高雄戰火正烈，為什麼韓國瑜要積極到雲彰站台？

文：江昺崙（作者為台灣大學台文所博士生，前彰化縣溪州鄉公所秘書，曾參加台灣農村陣線活動）

高雄市長候選人韓國瑜近期造成一股「韓流」，號稱「最強菜販」的他，似乎成為國民黨的名義共主，除自己選區之外，還不斷勤跑中南部艱困選區。例如11月3日移師彰化縣溪州鄉，替同黨縣長候選人王惠美及縣議員候選人謝典霖站台；接著11月10日又要遠赴雲林縣西螺鎮，要為張麗善及妻舅李明哲再次站台。

圖片來源：張麗善臉書截圖 蔚為「韓流 」，又號稱「最強菜販」的韓國瑜，11月10日又要遠赴雲林縣西螺鎮，要為張麗善及妻舅李明哲再次站台。但為什麼韓國瑜要積極到中南部站台？高雄選區不是戰火正烈嗎？圖片來源：張麗善臉書截圖

但為什麼韓國瑜要積極到雲彰站台？高雄選區不是戰火正烈嗎？

而且韓國瑜跟張麗善共同打出「拼經濟，救農業」，不斷強調過去擔任北農總經理的資歷，為什麼他明知北農任內有些爭議，例如進口中國農產品等等，卻又如此強調他的農業背景、宣稱自己是在「照顧農民」？除了選舉口號，韓國瑜真正能為台灣農業帶來什麼改變？

這要從頭說起：台灣農業真正要進步，不是只有菜價漲跌這種短期調控因素而已，更重要的是從土地到生產、銷售及拍賣，都要完全公開透明。特別是末端的農政體系，農會及水利會，都要「為農所用」，而不是成為特定家族的掌權工具。

救農業不是口號，而是必須徹底斷絕地方派系的壟斷。

過去筆者有撰文〈鬼王對決白米炸彈客：台灣農業辯論〉，跟在嘉義縣政府任職的劉志偉先生就教。劉志偉在網路上人稱鬼王，創辦「文青別鬼扯」粉絲團，跟林北好油（林裕紘）、及劉的同仁一級嘴砲技術士一起評論農業政策。

劉志偉認為台灣農業應該走向資本及土地集中的農企業模式，不該補助沒有生產效率的稻作；而筆者認為台灣就是家庭式農場制度（小農體制），社會政策及農業政策還是必須同時存在，不能只以提高生產效益來當作農業改革的解方。

雙方都有道理，但實際上筆者認為，台灣當下不可能出現農業政策急轉彎，突然全傾向保護主義或全面開放，那是太抽象的議題。

真正的病灶、台灣農業體制真正無法改革的原因，是基層農政體制與農業政策脫節。直白來說，就是地方上實際負責農業推廣、輔導及補助的是屬於社團法人的農會，獨立性非常高。農會從日本時代誕生至今，一直都是農政系統最基層的單位，但卻又有獨立運作的空間，於是地方派系插手農會事務之後，如此重要的基層單位，公共性質就大打折扣，而又因為非公部門的關係，一般民代也監督不了，主管機關更是難以介入運作，最終形成今日的積陋累弊（但可惜「文青別鬼扯」從來沒有針砭過農會系統）。

舉個例子，過去美濃農會曾經因為信用部門超額放貸，差一點被政府強迫關門，農民的血汗錢也將付諸流水。後來在政府打消呆帳、協助改組後，加上幾名有理想的幹部領導之下，農會重新振作，強化推廣及輔導業務，讓原本因為菸葉蕭條陷入危機的美濃農產業，透過推廣冬季裡作「白玉蘿蔔」及「高雄145」品種米，而重新讓美濃地區的農業復甦起來。農會的重要性自不待言，農業改革不能跳過農會的改革。讓農會重新「公共化」，才是當前改革的當務之急。

圖片來源：Youtube華視新聞 過去美濃農會曾經因為信用部門超額放貸，差一點被政府強迫關門。後來在政府打消呆帳、協助改組後，加上幾名有理想的幹部領導之下，農會重新振作，透過推廣冬季裡作「白玉蘿蔔」及「高雄145」品種米，而重新讓美濃地區的農業復甦起來。圖片來源：Youtube華視新聞

可惜的是，韓國瑜陣營所提出的農業願景，都跟農會公共化毫無關連，甚至他們本身就是農業改革、農會公共化的最大障礙。我從以下三點與韓國瑜站台的派系背景，來說明「韓國瑜們」，本身就是台灣農業最大的弊端所在。

一、韓國瑜家族賤租台糖土地

韓國瑜本身是外省人，但其妻子李佳芬是雲林西螺一帶的政治家族，早年經營濁水溪流域的砂石業。李佳芬本人當過雲林縣議員，也曾任縣議會國民黨黨團總召，丈人是雲林縣議員李日貴，妻舅也是雲林議員李明哲。

1997年雲林縣長選舉，原本李家支持的是國民黨縣長蘇文雄，蘇文雄當年以3000票之差險勝脫黨參選的張榮味。但隔年蘇文雄罹病去世，李家就逐漸跟張派靠攏。後來韓國瑜2012年重返台北，出任北農總經理，可以說跟張榮味的人事佈局不無關係。

韓國瑜跟李佳芬透過1993年制訂的《經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法》（當時韓國瑜正在當立法委員，也是他毆打陳水扁立委的那一年），跟台糖以每月一坪租金8元的價格，承租12公頃的土地共50年。

眾所皆知，台糖的農地是從日本時代以來，總督府和會社從農民手中聚斂而來的，過去為了種植甘蔗，壓迫多少農民交出優良土地、並且打壓傳統的製糖工廠，剝削農民的血汗成果。戰後不但沒有重新分配給辛苦的蔗農，反而由台糖公司接管並壟斷經營。而就在糖業逐漸沒落之後，台糖又賤價或租或售，將大片優良並且完整農地轉成其他用途。

台灣農業經營的困境就是土地成本高、面積零碎，台糖農地是目前全台灣最適宜進行各項農業改革實驗的地區。但顯然台灣過去恩庇侍從體制下的「尋租現象」（rent-seeking，透過不平等體制以壟斷資源的現象），沒辦法保護這些優良的農地，也沒辦法回饋給辛勤更重的蔗農，反而是讓有權勢者用賤價的方式來取得土地。

雖然《經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法》已於2001年廢止，但韓國瑜及李佳芬創辦的「維多利亞中小學」早已成立，「合法」地在雲林地區經營起一間一學期收費將近10萬元的貴族學校。同期還有雲林許家班的許舒博，所創立的環球科技大學。

有人說，將閒置土地拿來興學，這不是一件好事嗎？筆者反對的理由有2個：

第一，台糖土地屬於優良農地，理應優先承租給實際耕作的農民，可以平抑昂貴的農地價格，也可以鼓勵想要返鄉務農的年輕人優先承租，任意開發台糖土地，實際上阻礙了台灣農業發展。如果真的有心想要振興台灣農業、照顧農民的人，不可能會去任意開發台糖土地，從事與農業和無相關的產業。

第二，辦學固然是好事，但在雲林地區創辦一所學費高昂的貴族雙語學校，對於一般的一般小老百姓根本毫無幫助。雖然該校提供每年獎學金及學雜費全免的補助，但也是只有非常優秀的學生才能享有。雲林目前最大的問題是偏鄉教育資源不足，斗六市、虎尾鎮的資源還算足夠，但到了沿海鄉鎮，資源落差就非常明顯，如果是為了解決地方教育資源問題，韓國瑜及李佳芬為何是走高昂的貴族學校路線呢？

雲林有兩座華德福學校，還有著名的樟湖生態中小學，學費都相對低廉，其師資優良跟教育理念更不在話下。雲林縣，為什麼非要一間貴族學校不可？租用台糖土地的公益性及合理性又在哪裡？

圖片來源：Youtube華視新聞 雖然《經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法》已於2001年廢止，但韓國瑜及李佳芬創辦的「維多利亞中小學」早已成立，「合法」地在雲林地區經營起一間一學期收費將近十萬元的貴族學校。圖片來源：Youtube華視新聞

二、韓國瑜和謝典霖家族合作

韓國瑜於11月3日到彰化縣溪州鄉，替彰化議員謝典霖站台。謝典霖是何許人物，為什麼可以專程讓韓國瑜跑一趟彰化，特地為這一席議員站台？

過去兩蔣獨裁時代，國民黨是以外省人為主流派。但在李登輝掌權之下，本省的地方派系逐漸崛起，直到馬英九2008年中興為止。但2014年，馬英九失去光環之後，本土派在王金平、吳敦義及各地山頭運作下，成為國民黨最大的主流派。郝龍斌及洪秀柱在黨主席選舉中都輸給吳敦義，象徵國民黨的內部權力結構又回到本土派手中。而所謂本土派，就是各地聚集的黑金及山頭，例如雲林張榮味家族、彰化的謝典霖家族、台中海線的顏清標家族等等。這些家族雖然不是直接掌握政權，但因為跟基層的關係非常緊密，掌控著農漁會、水利會、地方宮廟及社團，在基層的影響力甚至比縣市首長還要大。目前國民黨黨產被查封之後，中央衰敗，地方派系的重要性就日益提高（例如王金平出手整合高雄農會），韓國瑜到外縣市輔選的行程，就是要穩住這一條本土派系統。

謝典霖的祖父謝言信，是彰化縣北斗地區的省議員，過去台糖總公司設立在溪州鄉，帶來很大的經濟利益。謝言信在江湖中被稱為「台秀」（日語的「大將」），因為敢做敢拼的性格，成為一方之霸。家族經營瓦斯、第四台等等寡佔行業，逐漸成為彰化南部經濟及政治實力最強的家族。

謝言信有三個孩子，老大謝新興與父親一起打下江山，老二謝新隆個性穩重，繼承家族最重要的第四台產業，但因不喜拋頭露面，所以交由妻子鄭汝芬參選立委，傳承家族政治命脈，另外還有一位老三謝新吉。

謝典霖的母親鄭汝芬，曾任兩屆國民黨立委，其選區跨越十鄉鎮，經營並不容易，可見其家族在彰南地區的勢力有多強。鄭汝芬於2015年立法院財產申報，一度成為全國最有錢的立法委員。

基於這樣雄厚的家族背景，謝典霖27歲就選上彰化縣北斗區議員，30歲的時候，因為國民黨籍議長白鴻森貪污下台，順利補選成為台灣有史以來最年輕的議長。而又因為謝典霖喜歡打籃球，所以2018年也成功當選籃協的理事長，繼承前理事長丁守中的棒子。

謝家在地方的影響力不只如此，彰化農田水利會會長呂炉山、彰化縣農會總幹事廖振賢都是溪州人，也都屬於謝家的人馬。可以說是牢牢掌握了彰南地區從農會、水利會、民生產業、運動休閒到傳媒產業等各方各面，幾乎是彰南各色各界的共主。

謝家近幾年在地方上引起的重大爭議，包括積極推動國光石化於芳苑鄉大城濕地興建，但後來馬政府宣布撤資；還有積極參與中科四期的取水工程，因為在地方引發搶水爭議，還有計畫未核准，管線就採購好了等等問題，最後甚至引發溪州鄉公所秘書吳音寧與鄉親等人在工地現場靜坐100天以表達抗議的事件。

而此事件過後不久，相關人物例如中科管理局局長楊文科遭監察院彈劾（現任國民黨新竹縣長候選人）、包商偉盟公司涉嫌炒股被起訴、彰化水利會多人被地檢署起訴、溪州鄉民代表主席也因圍標工程，一審遭判刑4年8個月。而2016年鄭汝芬也因為時勢關係，意外落選立法委員，讓謝家一度陷入低迷狀態。

於是今年謝家的政權保衛戰，就押在謝典霖身上。謝典霖當選雖然毫無懸念，但要爭取連任議長，還必須拿出一點實力才行。因此亟欲結合濁水溪南岸的勢力，特別是儼然為國民黨新星的韓國瑜，再加上溪州鄉是北農現任總經理吳音寧的老家，也是彰化地區農會、水利會等組織頭人的故鄉。所以韓國瑜到彰化助選，就指定要在溪州鄉，背後是有非常深刻的考量及佈局的。

圖片來源：Youtube華視新聞 今年謝典霖當選雖然毫無懸念，但要爭取連任議長，還必須拿出一點實力才行。因此亟欲結合儼然為國民黨新星的韓國瑜，再加上溪州鄉是北農現任總經理吳音寧的老家。所以韓國瑜到彰化就指定要在溪州鄉，背後是有非常深刻的考量及佈局的。圖片來源：Youtube華視新聞

只是以過去謝家（立委鄭汝芬）支持高污染的國光石化產業、支持中科四期及與農民搶水的引水工程等等立場來看，很難說謝家是站在照顧農民與發展農業的立場的。而宣稱自己是「賣菜的」韓國瑜，在替謝家站台之前，難道沒有想過這很可能有違他「照顧農民」的原則嗎？

如果今天農民要選出一名能照顧他們生計的市長，可是候選人本身都跟開發派、跟向財團靠攏的家族站在一起，那這樣候選人的口號還能信嗎？

三、韓國瑜與雲林張榮味的關係

眾所皆知，雲林張家是目前台灣農業體系裡面最大的派系，我引用拙著〈吳音寧、柯文哲和藍綠兩黨大混戰，北農的困境在哪裡？〉一文，關於張派的農業體系：

張榮味：前雲林縣長、前合作金庫董事（合作金庫即農會信用部等組織而成的金融機構）。

張永成（張榮味妹婿，立委張麗善的丈夫。1998年曾因放高利貸違反重利罪，入獄一年）：現任北農常務董事、現任合作金庫董事、現任中華民國農會總幹事，及十數個農業單位現任董事。

張啟盟（張榮味胞弟）：現任台灣農業合作社聯合社理事主席。台灣農業合作社聯合社（農聯社）為目前台灣蔬菜共同運銷四大社團之一。

林啟滄（前縣長機要秘書）：現任中華民國全國漁會總幹事。曾任雲林縣肉品公司總經理、雲林縣農會總幹事。

張清良：前雲林縣副縣長、前代理縣長，前北農總經理。

韓國瑜：前縣議員李佳芬丈夫，前北農總經理。

陳益宗：台灣青果運銷合作社理事主席，前北農董事長。台灣青果運銷合作社也是台灣共同運銷的四大社團之一。

張榮味派韓國瑜到台北接掌北農，等於是讓張派掌握了從產地（台灣最大的蔬果產地雲林縣）農會、產地拍賣市場、共同運銷（農聯等社團）、消費地市場（北農）到農業金融的各個重大關鍵位置，幾乎是一條龍掌控了台灣農業的產業鍊。

這套由張家人馬層層分工負責的體系，過去也跟國民黨關係密切，所以無論行政院農委會如何推動政策，都無法碰觸到這個系統的核心之處。但2016年，民進黨完全執政之後，加上臺北市政府由無黨籍柯文哲執政，出現了鬆動體制的可能性，於是才會出現從2016年到2018年的北農政治鬥爭。而吳音寧跟韓國瑜的總座位置就牽動到台灣農業利益體系，也是中央與地方派系的決戰戰場，北農於是成為了媒體各種吹捧或抹黑的風暴核心。

也因此，我們要稱呼韓國瑜為「賣菜的」或「最強菜販」，根本上是去除了背後張家「農業黑金」的背景脈絡。

而韓國瑜及張家這套系統，甚至又牽動著台灣對中國外交政策，例如韓國瑜在北農任內，創立「國貿部」，大量進口中國農產品，這個政策實在不像是照顧台灣農民應該做的事。是一直到吳音寧上任為止，才終止這名不符實的「國貿」部門。

將韓國瑜及張家當成農產業的救星，就像是找吸血鬼來開捐血車，找面具傑森當急診室醫生一樣。他們只是將農業當成恩庇侍從式的、家族式的企業在經營，如同韓國瑜在北農任內任意晉用大量「自己人」、任意發放工作獎金、有不滿意的員工就用調夜班等方式逼走一樣。讓台灣農業距離「公共化」、「制度化」及「透明化」的改革腳步越來越遠。

總之，不管台灣農業如同鬼王們所論述，是要走向TPP等自由開放政策為主；還是要走向保護產業、發展地方微型加工及合作社為主──最基礎的土地制度、生產拍賣物流制度及基層農政體系都必須有合理的規劃及規範。

但過去幾十年，地方黑金政治已經滲入農業體系的肌肉骨髓當中，而韓國瑜就是這套腐敗體系的其中一位關鍵人物。他在距離選舉所剩無幾的假日，捨棄高雄激烈的戰況不顧，反而到彰化、雲林地區站台，可見韓國瑜佈局的不只是個人形象，而是整個國民黨本土派的未來命脈。

本文經思想坦克授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航