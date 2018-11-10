回應馬英九的「新三不」主張，蔡英文：很像在扯後腿

前總統馬英九7日出席研討會時致詞，提出新三不主張：「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」，總統蔡英文昨（9）日對此嚴詞回應，認為馬英九作為前總統，說這樣的話，是對中國、對國際社會都送出了錯誤的訊息，「那就是，中國的打壓是有效的，台灣人是會屈服的。」蔡英文說，在這種時候發表這樣的談話感覺「很像在扯後腿」。

《法國廣播電台》報導，馬英9日前出席「馬習會三周年政策研討會」時致詞，表示他在2015年11月7日於新加坡，與習近平的會面建立了雙方領導人對等尊嚴的對話模式，並聯手為「九二共識」背書，認定它是兩岸共同政治基礎，馬英九批評，蔡英文政府不認同「九二共識」等於片面廢止協議，官方互動終止，衝擊台灣民生經濟、政治外交，兩岸如同寇讎。

他也列舉了自蔡英文執政後，台灣旅遊業受到陸客流失的大幅衝擊，及其國際地位也屢屢受挫，包括台灣無法參加世界衛生大會、國際民航組織會議，失去5個邦交國，還有44家國際航空矮化台灣名稱。 對此，他提出兩岸「新三不」政策，即目前以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則，維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

馬英九也呼籲，中國官媒及部分人士，不要無謂地攻擊「一中各表」。馬英九強調，「中華民國」是拒絕台獨的最佳屏障，唯有「中華民國」存在，台獨才不可能實現。

蔡英文：這樣的說法傷害台灣主權

（中央社）總統蔡英文昨天則說，前總統馬英九日前提到的「新三不」，是在一個錯誤時空環境底下，做了一件傷害台灣主權的事情，對中國與國際社會送出了錯誤的訊息，也讓人有扯後腿感覺。

馬英九日前在馬習會3週年研討會表示，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，並認為以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

蔡總統今天出席在圓山大飯店舉辦的「第72屆工業節大會」，她在會後，罕見地主動向媒體發表談話。

總統說，對於馬英九的新三不說法，做為現任總統，有一些話要跟全體國人同胞說，馬英九在3年前馬習會時，國人同胞就已經對於馬英九一向堅持的「一中各表」態度產生質疑，也質疑馬英九在馬習會時，有沒有堅持他長期以來一中各表的立場。

蔡總統指出，時隔3年之後，在馬習會3週年的紀念，馬英九說的新三不其實是又做了更大的讓步，「我覺得，他的新三不說法是在一個錯誤的時空環境底下，做了一件傷害台灣主權的事情」。

蔡總統說，大家都知道中國在這段時間對台灣的打壓非常多，馬英九在這當下說出新三不，「其實對中國、對國際社會都送出了一個錯誤的訊息，那就是，中國的打壓是有效的，台灣人是會屈服的」，這個對於台灣人的主權傷害其實很大，更何況說這話的是台灣前任總統，讓國際間會產生更多誤解。

總統強調，這段時間以來中共對台灣的打壓，大家都很清楚，包括外交上買走台灣邦交國，對台灣國際組織參與剝奪很多權利，同時軍事上船艦飛機繞台等等作為，甚至於台灣假訊息的散播，造成社會對立，這段時間以來的打壓，其實是連續的、不斷的。

蔡總統強調，此時最需要的是台灣人民可以一致團結對外，馬英九這時候說這樣的話，確實是非常不恰當，「也讓人有那種扯後腿的感覺」。

蔡總統昨天在兩艘派里級巡防艦高雄左營軍港成軍典禮，提出「三不」勉勵國軍，分別是「不要忘記守護台灣的使命」、「不要忘記追求區域和平穩定」、「不要忘記來自境外的威脅」。

她說，昨天她說的三不，不只是說給國軍弟兄姊妹聽的，也是說給全體同胞聽的，更是要提醒馬英九，做為一個前任總統應該要注意他對這個國家主權的責任。

另外，蔡總統也說，她要問國民黨對於馬英九所講的新三不，國民黨的態度究竟是如何，「到現在我們也沒有聽到國民黨有任何不同的聲音」，做為最大的在野黨，在這個當下，必須在這嚴肅議題上面，能夠與台灣人民一起堅守主權、堅守立場，這是她對最大在野黨的期待。

馬辦和國民黨反駁：不要選情告急就操作統獨

《NOWnews》報導，馬英九辦公室表示，馬前總統已經講得很清楚，這是他在兩岸政策研討會時的致詞，依據中華民國憲法規定而來，無關選舉。現在台灣最不需要的就是炒作統獨和意識型態爭議，蔡總統應該思考如何解決經濟問題、回應民意，而不是因為選情告急，就不惜掀起統獨爭議，撕裂台灣社會。

馬英九辦公室也說，蔡總統惡意扭曲馬前總統在研討會的談話，栽贓馬前總統對於國家主權讓步；但是馬前總統已經卸任，現在是民進黨完全執政，馬前總統如何讓步國家主權？蔡總統在兩岸問題、經濟問題上束手無策，自己該負的責任不負，卻想藉由操作統獨議題、以東廠手段來影響選舉，實在不是一個國家領導人應有的格調，令人遺憾。

國民黨發言人洪孟楷則批評，蔡英文總統親自批馬新三不，民進黨很明顯是選情告急在炒作統獨議題，完全執政的蔡英文為救選情不惜走老路、用老招，可曾看見人民生活困苦、經濟不振？國民黨現在一心為全民拼經濟、顧生活，蔡英文卻還滿腦救選情操作統獨撕裂台灣，此其心實在可誅，完全失去總統高度。

對於馬英九的發言，目前國民黨六都候選人被問及馬英九「新三不 」的看法時，幾乎全部閃躲，《新頭殼》報導，高雄市長候選人韓國瑜回應，這個時間點談統獨問題，是最不需要的，南台灣尤其高雄市，最不需要的、最排斥的就是統獨問題，高雄最需要的是生活、要賺錢、要繁榮、要養育下一代。

新北市長候選人侯友宜則說，他是參選直轄市市長，不是選總統，意識形態的東西放在兩邊，好好為市民做事卡重要；台北市長候選人丁守中提到，若要走向統一，須有前提，就是在「自由、民主、均富、法治」之下，若無這個條件，一切免談。另外桃園市長候選人陳學聖、台中市長候選人盧秀燕、台南市長候選人高思博則都未具體回應。

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核稿編輯：羊正鈺