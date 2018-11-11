從數字看，川普的期中選舉毫無驚喜之處

文：王宏恩（美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

川普總統就任以來的第一屆美國期中選舉，由於川普辛辣的發言與政策、各種提名爭議，讓全世界都引頸期盼美國人會怎麼回應、是否真的會藍潮再現。

但如同昨晚正在筆者辦公室隔壁受訪的美國政治同事所云，這是一場預期之中、毫無驚喜之處的期中選舉，我同事甚至在開票日前就已經寫好開票日晚上要分析的結果了。尤有甚者，這場期中選舉可以說是兩大黨各取所需，甚至連天天跟川普對罵的CNN上一些評論員都只說這次選舉是持平。

首先，民主黨拿下眾議院多數，這當然是值得慶祝之處，畢竟可以進一步制衡總統並重新展開調查。但事實上，總統、參議院、眾議院都是同一政黨主導，在美國政治近幾十年來反而才是罕見的狀況，自美國政黨重組後的1970年以來，這50年裡面只有14年是同一政黨掌控總統與兩院。由於美國的國父思想麥迪遜主義（ Madisonianism ），有一定比例的美國選民擁有極高的制衡傳統，會刻意在不同投不同黨，來讓政策產出永遠不會太過極端。當然反過來講，這也可以說川普並不是共和黨的救世主。

第二，在美國大蕭條以來，幾乎全部的美國總統上任後兩年都會掉席次，平均掉30席，而川普掉的數字甚至略小於預期。除了小羅斯福推行新政讓人民有感之外，近年來只有跨越黨派成功的柯林頓第二任、以及剛經歷911恐怖攻擊需要團結的小布希曾在期中選舉增加席次，其他都一律減少。根據蓋洛普分析專家的估計，假如照川普民調上顯示不受歡迎的程度，平均而言共和黨應該掉37席，但目前即使票還沒開完，最終也不會超過這個數字，最終可能也只是在過去平均的30席左右。另一方面，歐巴馬在2010年掉了69席，但他兩年後還是順利連任，想推的政策也都推了。

第三，共和黨甚至在參議院也增加2席次而更穩定的過半（過去平均是參議院也會掉5席！），這也讓他們在未來可以繼續提名保守派大法官（假如有開缺的話）、各別參議員也不再能用「自己是關鍵的一票」來威脅川普。當然，參議院六年改選一次，所以這次只有三分之一的州改選，會有怎樣的結果很大是取決於這次那些席次改選。另一方面，美國總統選舉的計票方式是選舉人團制，總統總共拿到多少票並不是重點，在關鍵州是否拿到過半才是重點，川普也深諳此道，在佛羅里達州下的功夫（包括舉辦選前之夜）就成功反轉了該州參議員選舉。但在中國買廣告的愛荷華州共和黨本來四席有三席現在變成一席，就算州長還是共和黨成功連任，我想這更會引起川普的注意。

Photo Credit: AP/達志影像 在美國大蕭條以來，幾乎全部的美國總統上任後兩年都會掉席次，平均掉30席，而川普掉的數字甚至略小於預期。

第四，雖然女性當選人數獲得歷史新高，但這只是一個長期穩定的趨勢使然，川普並無推波助瀾的效果，也很難說是藍潮或者選前#Me too運動導致（雖然這樣說，可能對不起筆者辦公室對面一位正在帶領全美#me too 運動的同事副教授）。這次選後，將會有118位女性在參眾兩院服務，高於現有數字107，佔全體比例的22%，也是史上最高。但假如我們把時間拉長到1990，過去30年來每次期中選舉，女性當選的人數平均而言都穩定增加7、8人，這次增加的速度並沒有特別極端，而且共和黨在參院的女性人數甚至還減少。另一方面，我自然很高興看到第一位女性穆斯林進入眾議院（筆者現在的研究助理也是女性穆斯林，她現在正在大笑），以及看到幾位女性美國原住民當選，但過去根據參、眾兩院的投票研究顯示，女性進入美國國會之後，雖然女性議員們私下會有跨黨派聚會，但在重大議題上都還是歸隊到自己的黨派。

總結來說，這次大選並無特別驚奇之處，川普並沒有一人扭轉全美民意、但民主黨也沒有真的召喚出海嘯，一切都在作用力與反作用力互相抵銷之下達到一個許多專家早已預期的結果，國內沒有人是最大贏家，當然國外也不會有。既然結果如同預期，我想美國政治與兩黨接下來的政策也會如同預期的沒有太大的改變，而全世界也將如同預期地繼續每天緊跟著每一條新發出來的推特七上八下。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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