可怕的不是同志或多元性別，而是反同方偏頗產製的假資訊

文：蔡柏宏（國立臺灣師範大學大眾傳播研究所碩士生）

年底九合一大選與十項公投案在即，中央選舉委員會近期針對各項公投案，邀請發起人或關心相關議題的各界人士表達意見。其中，有關性別、同志教育，以及是否透過修正民法（或另訂專法）保障同性伴侶共組家庭的議案就多達五案，可見平權、愛家雙方的爭論已延燒多時，也讓社會陷入謾罵、謠言遍佈的現況。然而，可怕的並非同志或多元性別，而是半真半假，讓資訊素養未必充足的群體感到困惑，甚至進一步被誤導的資訊。

假新聞、假資訊，讓人摸不著頭緒

假新聞近年引起高度關注，但其中指涉的，卻未必是同樣類型的資訊。其實，大眾常聽到的「假新聞」一詞，可以指涉三類，pseudo news、phony news，以及fake news。pseudo news即常見的公關新聞，由政府、企業精心設計，甚至直接發稿邀請記者採訪而產生的新聞；phony news相對輕微，指報導上的錯誤，如記者撰稿時在事件的時間、地點，或人、事、物有所誤植；而fake news則是大眾最需擔憂，也是本文試圖進一步探討的資訊，其中很可能涉及記者本身，或背後業主的意識形態，有意識地產製偏頗甚至錯誤的資訊，產生誤導人的疑慮。

事實上，稍具教育程度的大眾不難分辨公關新聞；經由比較多家媒體，也能或多或少判別報導中誤植的資訊。然而有意識地透過部分真實、部分捏造的資訊撰寫的新聞，在社群媒體、演算法將人們分眾化為無數同溫層的現今，才最讓人擔憂。收看幾段公投案的意見發表會後，不難發現反同方的論點大致以鼓勵性解放、未成年性行為、「非自然的」性行為將導致更多性傳染病等資訊為主，試圖告訴大眾，國中小階段實施同志教育後，會產生比今日更多的危害。此外，反同方更擷取高雄劉姓國小老師在課堂介紹保險套用途的照片，聲稱老師在課堂教導不適齡的性教育，藉此表達反對訴求。

觀察反同方提供的資訊，其實大致以半真半假，以及恐懼訴求為核心的呼籲為主。反同方聲稱同志教育鼓勵小學生自慰、探索性行為感受，然而據「蒂瑪小姐咖啡館」等臉書粉絲專頁、團體翻閱、彙整中小學課本後提供的資訊，並未發現相關內容，更由教育部澄清，現行教科書並未教這些不適齡的課程。更有甚者，部分反同人士以課外讀物移花接木，指稱書中的露骨內容內容為國中小教材，試圖引起家長焦慮，將同志教育與不適當的性關係產生連結。

事實上，認識同性戀、多元性別氣質等課程的確存在（或至少正被推行），然而反同方在部分真實的資訊之外，納入更多不實或不恰當的資訊，試圖藉此誤導資訊素養或許相對不足的家長，出於對於孩子的擔憂，進而反對相關教材。

滑坡謬誤的危機

常見的反同論述也包含多元性別、同志教育會鼓勵孩子成為同性戀，甚至放棄原有生理性別試圖變性，或是假設同性婚姻納入民法後，會不知如何教導孩子稱呼舅媽、姑丈等親戚，讓性別更為錯亂，讓成人「不知如何教育下一代」。更有自稱「前同志者」以自身的過往經驗，試圖連結同性戀者就代表性行為混亂、缺乏正確性觀念，將刻板印象的貼紙強加於人。事實上這些言論，皆建立於過度推論的滑坡謬誤。

Photo credit: 中選會網站影片截圖 同志教育意見發表會上，反對代表郭大衛分享自己同志身份轉變、進入幸福兩性婚姻的經驗，更語出驚人的表示，自己從前的同性性行為從來沒有戴過套，就是因為太熟悉同性戀、覺得這沒什麼的心態，呼籲把同性戀視為理所當然的同志教育，排除在校園外。

或許社會對性別氣質、性傾向究竟是與生俱來，或是後天養成尚無共識，然而反同方卻堅信性別可透過教育改變，甚至讓孩子產生混淆、錯亂，進而導致不良後果。然而值得質疑的是，教導孩子認識同性戀，就會讓他們「變成」同性戀？那為何性別氣質、傾向較多元的孩子大多無法被「矯正」？其實，反同方以過度推論引起家長焦慮，更透過似是而非的資訊掩蓋、包裝對多元性別的歧視，才最讓人擔憂。

事實上，同志教育鼓勵的，只是透過認識，鼓勵孩子尊重與多數不同的群體，就如既有的性別教育一般，鼓勵孩子接納陰柔的男孩、陽剛的女孩，甚至更多元的可能，進一步追求減少歧視、謾罵，甚至霸凌少數的目標。匪夷所思的是，一旦將主體代換為同志與多元性別者時，反同方就無法同樣將心比心，以自己定義的「自然」、「正常」，來阻礙多元的並存。

可怕的不是多元帶來的疑慮，而是半真半假的資訊

科技不斷革新，人與人之間的溝通，同樣不斷變化，例如Line、Messenger等線上群組成為閱聽人與親朋好友交換資訊、維繫感情的管道，卻也成為謠言發揮影響力的沃土。也許長輩在線上傳遞的聳動資訊，讓許多年輕世代深感困惑，然而事實上，年輕世代並未免於傳散謠言的潛在危機，讓許多未經證實，卻看似具有說服力的醫療健康資訊、政治傳聞，均在無數的點擊下，一傳十，十傳百，產生極大的影響力。

這是把雙面刃，由於資訊傳遞的成本極低，人人均可輕易對事件發表意見、產生影響，然而這也同樣是謠言趁勢發揮影響力的契機。反同方散佈同志教育充滿不適齡內容、同性婚姻納入民法後會傷害下一代的論述，同樣在資訊爆炸的現今，輕而易舉地說服部分群體。然而最讓人擔心的，其實並非支持多元性別可能產生的疑慮，而是透過話術包裝，欺騙中高年齡者的不實資訊，進而誤導長輩反對相關議題。或許同志教育、同性婚姻納入民法後仍有疑慮，還有值得探討之處，然而透過部分真實、部分捏造的資訊誤導他人反對這些議題，並不是民主社會所樂見的現況。

身處資訊如此龐雜，各方意見眾聲喧嘩的現今，我們如何自處？最簡單而可行的做法即是，一旦無法自行確認資訊是否為真，就不應分享出去，避免繼續散播謠言。更積極來說，媒體素養的提升，更是身處資訊爆炸的現代人所需要的，如果人人都能對於資訊的真實與否抱持些許的質疑，且在分享一則資訊前多想幾秒、甚至不繼續散播，無論謠言或假新聞，便無法造成太大的傷害。最後，也許同性婚姻、同性教育仍無法在當今的台灣社會取得共識，但相關議題能掀起如此龐大的討論聲量，已是社會的一大進步。無論公投結果如何，相信都會在歷史上，記下鮮明的一頁。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航