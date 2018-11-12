拜託！別再叫別人照興趣選科系了

文：劉昌豪

最近考試的季節將近，也聽到不少學弟妹詢問大學科系該如何選擇。且讓我用一件弔詭的事開頭：很多人叫人選自己喜歡、有興趣的志願／科系（以下簡稱興趣選系論），卻沒人清楚說明什麼是「喜歡」、「有興趣」的志願。

喜歡的科系很難定義嗎？「興趣選系論」的三個假設

直觀上，「喜歡的事情是需要被說明的」聽起來有點奇怪，就好像你問別人為何喜歡吃甜點，對方可能回答因為甜點很好吃。而在大部分的情況下，我們既不會也不能再追問，否則將陷入「答案即是問題」的無限迴圈（「為何你覺得甜點很好吃？」「因為我喜歡吃甜點。」）

我將這看似無厘頭的想法提出，是因為興趣選系論的背後隱藏著至少三個假設：

根據興趣選系論為人規劃生涯，即認為在對方的眾多考量因素中，興趣須放在較高的順位。 根據興趣選系論為人規劃生涯，即假設在規劃的當下，當事人能分辨自己喜歡什麼、不喜歡什麼，亦即有清楚明確的「興趣」。 根據興趣選系論為人規劃生涯，即認為對方（甚至是所有人）應該就讀大學，並從大學的科系當中擇其一二。

興趣 vs. 出路？重點不在那裡

談到興趣或能力是選擇科系最核心的考量，一定會有人反駁未來的薪資跟出路比較重要。相關的討論每年層出不窮，我也著實對這種「探討哪個因素比較重要」的辯論毫無興趣。

我想談的，是當我們站在第三者的角度檢視這類辯論時，是否會發現雙方都已在心中預設一種「比較好」、「相對正確」的標準，試圖說服別人「自己的標準是對的」？

假想一種情境：午餐時間過後某甲想買杯飲料但不知要買哪家，於是徵詢朋友的意見。朋友A說應該喝50嵐、朋友B說應該買一芳。AB雙方堅持己見、僵持不下。但要買飲料，並且準備為買飲料付出行動與代價的人是某甲。真正的問題，不是某甲想買杯飲料，卻沒有選擇的能力嗎？

當我們在建議別人，什麼因素是選科系時最該考量的，無非是自居一種指導者／顧問的角色，藉由自己與對方的經驗和身份上的不對等，給出所信奉的價值觀。但我們既沒有權力也沒有能力為對方的人生負責，與他人關係上的不對等更意謂著雙方扮演截然不同的角色。當我們給出自認為對的建議，而非讓對方有能力站在自己的立場作出決定，是否成為另一種缺乏病識感的填鴨？

你的興趣是什麼？唱歌跳舞打電動

第二個假設樂觀地認定高中生明白自己的興趣所在，因此只要一聲令下「你就照興趣選科系啊！」，對方就能撥雲見日、豁然開朗，走出PM2.5和重重陰霾，向充滿熱忱的人生新方向昂首闊步。

我們都知道，現實不是這樣的。

多數在體制教育成長的學生到了17、18歲，對世界與知識的理解仍然侷限在國英數社自（也是許多人覺得台灣教育完蛋，需要偉大的教育創新團隊擔任救世主的原因之一）。所謂的興趣，多半是沒有在讀這些科目的時間在做的事情。所以問台灣的體制學生「你喜歡什麼？」、「你的興趣是什麼？」多數人不會回答和學術有關的「做研究」、「做實驗」或是某些特定的學科如「社會學」、「工程學」，而是看課外書、旅行、打電動、聽音樂，偶爾可能會有人說喜歡寫作，但不喜歡寫作文。

我們可以發現：對於台灣多數學生，學習和興趣的中間，有一道壁壘分明的界線。界線兩邊，象徵著兩種不同的生活與態度（就連「課外書」一詞都暗示了書有分「課內」和「課外」兩種）。當多數人無法用「喜好」的觀點看待知識和學習時，又怎能期待會因為對某種領域特別「感興趣」而決定未來方向？

因此絕大多數人照興趣決定未來的學習方向時，只能透過自己過去有限的認知（也就是國英數社自，以及奠基於國英數社自所衍生對不同學科的想像），刪去毫不感興趣的領域，再從剩下的幾個選項中根據其他條件逐一比較。

如此顯而易見的問題，當然有不少人發現（不過很多人好像只意識到學生找不出興趣，沒意識到環境使學習作為興趣如此困難）並丟出各式各樣的解方。例如把高中體制內鮮少提供的資訊用影音、講座或工作坊拋給學生，以拓展對不同學科的認識；或是設計各種系統化的方法，讓學生釐清自己對什麼感興趣；又或者是教會學生怎麼找資料，畢竟給對方魚吃不如教對方怎麼釣魚。

我無意對這些解方進行嚴厲的批判，畢竟形成問題的結構錯綜複雜，著實非一人一時一地足以解決。當我們無力從根本上改變產生問題的環境時，眼下能進行的，也只剩針對環境產生的問題加以改善。然而當有人開始把治標的方法當作治本，不去思考如何杜絕問題產生，而是在問題產生之後，再著手以片面的方式改善並就此心滿意足，究竟是不是件值得說嘴的事？

這不過是在利用社會問題，而非解決社會問題。

最後看似最玄，卻能直指興趣選系論中心思想的，是「假設對方（甚至是所有人）都該就讀大學，並從大學的科系當中擇其一二」。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航