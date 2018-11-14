這不是韓國瑜的選戰：中共對台統戰計畫的三個層面

文：羅慧雯

當以後的歷史記載2018年九合一選舉時，韓國瑜現象必定是一個焦點，它也可能成為台灣民主的轉折點，可惜絕大多數台灣人（無論支持藍或綠）都不理解台灣正捲入的歷史洪流是往哪個方向去。

韓從台北空降到深綠票倉的高雄選市長，不到半年就掀起漫天狂舞，藍營救世主般的「韓流」，不僅電視台天天追著他口無遮攔的新聞跑，近期兩次在高雄的造勢活動也都達3萬人，更是到處去幫別的縣市長候選人助講。綜觀日前各家媒體報導及評論，皆將這股史無前例的「韓流」歸因於韓敢言敢秀的個人魅力及其團隊全方位的媒體操作，再加上高雄選民長期在綠色執政下的人心思變。

然而本文要指出，以上說法都是在幫「韓流」推波助瀾，刻意忽視這個風潮背後的政治操作與歷史意涵。韓國瑜本非政治素人，為何媒體從未針對他擔任立委期間的表現稍加檢驗？為何被國民黨捨棄後勉強去北農當個總經理，還能直攻高雄市長大位？如果這場旋風全是因他鋪天蓋地的媒體策略奏效，那麼媒體是因為無腦而被韓國瑜陣營操弄，或是背後有著更大的政治計劃在進行中？且讓我們試著以中共角度來看待這場選舉，他能有哪些操作目標與策略選項，那麼對於捲起這場旋風的力道就會看得更清楚。以下我們逐一來推測中共對台政治大計畫的三個層面：

首先，韓國瑜在受訪時表明將來秉持「經濟一百分、政治零分」的理念來施政，並說：「如果當上高雄市長，所有高雄街頭，政治的抗議，意識形態的請願，通通不准！零！」這是一句和台灣民主社會嚴重脫節的話，但有多少媒體點醒閱聽人韓國瑜這句話背後的「反民主」？從選戰開始以來，「民主不能當飯吃」以及「拚經濟」的邏輯就貫穿韓的發言主軸，不就在挑戰台灣民眾的民主理念嗎？同時他的拼經濟主軸就是引進陸資和陸客，這也是讓中共對台統戰的政治經濟路線再次成為主流論述。

其次，韓國瑜在1993年至2002年近十年的立委任內表現完全不及格，早已成為國民黨的邊緣人，中共若能把這樣的人操作成藍營共主，正可顯示台灣媒體容易操控，並且媒體雖爛，對選舉的影響力仍極大，並可凸顯台灣民主的脆弱與荒謬。對中共政權來說，台灣的民主自由有如芒刺在背，屢屢讓異議人士援引來主張中共政治改革之典範。甚至西方理論家也常以台灣的民主化經驗為例，認為中國在經濟改革開放後，也會走向民主自由。

但中共本質就是一黨專政，一開放就會垮，所以中共對台灣的態度雖然表面上高舉民族主義大旗要收復疆土，但那只是長期目標（因為短期內會受制於美國的戰略抵制），眼前中共能做的就是不斷給台灣的民主難堪。一場胡言亂語也能呼風喚雨的選戰，可呈現台灣民主是多麼荒謬，證明華人社會不適合西方民主體制，這就達到政治目的了。

第三點，由於媒體的擺爛表現早已成為台灣的生活日常，以致民眾只會批評記者素質差，就像網友看到爛新聞的標準反應是「小時不讀書，長大當記者」，這句話其實給予政治操作很好的藉口，意味著爛新聞的問題都只是記者個人水準的問題，不是媒體的意識形態或是金錢利益的問題。台灣人若不趕快從對弱智媒體的麻痹中醒過來，就無法看透娛樂表象背後的政治企圖。

中共透過金錢利益收買台灣媒體，加上大批網軍攻勢，在這場選舉是測試著民眾對媒體秀下限的容忍度，以及媒體被收編的聽話程度。在這種情勢下，做再多表象的媒體批評來反思台灣媒體的弱智化與娛樂化，已無法看到問題本質。媒體弱智無腦正成為政治操弄的最佳掩護與偽裝。事實上，這次選戰中的媒體表現恐怕已經不能用媒體失能失職來形容，而是媒體「裝可愛」、「賣力演出」的表現，那才是最可怕的。

至少目前看來，中共的大計畫已經成功，因為韓已被拱成藍營的共主，挾著「媒體寵兒」光環的他到處去為同黨候選人助講。而且這場荒謬的旋風讓更多人對民主的信心動搖。

現在唯一能亡羊補牢的作法，就是應設法揭露媒體背後的金流。新聞媒體在這次選戰中賺進多少錢？這些資金流動紀錄該不該查清楚？這是政府必須嚴肅回應的問題。

我們不希望將來的歷史記載著是，中共藉著這次選舉來讓台灣民主蒙羞，民眾罵著弱智記者卻讓媒體開脫責任。我們希望的是，這次選舉讓台灣的媒體政治經濟學重新認清現實，為台灣的民主鞏固盡到責任。

作者介紹：國中時綽號為費雯，大學念台大經濟系，研究所念新聞，於日本京都大學取得經濟學博士學位，曾任公共電視研究員，現在在傳播學院教書。關注各國影視產業發展，也喜愛追劇以及考察各種庶民史，相信數位時代中仍存在著具支配力的媒體，因此需要公民持續監督。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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