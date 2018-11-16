《一路逆瘋》小說選摘：他意識到自己偷來的錢，夠他在台灣重新展開人生

文：馬尼

凌晨1點多，安德魯帶著兩個黑色背包在台北街頭的小巷子裡繞來繞去，還沿路低著頭，盡量避免被監視器拍到。黝黑的夜空是他最好的保護色，少了光源輔助，就算被拍到也不容易辨識面貌。

雖然有帽子和口罩遮住臉孔，安德魯還是盡量小心謹慎，來台灣之前他就做了很多功課，知道台灣警察很厲害，懂得如何利用監視器辦案抓人，這表示在台灣犯罪想不被抓到，難度比在其他國家高很多。

他唯一能做的，就是盡量製造所謂的斷點，讓警方難以追蹤。畢竟監視器再多，也不可能每個路段都有裝設，那些看起來偏僻沒人的小巷子，就是製造斷點的最佳位置。

如果遇到房子與房子之間有防火巷，安德魯更會特地鑽過去，他知道那樣狹小的通道裡，很少會有監視器存在。

安德魯一路不停走著，直到真的覺得累了，也已經做到有把握讓警察不好追蹤的程度，才找了一間看起來廉價且低調的旅館走進去，說要住一個晚上。

才剛走進房間，兩個黑色背包都還沒放下，安德魯就收到艾迪恩傳來的訊息。

「小老弟，你為什麼要拿自己的生命開玩笑！」

「我在飯店等你，只要你把錢帶回來，我就不會說出去。」

「你如果不回來，俄羅斯人絕對不會放過你，去年就有個土耳其人想私吞盜領的錢，你知道最後發生什麼事嗎？」

「瘋狗先生抓到他之後，把所有人聚集在一起，然後當著我們的面，一把槍抵在那個土耳其人的額頭上。」

「槍聲響起的時候，我嚇到眼睛都閉上了，再睜開眼睛，就看到原本白色的牆壁上都是血！」

「安德魯，我知道你看到訊息了，快回答！」

一連收到好幾則訊息，安德魯可以想像另一端的艾迪恩有多心急，但他不想回覆，因為早在土耳其接到台灣任務時，他就下定決心要帶走這筆錢。

安德魯把手機扔在一旁，打開兩個黑色背包，將所有鈔票倒在床上，一一整理成疊並計算金額，總共是826萬。

接著安德魯拿起手機，用計算機將這些數字除以2萬2000元，想知道台灣的年輕人需要工作幾年才能賺到這筆錢。

答案是31年，安德魯這才意識到自己偷來的錢，夠他在台灣活到56歲了。

他覺得自己來台灣是正確的選擇，在這裡真的可以重新展開人生，只是沒想到這一切來得這麼順利。這得感謝那個突然冒出來要領錢的台灣男人，如果沒有他，安德魯沒有把握能從艾迪恩手中搶走這筆錢。

按照瘋狗先生擬定的計畫，安德魯和艾迪恩在領完最後一筆錢之後，必須趕到另一家飯店，把所有鈔票交給名叫巴比的俄羅斯人。至於巴比怎麼處理這些鉅款，是交給專人運出台灣，還是留在這裡找管道洗錢，安德魯就不清楚了。

想要奪走這筆錢，安德魯就必須在和巴比見面之前動手，那是他唯一的機會。但到底該怎麼做，其實他心裡根本沒底，只知道最不得已的作法就是來硬的。

可是安德魯怕自己會猶豫，擔心在最關鍵的一刻來臨時，會因為害怕失手而放棄，多虧有那個台灣男人來搗亂，是他讓安德魯得以鼓起勇氣，拿了背包就跑。

這一跑，安德魯知道自己跟過去的人生說再見了，他不再是羅馬尼亞人，此時此刻開始，他要想辦法變成台灣人。

時間已經晚了，儘管身體很累，但安德魯還不能睡，必須改頭換面才行。他走進浴室，在鏡子前注視這些日子刻意留的滿臉鬍鬚，那也是為了讓警察不容易追蹤的策略，因為有鬍子和沒鬍子的他，看起來就像兩個完全不同的人。

安德魯發現這家旅館沒有提供刮鬍子專用的刮鬍泡，只好用肥皂沾了水搓出透明泡泡，再塗在臉上當潤滑劑使用。「安德魯，你看起來好像笨蛋，為什麼要把自己弄成這樣？」安德魯對鏡子輕鬆笑了，才知道這幾天的自己有多緊繃。

刮掉所有鬍子後，安德魯露出原本乾乾淨淨的臉，有那麼一瞬間，他差點認不出鏡子中的自己，還以為看到安德森叔叔年輕時的臉孔。

小時候，安德魯常常懷疑自己不是爸爸親生的，而是叔叔的孩子，不然怎麼跟爸爸一點都不像，反而跟叔叔有幾分神似。

他們都有明顯的雙眼皮，又高又挺的好看鼻子，右臉頰同一位置有個可愛酒窩，笑起來超迷人。這些共通點，讓安德魯從小就喜歡安德森叔叔，尤其是10歲跟他住在一起的那年裡，兩人感情好到常被誤會是一對父子。

「叔叔，你好嗎？」安德魯對鏡中的自己這樣說，「我好想你，現在的你到底在哪裡？」

安德魯回到床邊，從黑色背包的最內層拿出一封信，那是兩年前安德森叔叔寄給他的，而且是從台灣寄到羅馬尼亞的。

在那之前，叔叔已經失蹤了10年，安德魯不知道他人在哪裡，一度猜測他是不是發生意外過世了，不然怎麼可能沒有任何消息。

直到安德魯收到這封信，才知道當年叔叔接了義大利黑手黨的案子，搭船到日本走私槍枝，後來不小心弄丟一些貨，害黑手黨損失不少錢，還跟日本黑道進行一場街頭火拚。

為了保命，叔叔趁夜搭著小船逃到台灣，就在這裡想辦法活了下來。

叔叔在信上解釋之所以沒聯絡，是擔心追殺他的黑手黨會找上門，他不願連累到安德魯，所以直到兩年前才終於提筆寫信。叔叔說自己在台灣過得很好，要安德魯不用擔心，台灣人對他很客氣，他也靠教小朋友英文賺錢，還擁有一間自己的房子。

信裡還附了一張照片，上頭是一間矮小的平房，外牆全部漆成叔叔最愛的黃色。叔叔雖然沒有入鏡，但安德魯相信當時拍攝這張照片的他，臉上肯定是帶著幸福的笑容吧。

知道叔叔過得很好，讓安德魯終於放下心，只是他後來查了才知道，信上的寄信地址「台北市中正區重慶南路一段122號」是亂寫的，那是台灣的總統府。

儘管不知道叔叔人在哪裡，安德魯還是藉由俄羅斯盜領集團給的機會來到台灣，他要想辦法在八百多萬花光之前找到叔叔。

而那張黃色小屋的照片，就是唯一的線索。

當初收到照片之後，安德魯就用Google圖片查詢，但一無所獲，畢竟那只是安德森叔叔的家，不是什麼觀光景點，更不是知名建築物後來安德魯用了更笨的方法，只要一有時間，就透過Google地圖的街景功能，把台北地區的大街小巷都看了一次，無奈還是找不到黃色小屋。週五來到台灣之後，他刻意獨自留在飯店房間裡，同樣用手機螢幕看街景畫面，但依然失望收場。

安德魯開始明白自己需要台灣人幫忙，不然他在這個人生地不熟的地方，根本不知道該怎麼找那間黃色小屋。

把信和鈔票都收進黑色背包裡，安德魯正打算躺在床上睡覺時，手機突然響了，那是通訊軟體Wickr Me傳來訊息的聲音。

「你在哪裡？」是在土耳其坐鎮指揮的瘋狗先生傳來的。

「快回答！」3秒後，又來一則訊息。

「馬上去找巴比！」

「安德魯！」

安德魯看著訊息接二連三跳出來，完全不想回應任何文字，他知道這時候說什麼都沒用了，就算把錢拿回去，瘋狗先生也不會放過自己。

正想關掉手機時，一則最新訊息又跳出來，瘋狗先生傳來一張照片，上頭有個倒在地上的男人遺體，額頭上還有黑色彈孔和紅色血液。

安德魯馬上知道，這就是艾迪恩剛剛提到的那個土耳其人。「我會殺了你！」訊息又跳出來。

安德魯索性把軟體刪掉，這樣就不會再收到死亡威脅了。

週一早上，李安娜換好淡藍色的萬福銀行制服，坐在租來的套房床上，再三猶豫要不要出門上班。

她昨晚放了襄理宋翰彬的鴿子，知道他一定氣急敗壞，應該已經決定好要怎麼對付她了，說不定自己走進萬福銀行大門，就會看到警察拿著手銬等在那裡。

一想到可能會這樣，李安娜就不安到了極點，愈來愈不敢出門，眼看9點到了，銀行都已經開門營業，她還坐在床上。

10點、11點、12點，隨著時間過去，李安娜的緊張情緒也逐步升高，她猜想再這樣下去，或許警察就會跑來敲門，要直接帶她去警局偵辦。

手機突然發出簡訊鈴聲，李安娜打開來看，發現是宋翰彬傳來的。

「我已經幫妳請好假，今天在家裡休息吧......另外銀行出了大事，我先忙著處理，再跟妳聯絡。」李安娜看得一頭霧水，無法明白宋翰彬這通簡訊是什麼意思。他還沒把盜領100萬的事往上呈報？也沒有報警？還是他不計較昨晚被放鴿子的事，決定放過她？

銀行又發生什麼大事？大到可以讓宋翰彬把她的事先丟在一邊，沒空處理？

李安娜沒辦法再想這些了，她昨晚離開君悅酒店之後就煩惱到睡不著覺，到現在都還沒閉過眼。既然宋翰彬叫她好好休息一天，那就暫時什麼都不管了吧。她連制服也沒脫，直接床上躺平昏睡過去。

這一睡，就睡到下午5點，直到李安娜被手機的訊息鈴聲吵醒。她以為是宋翰彬又傳來訊息，本來不太想看的，但想想好像不太對勁，那鈴聲不是手機簡訊的聲音，而是臉書私訊。

李安娜半瞇著眼，滑開手機，螢幕出現的照片讓她瞬間睜大眼睛，連忙從床上坐起。

是安德魯傳來的照片，只見他坐在斜坡的草地上自拍，身後是李安娜熟悉到不行的高樓，台北101。

「啊！啊！啊！啊！啊！」李安娜忍不住尖叫，馬上傳訊息過去，「安德魯，你在台北！」

「對。」安德魯立刻回傳訊息，「今天來。」「天啊！我沒想過你會來台灣，工作不是很忙嗎？你怎麼會來？是來工作還是玩？」李安娜一口氣問個不停，「你住哪間飯店？都待在台北嗎？要來幾天？什麼時候回紐約？」

安德魯沒回答那些問題，只是反問李安娜，「可以見面嗎？今天晚上。」

「當然可以啊！」李安娜送出一個笑臉的圖案，又寫著：「我們要怎麼約？」

李安娜盯著手機，等待安德魯給她時間和地點，隨即又想到他對台北根本不熟，肯定不知道有哪裡可以去。她想了想，決定約在交通方便的美國連鎖星期五餐廳，這樣安德魯才比較好找，吃得也習慣。

李安娜傳了一家就開在捷運站附近的星期五餐廳地址，連Google地圖連結都附上了，跟安德魯約在晚上七點碰面。

「好。」安德魯回得乾脆。

「那就晚上見囉！」李安娜開心送出訊息。

結束私訊，李安娜滿心期待與安德魯的網友初見面，她抬頭看了牆上時鐘，現在是下午5點多，還可以悠哉洗個澡、化上美美的妝，6點再出門搭捷運。

「6點？」李安娜突然唉了一聲，「我怎麼忘記6點跟蕭吉有約了！」

李安娜打電話給蕭吉，但對方關機中，只好傳訊息過去，「今晚臨時有事，沒辦法跟你吃飯了，抱歉。」

李安娜覺得對蕭吉很不好意思，因為她才剛用他的人頭帳戶盜領一百萬，如果宋翰彬真的讓這件事曝光，蕭吉肯定也會受到牽連。

雖然他是無辜的，但多少也會面臨法律上的問題，這點讓李安娜過意不去。

不過，這也得等到事情真的瞞不住了再說，目前最重要的還是跟安德魯見面，畢竟他們分隔台北跟紐約，不是想見就能見到的，這輩子可能就這麼一次機會，她不想為了蕭吉而放棄。

洗完澡，李安娜替自己化了一個美美的妝，換上貼身舒適又有點俏皮可愛的衣服，6點一到，就打開家門往樓下走去。但才走出社區大樓，遠遠的就看到蕭吉站在車子旁揮手，讓她好傻眼。

「蕭吉，你怎麼會來！」李安娜快步跑了過去。

「我怎麼不會來？不是約好了6點來接妳。」

「可是我有傳訊息給你，說我臨時有事，沒辦法吃了。」

「我關機啦！」蕭吉拿出手機，給李安娜看了螢幕上密密麻麻的蜘蛛網狀裂痕，一臉無奈，「什麼都看不到，只好關機。」

「手機也摔得太嚴重了吧！難怪你不知道我傳訊息給你。」李安娜看著蕭吉的臉，突然發現他左臉上有瘀青，甚至還有些浮腫，「等一下，你的臉怎麼了！跟人打架嗎？」

「不是啦！是我邊走路邊滑手機，一不小心就撞到電線桿......」蕭吉晃晃手機，「然後手機就掉到地上，變成這樣了。」

「天啊，你好倒楣喔！但是你活該，誰叫你要當低頭族！」

「隨便啦！」蕭吉打開副駕駛座的門，示意要李安娜上車，「走吧！」

「不是跟你說了嗎？我今天晚上有事，沒辦法跟你一起吃飯了。」

「什麼事？」蕭吉明顯有些不開心。

李安娜不想把準備跟安德魯見面的事講出來，偏偏蕭吉一直盧，還說今晚一定要跟他吃飯，否則就賴在她家門口不走。

眼看5分鐘、10分鐘、15分鐘過去了，蕭吉還在堅持要一起吃飯，這讓李安娜開始心急，再這樣下去，肯定趕不上跟安德魯約好碰面的時間。

「我今天真的不行啦！7點要跟網友碰面，我快遲到了！」李安娜忍不住說了。

「網友？天啊！李安娜，妳的網友有比我重要喔？」蕭吉的臉瞬間垮下來，那塊已經有點黑的瘀青彷彿變得更黑了，「男的女的？」

「男的。」

「靠！是第一次見面嗎？」

「嗯。」

「帥哥？」

「還蠻帥的。」

「......」

李安娜看得出來蕭吉很不爽，但她真的沒辦法再繼續講了，必須趕快走人。

「我先走了，下次再請你吃飯。」李安娜揮揮手，轉身就走。

但蕭吉拉住她的手，硬是把她拖上車，「我陪妳去見他，萬一他想對妳怎麼樣，我可以保護妳。」

「你想太多了！他是好人。」

「相信我，台灣男人不是什麼好東西，尤其是男網友！」

「他不是台灣人啦！」

「什麼！」坐上駕駛座剛綁好安全帶的蕭吉，瞪大雙眼看著李安娜，「外國男網友？」

「對啊！我在臉書上認識的美國人，今天剛從紐約飛過來，所以我真的沒辦法跟你吃飯，畢竟以後可能就沒機會跟他見面了。」「我最討厭美國男人了！這下子，我說什麼都要陪妳去見他！」

才跟安德魯在星期五餐廳門口見到面，李安娜就後悔把蕭吉帶來當跟屁蟲了。

她看到安德魯用極度震驚的表情看著蕭吉，彷彿在說這傢伙是誰？他為什麼來？幹嘛帶不相關的人跟我一起碰面？

她轉頭看看身旁的蕭吉，發現他用充滿敵意的眼神瞪著安德魯，心裡大概在罵這個外國人果然是帥哥，更該死的他還是個美國人！

李安娜突然想起，蕭吉跟她抱怨過一起在幼稚園教課的老師麥可，剛好就是個美國人。

但後悔也來不及了，李安娜覺得既來之則安之，就勉強忍耐一下吧，只希望蕭吉可以識相點，晚餐吃完就說要先回家，讓她和安德魯可以去別的地方續攤，單獨好好聊一聊。

3人進了餐廳坐下，當各種美式餐點陸續送上來之後，李安娜就開始對蕭吉不耐煩了，每當她開口想好好跟安德魯講個話，蕭吉都愛用英文插嘴。

書籍介紹

本文摘錄自《一路逆瘋》，鏡文學出版

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作者：馬尼

以台灣最強監視器辦案「一銀ATM盜領案」為故事靈感

台灣最美麗的風景是人，但最醜的也是！？

歡迎加入瘋狂無極限的寶島觀光行～

「台灣是個好地方，人很親切，東西又好吃，如果可以我想成為台灣人！」——通緝犯A．跨國盜領案外國搶匪

「我只是有點期待來段跨國戀曲而已......啊，還有一點缺錢啦。（笑）」——通緝犯B．前銀行OL

「工作被老外占盡好處，想把的妹又和洋男網友見了面，Ｘ！不跟著去環島怎麼行！」——通緝犯C．前幼兒美語老師

蝦密？ATM跨國盜領案原來還有案外案！？

是爾虞我詐的黑吃黑，還是義氣相挺的好換帖？

三個天兵通緝犯，一袋千萬現鈔，一齣尋親、逃亡兼觀光的喜劇

牛肉麵、檳榔攤、外勞歧視、爆料公社、宮廟辦桌……

歷覽「尚青」的台式風情，見證寶島人民的貪與善

颱風剛過的週日深夜，台北市內的四十多台ATM突然自行瘋狂吐鈔，一夕之間被盜領近8000萬！警方循線偵查，發現是跨國犯罪集團所為......在監視器的死角處，來自羅馬尼亞的青年安德魯，帶著裝滿現鈔的背包，他拿黑吃黑的贓款當旅費，打算憑一張照片，在台灣這塊土地上找尋失聯多年的叔叔安德森。

安德魯以「環島自由行」為名，高薪徵得了兩位遊伴：他半年前結識的女網友李安娜，還有愛慕安娜且懷抱台男自尊的蕭吉。他們原本各有盤算，沒想到出發沒多久，盜領案馬上成為新聞頭條，安娜、蕭吉被誤認為共犯，3人莫名成了命運共同體，面對警方追捕、黑道追殺，以及貪圖賞金的民眾追趕，他們只得突破重圍，一路向南逃！

洋男、俏妞、矮胖子這3個人，因誤會而相識，因了解而爭執，又因諒解而凝聚，旅程中他們各自吐露內心深處的渴望與缺憾，也慢慢懂得相互扶持，努力為彼此圓夢。但無論是淘金、尋親或尋愛，這趟旅程到了盡頭，每個人最後要過的，都是自己這關……

本書特色

故事靈感來自2016年夏天令全台瘋狂的真實新聞：一銀ATM跨國盜領案

魔法吐鈔，一夜致富！Dreams come true？

台男、妹仔、歪果仁，CCR三角戀的台灣版戀愛巴士！

外國人遊台灣，睡檳榔攤算什麼？連墓仔埔也敢去！

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航