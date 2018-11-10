台北市長辯論：丁守中、姚文智公布競選經費都比柯文哲少，「你相信嗎？」

由公共電視主辦的台北市長選舉辯論會今（10）日下午登場，5名候選人包含民主進步黨籍市長候選人姚文智、國民黨籍市長候選人丁守中、無黨籍市長候選人柯文哲、李錫錕、吳蕚洋皆出席，辯論會分為3階段，包括申論、交叉詰問及結論；這也是這屆台北市長選戰唯一一場全員出席的辯論會。

柯文哲今日於電視辯論會時表示，雖然這4年來台灣經歷了政黨輪替，但藍綠兩黨只有統獨的意識型態不同，其他部分都相同，兩黨過去都是在製造問題、不是在解決問題，但市民需要的可以解決問題的市府團隊，他會以執行力讓大家看到。

隨後柯文哲點名現場的丁守中與姚文智提問，「你們花多少錢，選舉花這麼多錢，能公布能見人嗎？帳目經不起檢驗的人，可以公正無私服務市民嗎？」

柯文哲已在事前公佈本次競選經費收支並要求丁守中、姚文智也都公布，被點名的2位也都有備而來，拿出預備好的數字回應，姚文智為3147萬餘元、丁守中為3910萬餘元；而柯文哲先前公佈的數字則是4165萬餘元。

柯文哲花費最多，超過4000萬

柯文哲競選辦公室10月31日公布這次台北市長的競選經費，《民報》報導，截至9月30日為止的總募款所得為4165萬、總支出為1513萬；柯文哲表示，他的目標是用募資的4千萬加上抵押房產貸款的2千萬打完選戰。

在募款所得的4165萬，其中4092萬餘是透過網路平台群眾募資所得，而另還有73萬是直接匯入柯文哲依法開設的政治獻金專戶，不過競辦並未主動公佈該帳戶；根據競辦的資訊，截至9月底的支出總計總計1513萬5456元，最大宗的是宣傳支出，總動支為1028萬506元、其次為人事支出費用186萬745元；租用競選辦事處支出僅47萬1034元。

柯文哲競選總辦事小野（李遠）表示，宣傳費用之所以較高，主要是募款者的回饋小物佔大宗；仔細查詢競辦收支表，最大宗支出為9月17日支出的募資文宣品一批，金額高達777萬5250元。

姚文智經費最少，目前已透支

《中國時報》報導，姚文智則拿出收支表說明，從6月1日到現在的收支情況，姚文智共有共有2342萬捐贈，加上自己也用房貸貸款，沒有柯文哲的2000萬，而是300萬，另中央黨部借款500萬，「公布的項目跟你（柯文哲）公布的一模一樣！」

《民報》報導，姚文智的收支表上載明他的收入總共為3147萬2124元，支出則是3351萬8620元，已經「透支」。姚文智表示，這是他從6月1號到10月31號的收支狀況，收入的部分還包括他自己也拿房子去貸款，另外還跟民進黨中央黨部借款500萬。

姚文智也批評柯文哲，2014年時選前說要停止捐款，但關帳後帳戶持續募款，包括1038筆非匿名、500多筆匿名，共900多萬，這次雖然一樣公布捐款，但不代表公布後就沒問題，像是如500萬的小吃店單據，都是來自監察院公報，但每次問到柯文哲，他都推給當時的競選總幹事姚立明。

根據《沃草》的查證，柯文哲曾在2014年11月宣稱會在關閉捐款帳戶，但是之後仍有930萬捐款入帳。而柯文哲在2018年11月9日表示自己不清楚後續。

丁守中的收入為3910萬6524元，支出是2004萬7004元，丁守中自嘲，他的募款金額遠遠比不上柯文哲，可能因為一開始都沒人看好他，他也不是網路紅人；但他要問「柯市長長用公款、多少行政資源，做了多少相關選舉活動？」

他批評，光是10月柯文哲就有50場活動的剪綵，連捷運扶手梯啟用都去參加，還要花2000萬招待台北市的老人家去旅遊，這些等於都用現有的市政資源在做選舉活動。

柯文哲反嗆：都比我少，台灣人民相信嗎？

對於自己的花費是最高的，《中央社》報導，辯論會進行到最後結論時，柯文哲當場質疑，2位候選人公布的帳目「比我還少，你們相信嗎？」他還提到4年前（2014年國民黨台北市長候選人）連勝文在監察院報的競選經費，「比我還少，你們台灣人民相信嗎？」。

《民報》報導，不僅是在辯論舞台上表達不滿，柯文哲於會後受訪又連講了3次「你們相信嗎？你相信嗎？你相信嗎？」提到今天丁守中報告的競選費用（支出）才2000多萬，表達自己並不相信，用嗤之以鼻的表情連問了好幾次「你相信嗎？」最後還自我解嘲「好啦、好啦，不要講人家壞話」。

監察院曾公布2014年九合一選舉候選人的政治獻金資料。六都主要候選人中帳面虧損最多的是桃園市長鄭文燦，虧了3,000多萬元；申報開銷最高的是柯文哲；而台南市長賴清德是唯一帳面有結餘的候選人。其中，連勝文申報捐款1億1000萬，開銷1億4170萬；柯文哲申報捐款1億3982萬，開銷1億4236萬。

選舉可以花多少錢？

中選會在今年7月3日通過2018直轄市、縣市長選舉經費最高金額，新北市人口最多，額度達1億581萬，為全台最高，台北市則是8747萬，桃園市為8082萬9000元、台中市為8911萬6000元、台南市為7639萬元、高雄市為8884萬1000元。

《中央社》報導，競選經費最高金額之計算方式，依《選罷法》第41條第2項第2款規定，直轄市長、縣（市）長選舉為以各該選舉區人口總數百分之70，乘以基本金額新台幣20元所得數額，加上一固定金額之和。同法條第3項規定，直轄市長、縣（市）長選舉的固定金額分別為5000萬元及3000萬元。

柯文哲上一次的選舉經費為1億4千萬，跟今年目前的狀況一樣最大筆是「宣傳支出」，金額4126萬6497元，他曾對媒體表示，「選舉花太多錢不是好事、選舉經費過高對台灣不好」，並提出「務實選舉」。

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核稿編輯：羊正鈺