「各說各話」的美中安全對話：美國和「民主的台灣」有堅定關係

美中外交與安全對話昨（9）日在華府召開後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、中國國防部長魏鳳和與美國國防部長馬提斯（James Mattis）召開聯合記者會，美中雙方在關於南海、台灣及人權議題上都各自表達堅定立場，雙方各說各話，談到台灣時，中國國防部長魏鳳和更以美國南北戰爭為例，表示若台灣從中國分裂出去，中國會不惜一切代價維護主權。

中國：追求統一是中共的歷史責任

（中央社）美中外交與安全對話（D&SD）今天在華府召開，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧、中國國防部長魏鳳和及美國國防部長馬提斯會後召開聯合記者會，美中雙方都主動提到關於台灣的議題，在記者會上不掩飾針鋒相對及各說各話。

中國國防部長魏鳳和則以美國南北戰爭為例指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國當年南北戰爭一樣，「不惜一切代價」維護中國主權。

楊潔篪說，台灣是涉及中國主權、尊嚴、安全與領土完整的大事，台獨分裂勢力是台海穩定最大威脅，美方應有清楚認識。

先發言的蓬佩奧當著楊潔篪面表示，美國關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

後談話的楊潔篪則以中文指出，台獨勢力及其分裂勢力活動，是當前台海穩定最大威脅，對此，美方應有清楚認識。他還說，中國敦促美方，恪守「一個中國原則」及「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理涉台議題。

美國記者問，美國的「一中政策」與中國的「一中原則」不同，中方看法為何及美國要如何在自身「一中政策」下、強化美台關係時，先回答的蓬佩奧重申，「我們（美國）的一個中國政策」沒有改變，但在未提到《台灣關係法》的情況下，他指出，美國仍然信守基於「美中三個公報」的「一中政策」，這是美國長期以來的政策與承諾，美國採取的所有做法都一致，也會持續這麼做。

楊潔篪則重申，中國堅定維護自身主權與領土完整，「一個中國原則」是中美政治關係基礎，而台灣是中國領土不可分割的一部分。他指出，在「一個中國原則」基礎上，中國與世界170多個國家建立外交關係，中國繼續堅持這一原則，因為這是涉及中國「主權、尊嚴、安全與領土完整」的大事。

魏鳳和則主動補充說，台灣是中國領土不可分割的一部分，追求統一是中國的責任，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國當年南北戰爭一樣，「不惜一切代價」維護中國主權。

南海和新疆議題，雙方未有共識

《中央社》報導，關於南海，楊潔篪則提到，他在會談中向美方表示，希望美方停止頻繁派軍艦抵近中國領土與島礁，損害中國主權、安全及利益的行為，他也呼籲美國，對維護南海和平穩定發揮建設性作用，才有利於降低安全風險。

楊潔篪稱，中國在自己的領土有必要的防禦性建設，是國際法允許的範圍，是主權國家的自衛與自保權；中國致力於與有關當事方直接協商對話，也努力全面落實「南海各方行為宣言」。

對此，馬提斯則重申，美國會持續嚴格遵守國際法的相關國際海洋法規則，美軍也會像其他國家一樣，持續在任何國際法允許的國際水域與空域活動。蓬佩奧則不忘提醒中國，要兌現自身過去曾說過不會軍事化南海的承諾。

在人權議題上，雙方也毫無掩飾彼此的分歧，蓬佩奧說，美國在會談中也對新疆「再教育營」問題表達關切，包括中國在內、每個國家都應以尊嚴與尊重的方式，對待不同宗教信仰與族裔的人民。

不過，楊潔篪稱，新疆事務是中國內政，外國無權干涉，中國政府高度重視新疆經濟與社會發展，採取一系列促進穩定、發展、團結與民生的措施，同時依法打擊民族分裂與暴力犯罪，是維護人民生命財產安全，希望美方尊重事實、客觀看待。

蓬佩奧最後表示，雖然雙方在許多議題上有分歧，但這次對話良好且重要，雙方也討論要如何強化實現首輪外交與安全對話時、雙方的承諾，包括深化在軍事與安全議題上的雙邊交流，以在危機時刻降低風險。

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美國：呼籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣國際空間

《中央社》報導，記者會結束不久後，美國國務院稍晚特別以「發言人辦公室」名義、發出關於美中外交與安全對話的「新聞記要」，表達美國的立場，談到包括台灣在內的幾個要點。

關於台灣，國務院特別先提到《台灣關係法》表示，美國重申自身基於《台灣關係法》及「美中三個公報」的「一中政策」，呼籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方，採取包括使用武力或脅迫的片面行動。

關於南海，國務院表示，美中雙方承諾，要支持南海的和平與穩定，和平解決爭議以及航行與飛越自由，以及按國際法允許的其他合法用途；雙方並承諾，要確保海空安全，並且以建設性的方式管控分歧。

此外，美國也在會中討論到所有軍事、執法及民用船艦船隻與飛機，要依照國際法、以安全及專業的方式活動的重要性；美國還呼籲中國，「撤除」在有主權爭議的南沙群島上設置的飛彈系統，並且重申所有國家都應避免透過脅迫及恐嚇的方式，解決爭端。聲明也指出，美國仍會在國際法允許的任何範圍下，執行飛越與航行的行動。

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核稿編輯：羊正鈺