭，只是卡在先前鬧得沸沸揚揚的最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）任命案，讓撤換司法部長的時程往後延，加上仍在觀望期中選舉的結果，因此才會在確定續掌參議院後立刻拿塞申斯祭旗。

由以上種種來看，也就不難理解川普所謂的「巨大勝利」說的到底是什麼。

川普與前司法部長塞申斯（右）｜Photo Credit: AP/達志影像

向民主黨伸出橄欖枝？川普對眾議院另有盤算

共和黨在眾議院並未如參議院順利，一如預期失去多數優勢，但川普在選舉結果出爐後，卻立即表示支持民主黨的眾議院領袖裴洛西（Nancy Pelosi）出任眾議院議長，這件事情相當值得玩味。

裴洛西出身加州（California），是典型的老牌民主黨政治人物，並從2003年就開始擔任民主黨眾議院領袖，更在2007年出任眾議院議長。然而裴洛西時常與川普在政策上交鋒，每到選舉更是共和黨極力抹黑的對象，但這次選後川普竟然支持裴洛西，還希望未來增加跨黨派合作，這點有兩個不同的角度觀察。

裴洛西雖然是民主黨人，但她是黨內少數對中國強硬的人物，長期關心中國人權議題、西藏與達賴喇嘛，近來更多次指出中國竊取美國智慧財產權的威脅。裴洛西對中國的立場，與眼下如火如荼的中美貿易戰並不衝突；雖然眾議院在外交上的影響相對有限，但能在中國立場上達成某種程度的共識，是川普願意讓裴洛西登上議長大位的原因之一。

再者，民主黨對裴洛西的不滿，也可能是川普支持她的理由。裴洛西在眾議院領導民主黨已15年之久，且78歲的高齡顯得缺乏生氣，許多黨內青壯派對領導階層職務早就躍躍欲試，但裴洛西並沒有交棒的打算。

11月28日民主黨即將舉行黨團會議決定議長人選，多位民主黨眾議員已表態不支持裴洛西，若這股青壯派醞釀的「反裴」勢力沒有得到適當安撫，恐怕會在將來引發民主黨內引發進一步的內鬥。把一顆民主黨的不定時炸彈拱上議長寶座，有機會激起民主黨分裂，對共和黨或川普來說，何樂而不為？

以川普的角度而言，若民主黨選擇其他人出任議長，不見得會在對中政策與自己有一致的想法，倒不如接受民主黨過半的事實，並在這個局面中找到最有利的選項，而這個答案便是民主黨內也頗有微詞的裴洛西。

裴洛西（左）與川普｜Photo Credit: AP/達志影像

州長選舉牽動2020大選，將是川普心中最大的痛

討論到中美貿易戰，就不得不把視角轉到這次期中選舉的另一重頭戲：州長。此次改選36州的州長，民主黨一口氣在七州翻盤，分別是緬因州（Maine）、密西根州（Michigan）、威斯康辛州（Wisconsin）、伊利諾州（Illinois）、堪薩斯州（Kansas）、新墨西哥州（New Mexico）與內華達州。

選前就作為中美貿易戰指標而受到關注的愛荷華州（Iowa），不管是州長或國會選舉結果，都值得進一步分析。

愛荷華州之所以會成為中美貿易戰的指標，主要是因該州盛產大豆，有25％銷往中國，但中國卻在貿易戰中把大豆關稅調高25％。中國官媒在選前於當地《得梅因紀事報》刊登四大頁全版廣告，痛罵川普打貿易戰「很愚蠢」。

此事在愛荷華州似乎有發酵的跡象，以州長選舉來說，共和黨的候選人雷諾茲（Kim Reynolds）雖以50.4％的得票率當選，卻比前任州長布蘭斯泰（Terry Branstad）2014年選的59.1％還少九個百分點，下降幅度頗為明顯。

再來看該州的四席聯邦眾議員，原本共和黨握有三席，但其中兩席在這次被民主黨攻下，另一席僅以微幅差距勝出，且選票下滑也相當明顯。尤其現任美國駐中國大使就是前州長布蘭斯泰，連自家州長在中國前線都無法捍衛愛荷華州的利益，以致該州選民用選票表達不滿，使共和黨嘗到苦頭。

由此可知，中國因素在愛荷華州確實有激起一些效應，連帶過去被視為共和黨票倉的農業州堪薩斯也敗選，代表中美貿易戰對共和黨選民還是造成影響。至於愛荷華州的現象只是特殊個案，還是中西部農業州政治格局翻轉的前兆，非常值得持續觀察。

此外，綜觀民主黨這次勝出的州長，川普恐怕也高興不起來。對比2016年的大選結果，民主黨成功在密西根、堪薩斯、威斯康辛與賓州（Pennsylvania）翻盤，這幾州總計有52張選舉人票，足以撼動總統大選的結果。雖然州長與候選人個人特質關聯性較大，但川普上次便是藉由五大湖區的擺盪而勝出，若這些州又倒回民主黨，對川普2020年想連任無疑是一大警訊。

整體而言，共和黨在國會雖看似跛腳，但並未失去川普眼下最關鍵的人事同意權，也在眾議院找到對自己最有利的安排，以選前這麼多紛紛擾擾來說，川普這張期中考成績單算是低空飛過。「雖無近憂，但有遠慮」，川普短期內的施政格局，並不會因期中選舉受到立即性翻天覆地的改變，不過州長選舉的後座力，不容小覷。

核稿編輯：翁世航