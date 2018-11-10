出席「2018 IESF 世界電競錦標賽」開幕儀式，陳其邁盼年輕人用電競和世界接軌

民進黨高雄市長候選人陳其邁在11月9日出席「2018 IESF 世界電競錦標賽」開幕儀式，為台灣選手加油打氣，同時也在昨晚透過臉書發表支持電競的CF，宣示在高雄市長任內，會打造對電競產業友善的環境，培育世界一流的台灣選手。

陳其邁指出，世界已經改變，遊戲產業，蛻變成為能夠登上國際舞台的競技活動，年輕人可以憑著自己實力，為自己和國家爭取榮耀。



陳其邁在立法院時，成功推動電競納入運動產業，同時也持續關注電競發展與推出電競政策，更爭取能高雄成為主辦大型賽事的城市，一方面讓高雄有更好的電競環境與流行產業，也希望讓年輕人有更多的機會，和世界上其他年輕人站上同一個舞台。讓我們台灣的競爭力提升。創造這樣的環境，陳其邁認為這是他的責任。

IESF 世界電競錦標賽將在11月9日至11月11日於高雄巨蛋登場，有來自48個國家、700多位選手來台參賽。



陳其邁在9月底的電競政策發表會上就提出完整的六大電競主張，分別是：

亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區； 盤點利用市府閒置空間，招商引資，提供租金減免； 發展一條龍完整的電競產業鏈，建置電競品牌館； 結合流行音樂、動漫等文化產業，吸引電競產業週邊產業，帶動觀光發展； 電競人才培育，札根學歷教育、職業教育及大眾化教育； 爭取大型電競賽事並建立在地戰隊，打造高雄成為國際電競城市。





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