把回饋金當萬靈丹？蘭嶼核廢料「鋼彈模型說」的幾大謬誤

結婚那年，因為熱愛蘭嶼的土地和海洋，曾經和妻子討論過把戶籍遷回小島的各種可能性，其中不免談到因為被迫放置低階核廢料而獲得的回饋金。妻子說，把資源留給更需要的族人吧。最後，我們的戶籍還是在大島，小島則是年年帶著女兒回去親近山海的心靈故鄉。

關於蘭嶼核廢料回饋金，以及各種對於原住民部落的經費補助，我想起一件往事。

當年莫拉克風災過後，我和一群同學在東部某部落參與社區營造計畫，由於跟當地關係還算融洽，所以得以親歷一些不足以外人道的事件。當時由於重建經費相對充裕，所以除了復原被風災破壞的基礎建設之外，還有些計畫款項可以讓部落內部的組織提出申請，做為社區發展的資助費用。

不料，原本的美意卻意外造成部落內部心結，因為某些單位比較會寫計畫，所以相對容易申請到經費，而另外的單位比較不擅長寫計畫，自然就不容易拿到經費。日子久了，像是「那些跟平地人比較熟的就容易拿到錢」之類的耳語就出來了。

多麼遺憾啊，部落就這麼小，心結一出現，就很難再撫平了。原本經費補助的美意，也因為文化差異而變質。

多年過後，情況有了改變，提寫計畫相對已不再是主要困擾。公部門的聘僱人員大多會提供相應的協助，也歡迎部落提出申請計畫。畢竟就現實來講，有計畫需要執行，大家也才有工作可做。

然而另一個問題也隨即浮現，就是現在的計畫核銷比過去嚴謹許多，部落內部聲音如果不能一致，就會使得計畫拖延而難以結案。另一個更為關鍵的原因是，各個計畫的執行都需要專精地方文化、公務流程，以及富有想法的專案經理來整合，但這樣的人才一方面難得，另一方面又不容易留住人才，於是更增加了計畫執行的困難度。

因此，同樣是外部經費等著投入部落，但我們有足夠的人才培養、專業的在地知識和具體的遠景視野，讓經費可以「真正」發揮功效嗎？也許意識到「有錢，用不好」跟「有錢，不好用」，才是今後討論部落與經費補助的重點吧。

提起這些部落與經費補助之間的觀察，是因為看到「核能流言終結者」創辦人、「以核養綠公投案」領銜人黃士修的影片。在11月2日於靜宜大學的演講當中，他以獨創的「鋼彈模型說」，用來解釋蘭嶼人的回饋金情結。

此說的大意是：如果今天放在蘭嶼的不是核廢料而是鋼彈模型，蘭嶼人可以因為鋼彈模型破壞傳統文化而要其遷走，但不能說鋼彈模型會害蘭嶼人得到癌症。今天蘭嶼人不讓核廢料遷走，其實是因為回饋金喬不攏，同時知道它無害，所以才讓核廢料繼續擺著。然後你們這些反核的人壞壞，光明正大酌收的租金，可以用來補助蘭嶼的建設、教育與醫療，為什麼要污名化回饋金呢？他疾言厲色地說：

「難道蘭嶼人沒有資格過現代好好的生活嗎？到底誰比較可惡？」

「今天只要蘭嶼人主動要把核廢料遷出蘭嶼，我舉雙手贊成，只要你說清楚這沒有健康危害。」

從上述的無厘頭假說可以推出幾個重點：首先，蘭嶼人都知道（低階）核廢料無害；其次，反核人士汙名化回饋金；接著，蘭嶼人有權過現代生活；以及，要遷走核廢料，可以，但不能說它有害健康。

這些論點雖然莫名其妙，但卻不經意透露出現實社會對核廢料與回饋金的態度。按照黃士修的看法，遷走核廢料的前提不是蘭嶼人的意見，而是不可以說它有害。那麼如果蘭嶼人說它有害，是不是就不能遷走它了呢？荒謬的論點卻是真實生活的寫照。核廢料能不能遷出蘭嶼從來不是蘭嶼人說了算，而是政府粗暴放置在先，現在又遍尋不著可以具體儲存的地點在後，無論黃士修等人再怎麼宣傳低階核廢料無害，台灣又有哪個地方願意接受。

同時，重點根本也不（應該）是在核廢料到底有沒有害這一點上面打轉，而是蘭嶼為什麼要讓你放「鋼彈模型」？我不爽讓你放就不讓你放，為什麼還要證明鋼彈模型真的會掉漆才能搬走？別人硬是把垃圾往你家裡扔，難道還要指出這堆垃圾很臭才不准他倒嗎？

其實這種霸權心態從來不是新觀點，蘭嶼反核廢料的運動已經持續三十年，期間已經有非常多的抗爭論述，從後冷戰體制的核武、核電、核廢輸出，到差異政治所批判的結構性族群歧視，都可以找出各式各樣「驅逐惡靈」的看法。然而最讓人無言的是，鋼彈模型這種零分邏輯，竟因發放回饋金而廣被社會中為數眾多的黃士修們所接受。好像只要蘭嶼有了回饋金，一切就都順理成章。

Photo credit: 關鍵評論網Abby Huang攝

既然要說回饋金，那就從具體的執行層面來談。

自從1999年台電的「租約」到期，2000年之後就每三年定期編列經費補助蘭嶼。根據最新一批的「台東縣蘭嶼鄉104－106年度土地租用配套回饋金運用計畫」（又稱「蘭嶼鄉提高居民生活綜合輔導金」），地方公共建設經費有2000萬元、急難救助計畫有750萬元、行政管理費佔200萬元。

而這次發放給小島居民的蘭嶼鄉民輔導計畫共有1.9億元，若以符合資格（設籍滿11年、10年居住事實）的人口數來計算，理論上每個人平均約可收到四萬元左右。如果之前幾次都有領到（每次金額不定），那麼初估一個人18年來累計約收到20多萬元。

平均一年一萬多元，這樣的金額是多是少，我沒有辦法替蘭嶼的親友發言，因為這和每個人的經濟條件和不同信念有關，有的人覺得不無小補，有的覺得至關重要。但是不是拿了這筆錢就該接受「鋼彈模型」，卻絕對不是黃士修們說了算。因為這種去頭去尾且扁平化的「交易」邏輯，完全不足以說明小島所承擔的考驗。

雖然「回饋金運用計畫」一再讓人莞爾地強調：蘭嶼有多麼窮困清苦難以營生。但就經費補助的角度而言，小島其實並不缺錢，跟其他原鄉比起來甚至擁有少見的充沛資源。但這就意味著蘭嶼可以達到運用計畫中所期望的目標嗎：「本計畫將朝加強鄉民就業轉業能力、提升鄉民及家庭生活品質，擴展社會資源為方針⋯⋯」

從外界一般的角度來看，應該會認為該給的補助都給了，那你還要怎樣？然而這正是我想說的，自以為的幫助跟實際上的影響是完全不同的兩件事。

以蘭嶼而言，由於經費龐大，因此產生問題的影響也更為顯著。除了個人可以自由運用的輔導金之外，還有大筆的總體營造經費可以申請。面對這麼多的機會，卻沒有足夠的專業人員可以執行與核銷，以至於經費時常無法實際被運用。事實上，不少人都想要為小島做些事，可惜有能力向公務體系打交道的人卻不多。

再加上隨著資本主義而出現的個人主義思維，離傳統家團和漁團組織的共有概念越來越遠。表現在小島公共事務的處理上，美其名是充滿個人特色的行事作風，實際上卻形成人多嘴雜甚至冷言旁觀的淡漠風氣。

因此，令人難以面對的事實是，小島並不總是那麼美好。

許多因素都直接指向關鍵的重點，就是蘭嶼能否形成真正的共同體？逐漸高築的個人壁壘，讓再多的美意都可能在彼此忌疑中被抹煞掉；另一方面，蘭嶼絕對不是沒有具備理想與實務能力的人才，然而在大家都要各自養家的情況底下，很難要求人們在沒有薪水可領的一般社區協會中，為部落無償付出；同時，一般的計劃都必須在執行年限內結案，然而一個族群的文化演變需要許多時間醞釀，在現行體制當中，有可能提出十年或二十年的長遠計劃嗎？此舉不可得，計畫就容易顯得隨機且隨便。

這是小島某些細微卻重要的觀察角度，林林總總的所有考驗，顯示出了蘭嶼如何在難以相容於傳統文化的現代行政體系當中，逐步被資本主義與個人主義的力量切割得支離破碎。同時也明確地傳達出一個訊息：就是光有回饋金的大筆經費，也無法達到過於美好的預期。

黃士修們看不到也不願看「有錢，用不好」和「有錢，不好用」這一點，就輕易的把回饋金當成萬靈丹，然後自顧自的合理化核廢料放在蘭嶼的爭議。

最後必須提及的是，不是所有蘭嶼人都有領取回饋金，至今仍有最初帶領反核廢料的族人不願申請。所以，汙名化回饋金的不是別人，正是不明就裡的黃士修們。

延伸閱讀

（作者原標題：有錢不好嗎？怎麼用蘭嶼的核廢料回饋金）

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航