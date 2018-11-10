【圖輯】野火再起釀9死、15萬人緊急撤離，為何加州的「野火燒不盡」？

（中央社）多起野火昨（9）日同時肆虐美國加州，5人開車逃離時命喪火海，共有15萬人被迫撤離，這幾起季末出現的大火迅速蔓延，更威脅著名度假勝地馬利布（Malibu）。

罹難者試圖逃離北加州天堂鎮（Paradise）大片火海時死於車內。標特郡（Butte County）警局聲明表示：「初步調查顯示，命喪車內的罹難者受困野火當中。」聲明又說，尚未確認死者身分。另有數十人通報失蹤。

當局現已下令撤離天堂鎮2.6萬全部人口，並也強制疏散內華達山（Sierra Nevada）風景優美的山麓地區5萬人，包括鄰近天堂鎮、人口9.3萬的契科（Chico）部分居民。

Photo Credit:AP/達志影像

大火昨天爆發，加州森林防火廳（Cal Fire）表示，快速擴散的大火受強風煽動，燒燬8093公頃土地，尚未受到控制。官員表示，大火破壞天堂鎮數以百計家園、醫院、加油站、數家餐廳及許多汽車。

加州森林防火廳發言人麥克林（Scott Maclean）表示：「這座城鎮毀壞了，一切都被破壞了。」

Breaking: #Campfire in Butte County has destroyed over 6,700 structures and is now over 90,000 acres. The fire has killed 9 people and is now the most destructive wildfire in California history. #CaliforniaFires pic.twitter.com/VtvY6040ws — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2018年11月10日

而在南加州擴散4047公頃的「伍爾西大火」（Woolsey Fire）使當局今早擴大強制撤離令，疏散洛杉磯郡與文杜拉郡（Ventura）8.8萬戶，包含許多社會名流所居的馬利布市。

#WoolseyFire update:

- Wildfire has now burned more than 35,000 acres, 0% contained

- Evacuations ordered for Agoura Hills, Westlake Village, Calabasas, Malibu, Hidden Hills, Monte Nido & Topanga Canyon

- Details on shelters, maps & more can be found here: https://t.co/8ZHpSbdLTM pic.twitter.com/fZo0mAon9M — L.A. Daily News (@ladailynews) 2018年11月10日

洛杉磯郡警察局局長班奈狄克（John Benedict）告訴撤離地區民眾：「如果準備好離開，快走。」「而如果你被要求要走，趕快離開那裡。」

Photo Credit:AP/達志影像

「伍爾西大火」昨天爆發，已快速躍至101公路朝馬利布延燒，並也威脅本週稍早發生槍擊屠殺案的洛杉磯西北方文杜拉郡的千橡市（Thousand Oaks）。同樣在文杜拉郡焚燒的「希爾大火」（Hill Fire）今天早上燒燬2428公頃土地。

加州代理州長紐松（Gavin Newsom）今天宣布，加州進入緊急狀態，以支援文杜拉郡及洛杉磯郡受「伍爾西大火」及「希爾大火」影響的區域。

Photo Credit:AP/達志影像

《蘋果日報》報導，太平洋瓦斯與電力公司（ PG&E）應當局要求，暫時切斷周邊3.4萬戶電力供應。康考鎮以南的70號高速公路關閉。加州森林防火局暫未宣布建物損害狀況，僅提醒民眾繞路；該地交通不易，許多民眾已放棄開車，改以步行逃命。

《蘋果日報》報導，野火也導致大量煙霧漂向300公里外的舊金山灣區，影響空氣品質，當局呼籲老人和小孩留在室內。此外，洛杉磯西北方也有另一場野火，目前火勢正向南方的海岸城市馬里布（Malibu）蔓延。



加州今年7月底才剛經歷史上最大的「蒙多西諾複合野火」（Mendocino Complex Fire），被燒毀林木土地面積超過10個舊金山。當時消防部門花了約1.5個月的時間，才在9月18日完全撲滅火勢。

為何加州的「野火燒不盡」？

《新頭殼》報導，自7、8月以來，加州爆發多起野火，讓當地消防部門疲於奔命，而因極端天氣條件，每年加州的野火季節要到11月才結束。

《New York Times》報導， 與美國西部大部分的地區一樣，加州在秋季和冬季能獲得大部分所需的水分，但由於缺乏降雨和溫度升高，它的植被在夏季的大部分時間裡都會慢慢變乾， 然後植被就起火了。

雖然加州的氣候一直很容易發生火災，但氣候變遷與大火間的關聯是不可分割的，哥倫比亞大學教授威廉姆斯（Dr.Park Williams）博士指出，在所有這一切的背後是氣溫比以前高出2-3度，這使得植被更乾燥也更容易燃燒。

加州的火災記錄可以追溯到1932年，從那時至今的10次最大火災中，有9次發生在2000年以來，其中5次發生在2010年，今年則有2起，其中包括加州歷史上最大的 火災，7月底發生的Mendocino Complex Fire。

Photo Credit:AP/達志影像

除了氣候之外，另一個關鍵的原因是「人」，一位大氣科學教授表示，在加州南部看到的許多大火災都是由人類引起的，包括 去年索諾瑪縣及其附近發生的致命火災是由電力線墜毀引發的，今年的Carr Fire， 是該州有史以來第6大的火災，是因為卡車輪胎掉了後碰撞人行道所引發的火花。 威廉姆斯博士說：加州人很多，且乾旱季節很長。 人們總是在創造可能的火花，隨著乾燥的季節越來越長，東西越來越乾燥，人們在錯誤的時間引發火花的可能性就會上升。

而另一個讓人們引發野火的原因則是居住地點的選擇，有越來越多 人住在森林附近，這些區域是城市與荒野間的交界，非常容易引發大火。

除此之外，該文也指出「滅火」是違反直覺的，美國抑制野火的歷史實際上使現今的野火變得更糟。 威廉姆斯博士認為，過去100年來人類的「打火」行為讓很多原本該燒的地方沒燒，植物越來越多，這也使得現在每次火災，火都比以前有更多植物燃燒。

Photo Credit:Reuters/達志影像

密蘇里大學的地球科學系教授孫鳳鵬指出，每年秋天被稱為「聖安娜風」的強烈陣風都會將西部大盆地地區的乾燥空氣帶入南加州，孫鳳鵬2015年的研究報告指出， 加州有2個不同的火災季節，1個是從6月到9月，由溫暖和乾燥的天氣兩者聯合驅動，是大多數人比較容易想到的西部火災季， 在較高海拔的森林中，這些野火往往從更內陸的地方發生。

但孫鳳鵬在報告中也確認了第2個火災季節，是從10月到4月，並由「聖安娜風」所引發，這些火災的蔓延速度往往比第1個火災季的火災還要快3倍，並且發生地點更接近城市，在1990年開始的20年中，它們造成了80％的經濟損失，「 聖安娜風」除了讓植被變得更乾燥之外，還能夠吹動餘燼，散佈火焰。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺