首場高雄市長辯論會：除了「耳機風波」，4個候選人分別談了什麼？

高雄市昨（10）日舉辦首場公辦電視政見發表會，4位候選人陳其邁、韓國瑜、璩美鳳與蘇盈貴皆出席辯論，不過發表會之後，網路上瘋傳民進黨市長候選人陳其邁戴耳機辯論作弊，甚至政見會未登場前就預告，陳其邁昨日晚間也漏夜開記者會，呼籲民眾扮柯南、揪出造謠者。

高雄市首場市長公辦電視政見會昨日落幕，不過政見會結束後，有網友在台大批踢踢實業坊發文質疑，指陳其邁在辯論過程戴耳機，引發討論，陳其邁也被抨擊是跟著外界指導一字一句說，政見會上才會說得這麼順。

Photo Credit: 批踢踢實業坊 截圖

為此，陳其邁昨日晚間先在臉書上澄清，表示他是醫師，只會戴聽診器，耳朵也很正常，從來不會去戴什麼耳機，辯論時甚至連手機都沒帶，指網路傳言不是事實。

高雄市選委會也發布新聞稿指出，檢視錄影過程，4位候選人均未帶耳機，可以公布全程錄影帶供全民檢視。

（中央社）陳其邁晚間11時也偕競選發言人立委趙天麟召開記者會，駁斥抹黑，並呼籲揪出幕後黑手。

陳其邁表示，他沒有戴耳機參加政見會，現場有媒體攝影作證，高雄市選舉委員會也查證無虞；批評是有心人計畫性散播不實謠言企圖影響選舉，呼籲全民站出來維護選舉公平，守護民主社會的基本價值。

他指出，政見發表是向市民頭家報告願景，未料會後焦點竟成了陳其邁有無戴耳機作弊，他感到心酸。

陳其邁說，政見會後到晚上7時已3次受訪並澄清、駁斥戴耳機的不實指控，但是網路仍海量的在散播不實消息，質疑有人設局要動搖民主根基。

趙天麟表示，經查看網路發現網友在政見發表會下午2時開始前，約1時5分許就在網路提問有沒有戴耳機參加辯論會的八卦，讓他不禁懷疑是有組織、計劃性的要破壞選舉公正性。

Photo Credit: 批踢踢實業坊 截圖

《自由時報》報導，趙天麟說，下午3點，又有網友指「陳其邁竟然可以不看稿？這樣算不算作弊？」（該貼文已被刪除），接著批踢踢政黑板開始影射光點可能是耳機，把定格畫面圈起來，影射陳其邁是戴耳機上陣。

趙天麟強調，晚間7點多，影射文章大量傳到各社群，媒體名嘴也開始分享「什麼是隱形耳機？」趙天麟批評，難道是對手沒準備，才出此下策嗎？

《聯合報》報導，陳其邁團隊表示，為了照明，辯論會現場臨時加了2大盞燈，被影射戴耳機，應該是燈光造成的光影，雖然陳其邁數度強調沒有這回事，但截圖仍在網路流傳。

不過，陳其邁團隊並不打算提告。發言人林瑩蓉說，因為目前距選舉投票才兩個星期，即使報警處理或提告，時效上也不來不及，就擔心還有類似事情發生，所以拜託網友找出PO文的人，制止這種放假消息干擾選舉的行為。

首場市長政見發表會，4位候選人分別談了什麼？

昨日的發表會，第一階段由4位候選人申論5分鐘，接下來由4位提問人提問，候選人依抽籤序各回答3分鐘，最後一階段則是候選人結論5分鐘。

陳其邁首先發言指出，他仔細觀看韓國瑜的政見，發現很多是口號，沒有可行方式和詳細評估；當大家質疑時，韓國瑜只會說要有膽量大幹一場，還是要說明清楚，才是負責任的作法。

陳其邁表示，很訝異韓國瑜從未提到橋頭科學園區，也未提到台南高雄間的半導體產業聚落逐漸成型，落地生根，也未提到傳統產業，直到一週前才開始談人工智慧產業。陳其邁也說，他的城市發展策略是和全世界接軌，韓國瑜只鎖定中國市場；他的城市治理是民主及公民參與，韓國瑜是威權、禁止人民進行政治集會及限制意識型態。

韓國瑜申論時則說，高雄曾是台灣最耀眼亮麗的珍珠，但這顆珍珠沉睡太久了，他詳細觀察發現，高雄百業擔憂是因為大家習慣了、被制約認為，高雄與其他縣市一樣，大家不知道高雄來來的總目標是什麼？他主張，根據高雄地理人文位置塑造總目標，要帶領高雄成為又年輕又有錢的城市，讓來到這裡的人都說高雄好大，玩得好爽、好棒、好快樂，而且賺錢愈來愈容易。

璩美鳳申論時先肯定三位競爭對手都很優秀，話鋒一轉批藍綠候選人都被政黨綁架，被政黨利益綁架，還把高雄市當戰場。她批評台灣當前政治環境，一個政黨負責執行不力，一個政黨負責妖魔化，一個負責監督不力。她一步一腳印傾聽人民的聲音，最重要的是要享受兩岸經濟崛起的效益，才能根本改善高雄困境。

蘇盈貴申論時先質疑台灣是不是真的是一個民主法治的國家？台灣的民主政治到底是真的還是假的？也批評，媒體電視台刻意操弄，造成社會分化對立。

來自民間的4大提問，長照、經濟都入題

申論之後，辯論會由4位發問人，包括了樹德科技大學校長陳清燿、輔英科技大學校長顧志遠、高雄市綠色協會理事長王立人、和春技術學院校長王嘉男擔任提問人，分別從「實踐政見」、「落實長照」、「市民參與」和「提升經濟」4個面向，詢問候選人。

提問1：4年內該怎麼初步實踐自己的政見，且要在不增加負債前提之下實現 ？

陳其邁： 允諾加速建設橋頭科學園區，讓全世界最有價值的半導體產業都到高雄來，讓橋科如竹北科學園區一樣的繁榮。將組成招商小組，除了自己擔任召集人，將找一位「產業副市長」，加速解決投資的五缺問題，打造高雄成為適合投資、移民的經濟首都。

允諾加速建設橋頭科學園區，讓全世界最有價值的半導體產業都到高雄來，讓橋科如竹北科學園區一樣的繁榮。將組成招商小組，除了自己擔任召集人，將找一位「產業副市長」，加速解決投資的五缺問題，打造高雄成為適合投資、移民的經濟首都。 韓國瑜： 高雄債台高築、一場大雨曝露很多路坑，質疑有偷工減料，高市府有18名政務官跑了，如果沒有人民的信任，任何良法美意要推行的可能性會受質疑。

高雄債台高築、一場大雨曝露很多路坑，質疑有偷工減料，高市府有18名政務官跑了，如果沒有人民的信任，任何良法美意要推行的可能性會受質疑。 璩美鳳： 高雄要成為兩岸和平交流的示範城市，上任後要先從水做起，讓老百姓有品質的水，並落實治水。第2年要讓高雄跟全球成立姐妹市，打造高雄成為國際觀光城市，第3年要打造美食觀光宗教的鑽石精華網，最後一年要做到歲出歲入平衡。

高雄要成為兩岸和平交流的示範城市，上任後要先從水做起，讓老百姓有品質的水，並落實治水。第2年要讓高雄跟全球成立姐妹市，打造高雄成為國際觀光城市，第3年要打造美食觀光宗教的鑽石精華網，最後一年要做到歲出歲入平衡。 蘇盈貴：表示自己參與政策白皮書，強調城市建設最重要的是用人，絕不能受限於黨派跟意識形態。

提問2：台灣面臨高齡化社會，未來如何籌措長照資源、及培育人才？

陳其邁： 高雄長照人員一年缺額約1200人，而經市府社會局和衛生局訓練取得執照一年約有1000人，但真正投入市場只有3成，問題出在待遇及工作環境不佳，必須改善制度讓人願意投入市場，將與中央分配預算（高雄市每年長照預算約為35億，中央補助32億），加強執行力，4年擴充到500個社區關懷據點。另外，高雄6校7系每年有1877畢業生，盼能讓這些人都投入到醫院，也建議開設專班，吸引年輕學子投入。

高雄長照人員一年缺額約1200人，而經市府社會局和衛生局訓練取得執照一年約有1000人，但真正投入市場只有3成，問題出在待遇及工作環境不佳，必須改善制度讓人願意投入市場，將與中央分配預算（高雄市每年長照預算約為35億，中央補助32億），加強執行力，4年擴充到500個社區關懷據點。另外，高雄6校7系每年有1877畢業生，盼能讓這些人都投入到醫院，也建議開設專班，吸引年輕學子投入。 韓國瑜： 推動老青結合共住媒合，依「宗教、血型、生活習慣」配對，讓怕寂寞的老年人和怕沒房子住的年輕人結合。市府也可發放感謝金，請健康老人照顧身體差的老人。並調度蚊子館供老年人和教室，供老人照護使用。

推動老青結合共住媒合，依「宗教、血型、生活習慣」配對，讓怕寂寞的老年人和怕沒房子住的年輕人結合。市府也可發放感謝金，請健康老人照顧身體差的老人。並調度蚊子館供老年人和教室，供老人照護使用。 璩美鳳： 長照必需跟醫療結合，人力可結合學生志工、愛心媽媽、社福機構。

長照必需跟醫療結合，人力可結合學生志工、愛心媽媽、社福機構。 蘇盈貴：老人家一定要先把自己的健康顧好，只有家庭的功能不健全，才需要靠社區的力量，除了家庭的力量，信仰也很重要。

提問3：未來要如何落實民眾參與機制？指標、數據能否呈現政見？未來要如何組成執政團隊？

陳其邁： 利用審議式民主，解決人民爭議，使預算資源分配，更貼近人民需求。並創立地方創生機制，並應地制宜招募人才、資源分配，帶動成長。另外，每項政策作為都要求有時間表，所有政策不會超過市長2任的任期8年。

利用審議式民主，解決人民爭議，使預算資源分配，更貼近人民需求。並創立地方創生機制，並應地制宜招募人才、資源分配，帶動成長。另外，每項政策作為都要求有時間表，所有政策不會超過市長2任的任期8年。 韓國瑜： 每個星期，市長分區去與每個市民接觸，是相當重要的。另外，議會審議期間，應邀請分區的菁英分子，一同旁聽，並利用網路科技，將民眾的意見廣納接受。未來每月第一個週一上午10時，將由政風處向民眾報告說明新台幣100萬元以上的招標工程。

每個星期，市長分區去與每個市民接觸，是相當重要的。另外，議會審議期間，應邀請分區的菁英分子，一同旁聽，並利用網路科技，將民眾的意見廣納接受。未來每月第一個週一上午10時，將由政風處向民眾報告說明新台幣100萬元以上的招標工程。 璩美鳳： 強調高手在民間，成立全民參政委員會、全民監督委員會。

強調高手在民間，成立全民參政委員會、全民監督委員會。 蘇盈貴：當年就曾參與過謝長廷高雄市政府綠政委員會，時任副主任委員，但為了柴山自然公園案就退出，此後公民力量在高雄就不見了。公民參與最重要的就是開放的心胸，只要心開放出來，自然就能聽到不同的聲音。

提問4：如何提昇高雄經濟能力，改善弱勢者生活？

陳其邁： 高雄位於亞洲航運樞紐，全力發展經濟，就要打造科學園區、科技走廊及半導體聚落，還要讓傳統產業升級，加速產業轉型，打造智慧城市與鋼鐵石化重工業轉型，也將在東9區推動觀光，將沿海漁村打造為黃金海岸。他也表示，為減輕年輕人負擔，會比照桃園市以及新北市，提供年人每月2000元房租租金補貼。

高雄位於亞洲航運樞紐，全力發展經濟，就要打造科學園區、科技走廊及半導體聚落，還要讓傳統產業升級，加速產業轉型，打造智慧城市與鋼鐵石化重工業轉型，也將在東9區推動觀光，將沿海漁村打造為黃金海岸。他也表示，為減輕年輕人負擔，會比照桃園市以及新北市，提供年人每月2000元房租租金補貼。 韓國瑜： 要讓高雄經濟快速起飛，不能一廂情願，要用投資的角度看高雄，來看高雄的優點在哪裡，可愛在哪裡，才比較準確。弱勢團體的部分，局長處長每個月應該要到弱勢家庭住一晚，傾聽他們的心聲。

要讓高雄經濟快速起飛，不能一廂情願，要用投資的角度看高雄，來看高雄的優點在哪裡，可愛在哪裡，才比較準確。弱勢團體的部分，局長處長每個月應該要到弱勢家庭住一晚，傾聽他們的心聲。 璩美鳳： 高雄為了兩岸為了國防付出很大代價，成為犧牲品。如果兩岸和平，高雄很多軍事基地可以解放，把軍事博物館產業化，並引進兩岸人潮，人潮帶來錢潮，形成一個良性循環，高雄的經濟才有可能改變。

高雄為了兩岸為了國防付出很大代價，成為犧牲品。如果兩岸和平，高雄很多軍事基地可以解放，把軍事博物館產業化，並引進兩岸人潮，人潮帶來錢潮，形成一個良性循環，高雄的經濟才有可能改變。 蘇盈貴：橋頭科學園區問題很大，不如回到中油停工後的廠區，較有機會。

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核稿編輯：楊之瑜