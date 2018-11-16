《被收購商遺忘的裝屍紀錄簿》小說選摘：死了你們才肯收是吧？我現在就弄死她！

文：崑崙

前屋主的新居贈禮

十年反覆擦拭小刀，直到確定足夠乾淨才插回刀套，藏在褲腰收妥。婦人還沒死透，微弱的喘息未止。十年不擔心，斷氣終究是時間問題，他視若無睹走過婦人身旁，審視那具被縛在鐵柱上的男屍。

男屍腳下遺落花花綠綠的內臟，濺灑的血漬碎散成殘瓣。

十年雙手抱胸，嚴肅地凝視許久，像專業鑑定師在觀賞羅浮宮畫作。所有清潔的步驟與方法接連閃過眼前，最終擬定計畫的他捲起袖子，開始處理一地狼藉。

幸好婦人足夠富有又豢養男僕，宅內的清潔用具一應俱全。十年取來需要用上的部份，另外套了一雙清潔手套。像把衣服扔進洗衣籃似的，他將男屍的內臟一一拎進垃圾袋，終於清出空間處理地面血漬。

雖然熱衷善後的清掃作業，十年沒有大意到忽略周遭的動靜。宅邸的門開關時，他馬上察覺到了，隨即扔下吸飽泡沫與血的抹布，側身藏在暗室的門邊窺視。

出現在廳內的是被雨淋溼、手搬木箱的宅急便送貨員。

這個送貨員面無表情，彷彿覆蓋在臉上的是生硬的人皮面具而非真正的臉。正如宅急便送貨員的外觀是偽裝，這不是什麼親切送到府的服務，而是專門收取屍體的「收購商」。

既然是收購商，就沒有繼續隱蔽的必要。但是出乎十年的意料之外，又有一名收購商進門。

兩個收購商？

十年稍微思考後便恍然大悟——收購商並非只有一人。他委託的次數連自己都數不清了，每次都是同樣的人前來善後，才會產生這樣的誤解。

十年對收購商的了解非常有限，一直以來都是從實際所見的部份去猜測。

最初，大衛杜夫介紹收購商時只說明對方可以回收任何屍體。幾次委託都是乾淨俐落，收購商從不廢話，省去不少麻煩，所以十年樂意交由對方善後。

儘管猜測過收購商的種種，十年沒有在深究對方來歷背景的部份投注多餘心思，終究還是停留在好奇的階段，畢竟獵殺傑克會才是主要任務。

強烈的直覺告訴十年不要試圖刺探收購商，謹慎如他也不會傻到去招惹這些神祕莫測的傢伙。

何況這個新面孔感覺很不友善，還刻意將棒球帽壓低，讓上半臉部藏在帽舌的陰影下。儘管藏住臉，卻沒收斂住與常人迥異的氣息。這個新面孔身邊的空氣不自然地凝結，暗藏不祥的戾氣，膽敢輕易靠近便會給螫傷似的。

敏銳的十年察覺到這股詭異的氣場，不動聲色地戒備起來。「東西在哪？」那名慣見的收購商問。

十年指了指地下室。

收購商只說必要的話還有必要的發問，得到答案的他搬著箱子走入。那名新面孔也跟上。

十年待在廳內，沒有一同進去，因為地下室的空間有限又只有單一出口，能夠被輕易堵死。在尚未信任這名新的收購商之前，十年不會留有任何破綻。

幾分鐘後，兩名收購商處理完畢，搬走最後一個裝屍的木箱。

一如往常沒有多餘的道別與交談，兩名收購商一前一後離開。腳步的輕重與到來時無異，顯見鐵箱增加的屍體重量對他們來說毫無影響。

倚在門邊的十年目送收購商冒雨離開，返身回到廳內繼續未完的清潔。

婦人與男僕曾經的位置殘留擴散的血圈，十年忽然自省或許該換個方式？但他慣以小刀宰殺傑克會，一時難改。

致人於死對他絕非難事，但負擔的風險終究不小。作為狩獵者的籌碼即是自身性命，既然習慣跟風格已經成形，貿然改用其他不稱手的武器並不明智。

何況後續善後雖然麻煩，但對十年而言不成困擾。他主要目的是還原現場的整潔，不會在第一時間令人起疑就好，完全滅證這檔事倒沒特別執著。

只要有心，終究可以從現場遺留的種種線索查出真相，畢竟那些被拭去的血跡並非真正消失。

無法忍受髒亂環境的自己卻總是把場面搞得難以收拾，十年都不禁猜測，該不會是潛意識喜歡享受打掃後的成就感？

又或者正因為想看到滿地橫流的鮮血，才選擇這樣獵殺方式？他心想，該不會越來越往「那邊」偏移過去了？

正如與怪物戰鬥的人要當心自己也成為怪物，我是否也漸漸變成這些人的同類？十年自問，這個疑問很快就被否定。

他明白兩者的差異。這與濫殺無關，更不是以殺人為樂。只是一種不得不。出發點的不同註定兩者終有分歧，十年針對傑克會出手，其他人均非目標。

若不幸真有走偏的那天，便自盡吧。十年不可能容許那樣的自己留在世間作惡。

打掃告一段落，十年往空氣噴灑除臭噴霧作最後收尾，薄荷清香逐漸覆蓋噁心的腥臭。他滿意地審視成果，這裡乾淨得像什麼都沒發生過。

沒人被囚禁也沒人死去，只有關燈離開的黑髮少年。十年大方從屋內取用雨傘，關妥大門後取下黑色皮手套塞進口袋，在外顯的樣貌上不留一點讓人起疑的部份。就像收購商需要偽裝，他也有這份必要。

就如現身時的從容，他走過雨聲遍布的街。

十年離開沒多久，一只黑傘由遠而近，最終駐足在婦人的宅邸前。

傘下的男性是白襯衫與西裝背心的酒保打扮，一手撐傘，另一手將裝酒的木盒抱在懷中。他望著十年遠去的方向，回頭，踏進宅邸。

十年來到寧靜的住宅區，這裡多是屋齡老舊的民房，有一種被時代遺棄的落後味道。好處是安靜，少了來往的多餘路人，尤其在大雨淅瀝的現在更顯淒冷。

他走入巷內的公寓，二樓的鐵皮屋簷落下成片枝枒與綠葉，覆蓋雨水後更顯翠綠。好幾輛機車凌亂插停，公寓入口的兩扇大門缺去一半，脫落的其中一扇象徵性地倚牆靠著，提醒住戶它至少曾經存在。

這裡當然跟乾淨無緣，樓梯間殘留長年累積的煙臭，被踩成深黑色的地面理所當然有丟棄的煙蒂。

十年眉頭鎖得死緊，強忍打掃的衝動。他不應該在公開的場合引人注目，尤其在這樣不懂環境整潔重要性的地方，更該學會睜一隻眼閉一隻眼，隨它去吧。

他努力地無視眼前所見，收起雨傘上樓。腳步比貓還輕，無聲的程度更甚傘尖滴落的雨水。

最頂層封閉的安全門有鎖。十年取出鑰匙解開，微光跟雨珠便乘著風，從門縫跌進樓梯間。吹進的涼風把惱人的煙臭一掃而空。他深呼吸幾口，讓清爽的雨水氣味浸入肺裡。

安全門後是空曠的天臺，景色豁然開朗，可以望見鄰近住宅的樓頂，視線範圍直到幾條街外。畢竟是老舊建築的集合地，沒有近幾年慣有的遮天高度。這棟公寓已是這區數一數二高的了。

天臺的乾淨程度與這塊住宅區完全不同，沒有紙屑更遑論煙蒂，牆邊有幾盆被照養得極好的黃金葛。樓頂的加蓋小屋並非常見的粗陋鐵皮，而是樸素乾淨的白。

這是十年意外獲得的新窩。

他關緊安全門後重新上鎖。為了避免其他住戶亂闖，還特別加裝額外的幾道鎖，小屋當然設有同樣的防備措施。

在十年暫住的傑克會成員住宅之中，這間小屋說是最整潔的也不為過。室內偏涼的空氣含有淡淡的柑橘精油味，濃度恰到好處，不會令人覺得噁心。

即使沒有開燈，就著微弱的日光還是足以看清屋子內部的面貌。北歐風格的家具顯然是精心挑選過的，與漆成黛藍色的牆面相襯，看起來就是舒服。整體擺設走簡樸風格，沒有礙眼的雜物，只放置單純必要的物品。

雖是仇敵，十年不得不承認前屋主的眼光真的很不賴，無疑是遭遇過的傑克會成員中最有品味且最乾淨的。

他窩進柔軟的灰色單人座沙發，讓身體緩緩陷入。天花板的木質吊扇緩慢旋轉，捲起陣陣微風。

十年嘆氣，嘗試把積累的濁氣盡數吐出。倦意趁隙侵入每個細胞，四肢變得疲軟而沉重。他真想什麼都不管，只要窩在沙發打盹就好。

好累。

在眼皮就要這麼闔上的時候，十年忽然驚醒。他按著微暈的頭，匆匆走向廚房，打開冰箱上層的冷凍櫃。在騰騰冒出的冷霧之中，藏著一個年齡不足四歲的赤裸小男孩，手腳被彎折成不自然的角度，明顯是被硬塞進冷凍庫的。那模樣好像是以小男孩的頭顱為中心，手腳呈放射狀繞著頭顱生長般畸形。

死去的小男孩雙眼微睜，稚幼的臉龐覆著白色薄霜。

在小男孩被掰折九十度的左膝旁邊，擱著一團凍結肉塊。從形狀還有突出的管狀分支判斷，無疑就是心臟。

這是前屋主的傑作，不單是剖開小男孩的胸膛，還挖出了心。最後戲謔地將小男孩放進冷凍庫，變成這惡魔玩笑似的裝飾品。

毋須自問這是真實或幻象，長年與傑克會周旋的十年再清楚不過，這些都是無可否認的現實。

在沉默數秒的注視之後，十年用力關上冷凍櫃門，快步走到屋外。

雨未停歇，十年覺得這樣很好，現在就想淋雨。

挑小孩下手是他最無法忍受的。這些孩子的可能性到此為止，沒了，什麼都沒了。被凍成白色霜塊的小男孩令他想起當年那無助、只能任憑擺布的幼小自己，更連帶重複了小姊姊的死。死者已經無法安息，所以十年自私地留下小男孩，要這個無辜的受難者不斷、不斷提醒傑克會有多惡劣多麼不可饒恕。

雨水冰冷而十年的身軀如火滾燙。倦意一掃而空，他不能休息，必須追獵傑克會直到這些怪物全數覆滅，再也沒有無辜的孩子受害。

即使用盡一輩子的時間他也無怨無悔，至死方休……

人吃人的日常風景

不讓整座城市覆滅不甘心似地，看似停息的雨勢瞬間由弱轉強，激烈的雨水擊打在車窗上，被雨刷反覆抹去，就像裝箱的屍體難逃遭到抹消的命運。

昏暗的車裡，儀表板的按鍵發出小而顯眼的綠光。正副駕駛座各有一名宅急便送貨員打扮的男人—兩人都是收購商。負責開車的收購商是十年慣見的那位，代號是「獾」。收購商不具備姓名，擁有的是各自的代號。

至於副駕駛座的新面孔，代號是「獅子」。

處理完十年的委託，貨車明目張膽載著三具裝箱屍體在市區內行駛，最後進入某處私有停車場。入口的管理員認得車號，毋須確認身份，柵桿自動升起。

貨車在固定的車位停妥，不遠處另有一臺款式相同的貨車，那是其他的收購商。他們以私有停車場建立數個據點，依照委託地點的遠近自由選擇。

獾停車後熄火，就這樣靜止不動亦沒有下車的打算。他不帶一點表情，漠然注視眼前五公分處的空氣，黏在臉上的彷彿是張人皮面具。要不是偶爾還會眨眼，恐怕會讓人以為是過於逼真的蠟像。

獅子同樣沉默，不過與獾相比還更像是人。但若仔細打量會發現獅子同樣具備異於常人的氣息，藏在帽沿陰影的雙眼看不清在注視什麼，抑或是閉著？

這對陰沉的組合沒有交談，若非同為收購商恐怕永遠不會有交集。實際上，收購商都是獨立作業而非兩人組合，可是獾的情況例外。

這是「大工廠」的安排。「大工廠」與停車場這些暫時據點不同，是真正的本營。所有的收購商都必須聽從其發布的指示，所以獾接下任務，負責帶領這名記憶缺失的新進收購商。

「呼叫獾。」來自大工廠的加密廣播響起：「委託人代號蚓堅果，一具待收，地點士林區……」

「收到。」獾像接收開機指令的機械又活了過來，對著無線電簡短回答。他單手操縱方向盤，騰出的另外一手在導航系統輸入地址。

載著堆積的裝屍箱，又是收購商出動的時候。這些委託每日都有，不曾間斷。這與殘酷或病態無關，不過是人吃人世界的日常風景。

依循導航系統的指引，獾與獅子抵達位於士林的豪宅社區。這座社區的外貌嶄新得像伴手禮商店的展示品，彷彿建造的用意是炫耀而非居住。

看門的中年保全有張不友善的臭臉，一發現貨車的出現，本來就下垂的嘴角彎曲成更難看的弧度。他從警衛室的窗口探出頭來，粗聲質問：「送貨啊？」獾降下車窗，點頭。

「哪一戶？」保全簡直像警察盤查似的，口氣甚至變得更差。

獾以不帶抑揚頓挫的語調報出樓層以及委託人姓名。儘管平時是以代號稱呼委託人，收購商其實另外握有委託人的基本資料。

「等一下啊！」保全的頭縮回警衛室，透過殘留抹布痕跡的骯髒窗戶可以看見他抓起話筒，正在聯絡住戶。話筒無辜地倚在保全的耳朵旁好一陣子，委託人似乎沒有接聽。

最後保全只能摔上電話，挾著怒氣再次探頭。「車子停在外面，只能人進來。東西送完就走，知不知道？」

省去搭理的獾直接倒車，退離門口後停妥，然後與獅子各自下車。獅子自動從後車廂拿出空箱，這是他現在的主要任務——當個安分的見習收購商。

保全心不甘情不願地開門。兩名收購商穿越擁有池塘跟小花園的中庭，進入一樓的交誼大廳。這裡另有其他保全，只瞥了一眼就將獾與獅子當成空氣。

獾也沒把這些人放在眼中，任務之外的瑣事與收購商無關。他大步率領獅子來到電梯，按過上樓鍵。在這狹窄的空間才顯出獅子抱著的空箱有多巨大，幾乎佔去電梯一半的空間。樓層的數字緩慢跳動，最後落在數字6。

到了。

電梯口外，鋪著織花地毯的走廊筆直向前延伸，兩邊各有住戶。獾對照門牌，確認委託人的位置。儘管隔著門，依然擋不住門後吵鬧的人聲與音樂。

獾按下電鈴，經過幾分鐘始終無人應門。獾再按了一次，又是幾分鐘經過。等候無果，獾改從右胸的工作口袋拿出銀色的按鍵型手機。

「蚓堅果沒有回應。」獾向大工廠回報而非聯絡委託人，因為手機的功能被限定只能撥往大工廠。

「原地等待。」另一頭的聲音冷冰冰的，聽起來不過是單純的空氣振動，連電話掛掉後的嘟嘟聲都要來得更有生命力。

幾分鐘後，音樂增大幾分，門終於開了一小條縫，露出一雙鬼鬼祟祟、小得看不清瞳孔的眼睛。

來應門的是委託人蚓堅果，是個三十歲左右的男性，身高略矮但肥得誇張，像長著雙腿的脂肪球。圓滾滾的肥臉戴著黑色粗框眼鏡，佐以虛偽的客套性假笑。

「你、你到了啊。要麻煩你帶走的東西在裡面……」蚓堅果說到「東西」這個詞的時候，聲量明顯變小，難掩心虛。

戰戰兢兢的蚓堅果放兩名收購商進門。既然號稱豪宅，屋內的寬敞程度當然遠勝一般民房，客廳足夠當作舞池，其中正有數名男男女女各自為伴，隨著音樂節奏緊貼彼此，不安分地擺動身體，又或是當眾擁吻。

另外還有幾人窩在沙發上抽著大麻，迷茫的煙霧掩去他們的半邊面孔。空氣中混雜香水與汗味，一旁偌大的玻璃桌面放滿瓶瓶罐罐各式酒類，以及被胡亂扯開包裝的散落藥丸。

與客廳相連的幾個房間不時傳出高亢的呻吟。屋內男女盡數沉浸在狂歡的氣氛之中，誰都沒有注意到突然出現的訪客。

「在哪裡？」獾問。

「這邊。」蚓堅果搓搓手，幾顆反射油光的汗珠從額頭滑落。他走得很急，肉瘤似的肥屁股隨著步伐誇張擺動。

蚓堅果帶著獾跟獅子避開狂歡的男女，前往其中一間客房。內裡的雙人床躺著一個不省人事的女孩，塗抹的妝容藏不住她慘白的臉頰，嘴邊更無法掩飾地流淌一道白沫。床邊另外有一個白白淨淨的青年，裸露的上半身瘦癟得不帶多餘肌肉，是典型的奶油小白臉。小白臉看見蚓堅果進門，不滿地抱怨：「怎麼拖到現在？被其他人發現怎麼辦？快把她帶走！」

「麻煩你們，就是這個。」蚓堅果請求。對比小白臉的頤指氣使，顯然要客氣得許多。

獅子就地放下裝屍箱，走向昏迷的女孩。

「快一點，怎麼慢吞吞的！」小白臉喝斥。

獅子沒有因為小白臉的態度發怒，更像沒聽見似的無動於衷。他抓起女孩的手臂，準備進行裝箱作業，動作卻突然一滯。

察覺有異的獅子扣住女孩的頸部。無視小白臉不斷的催促，確認脈搏的獅子回頭對獾表示：「還活著。」

「活著？你不是說她已經……」蚓堅果驚恐地質問小白臉。

小白臉雙手一攤，敷衍回答：「我哪知道？看起來就是死了啊。反正把她帶走就對了，你不是說這些人專門處理這個的？」

「活的不收。」獾斷然拒絕。除此之外，蚓堅果已經犯下更嚴重的錯誤。小白臉翻了不屑的白眼，撇嘴反問：「她看起來還像可以活嗎？」

眼看獾不為所動，小白臉的眼珠子飄往另一個方向翻了第二次的白眼。「還是不收？那我付錢給你們總願意收了吧？要多少？」他翻找皮夾掏出幾張千鈔，施捨般遞出：「夠不夠？不夠我刷卡。」

蚓堅果深怕雙方衝突一發不可收拾，慌忙撲前制止，將小白臉遞鈔的手硬生生壓下，打圓場勸著：「算了算了，趕快叫救護車！」

小白臉一把推開蚓堅果，失控怒罵：「叫救護車？你是不是想害死我們？」

「這……」蚓堅果語塞，遲鈍的他也發現事情曝光的嚴重性。他為難地看著獾，又乞求地望向獅子。此時的獅子已經離開床邊，顯然不打算帶走女孩。

因為蚓堅果的不知所措，讓急躁的小白臉更是氣惱，在酒精跟藥物的催化作用下直接跨坐在昏迷的女孩身上，雙手掐住她的咽喉。「死了你們才肯收是吧？我現在就弄死她！」

事不關己的獾將雙手環抱在胸前，漠視小白臉獨演的鬧劇。

小白臉折磨一陣子，突然自暴自棄鬆手，跳下床揪住獾的領子。他崩潰逼問：「你真的不收是不是？不收我就去報警，要死大家一起死！」

「你們自己窩在這邊玩什麼？好熱鬧啊。」突然房門邊傳來一個幸災樂禍的男性聲音。

小白臉跟蚓堅果聞聲望去，是個體格壯碩、明顯有健身習慣的男人。壯男露出不懷好意的笑容，明知故問：「玩出人命了？」

「才沒有！」嚇得瞪眼的小白臉著急否認。他知道壯男不是吃素的好人，絕對不能有把柄落在他的手上。

「我又沒瞎，那個女的看起來就不行了。這兩個人是怎麼回事？今天又不是變裝趴。」壯男衝著獾毫不客氣地嘲笑。

蚓堅果趕緊揮手，示意壯男不要繼續挑釁。偏偏他跟小白臉越慌張，壯男就越是起勁，上癮般不斷逗弄。蚓堅果只好坦白：「他們是來善後的，你千萬不要亂說話……」

「善後？那趕快搬走啊，留著不動是怎麼樣？是不是想姦屍？這我還沒見過，來，你們誰要先上，讓小弟我瞻仰一下你們的男性雄風？」壯男的玩笑簡直毫無底線可言。

獾還是以不變的語調重複：「活的不收。」

「嘿！」壯男彎起一邊的嘴角，露出不善的偽笑。隨後走向獅子，一把將他手中箱子拍掉。鐵製的裝屍箱撞在地板，發出與紙皮的偽裝外表不相稱的重響。

壯男沒有發現其中的違和處，還顧著打量獅子。「不收？宅急便可以拒絕客戶的要求？不怕我們投訴？還是你真的要姦屍？」

「快點收走！快！」小白臉趁著壯男攪局時仗勢喝斥。場面看起來像沉默的收購商落居下風，任憑客戶責罵似的。蚓堅果在旁邊急著想打圓場，卻苦於找不到插話的時機。

壯男本來帶著得意的笑容，但突然發現某個環節不太對勁。他後知後覺地問：「宅急便為什麼會收屍體？你們不是……」

壯男來不及完整提出問題，便聽獾突然低喚：「獅子。」

獅子猝然發難，以一記鉤拳劃破沉默。壯男的下顎遭到重擊，失去脊椎般癱軟倒地，無法再起。隨後被獅子以雙手扣住頭顱兩側。

壯男的意識渙散，恍惚間卻看清那對藏在帽舌陰影的雙眼，嚇得發出小女孩似的嗚咽聲。獅子使勁一扭，終結他的恐懼。

獅子的反撲來得極快，震驚的蚓堅果跟小白臉久久不能回神。小白臉的嘴巴就這麼愚蠢張開，不敢相信眼前所見，還在困惑是不是嗑太多毒品所引發的幻覺？但是那突然按住臉頰的觸感是如此真實。

小白臉下意識伸手一摸，想弄清楚那究竟是什麼。

獾卻沒留給他探究的機會。一樣的手法一樣的扭轉，小白臉的疑問再也得不到答案。

蚓堅果看見友人雙雙被殺，嚇得一屁股坐倒，顫聲哀求：「別、別殺我……」

「你破壞保密協定。」獾指出。

「我不是故意的！」事到臨頭，蚓堅果只想得出這種差勁的說詞，見識與閱歷顯然跟全身的脂肪不成正比。

在蚓堅果求饒的時候，獅子開始將小白臉還有壯漢的屍體塞進箱中。他們的手腳被收購商暴力扭轉，發出陣陣骨斷聲，嚇得蚓堅果一屁股坐倒。

裝屍箱的空間有限，勉強塞進小白臉跟壯男後，已經容不下如此肥碩滴油的蚓堅果。獾也看見了，所以他簡短警告：「遵守規定。」說完便率獅子離開。

以為逃過死劫的蚓堅果僵坐在地，搗蒜似不斷點頭。別說是洩漏，他甚至想把收購商的存在完全遺忘。返回入口時，臭臉的保全依然是那樣不情願地開門，彷彿這兩個收購商帶來瘟疫似的。

回到駕駛座上的獾沒有發動貨車，首先選擇向大工廠回報：「蚓堅果破壞保密協定。」

這就是蚓堅果除了沒有確認女孩的死活之外所犯下的更嚴重錯誤。所有的委託人都必須經過審核，蚓堅果卻私自讓第三方知道收購商的存在。

實際上，委託人是有權利可以向其他人引薦收購商的，前提是事先知會並經過審核。因為收購商們講求低調行事，這點程度的把關是必要的。

「收到。」大工廠那端簡短回覆，後續便與獾無關了。

反正獾再也不會接到蚓堅果的委託。

永遠不會。

書籍介紹

本文摘錄自《被收購商遺忘的裝屍紀錄簿》，鏡文學出版

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作者：崑崙

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凡事聽令大工廠、專門執行回收屍體作業的收購商中，出現一名戾氣逼人的新手，失憶的他不問過往、不求未來，沒有名字只有代號——獅子。獅子一再收到某位少女的收屍委託，只求見他一面，而少女似乎認得以前的自己……

殺手十年竟從獵人成了獵物！？這回傑克會對他展開獵殺計畫，猛然反撲，十年身邊的人無論敵友，連收購商獅子，全都落入這場失序的獵捕中。瘋狂威脅四處亂竄，步步進逼，究竟誰能全身而退？

當血腥鬧劇暫告落幕，獅子返回大工廠面對處決令，十年找上幕後黑手，他們都踏入了善與惡的曖昧交界，能否各自做出最後的了斷……

溫馨提醒！小心腳下步伐，站在噩夢邊緣的你，再向前一步可能就會成真……

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航