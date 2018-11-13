Android桌面小工具「Sectograph」：以圓餅圖呈現行事曆與時間分配

我在電腦玩物介紹過一種每日待辦清單的筆記方法：「Chronodex一張圓表圖完滿每一天，視覺系手帳行事曆上手教學」，將一天的行程從直線的行事曆或待辦清單，轉「畫」成像是時鐘的圓錶，在視覺化的魅力與視野中，提供了鳥瞰未來時間分配藍圖的效果。

而在Android上有一款桌面小工具：Sectograph，可以將行事曆與未來時間分配，用類似Chronodex的圓餅圖方式呈現，擺在手機桌面，還會像一個鐘錶一樣「動態轉動」，即時預覽未來12個小時的安排，除了美觀吸睛，也讓我們一眼看穿未來的時間空檔、重要行程，以及還剩多少準備時間。

最近我從iPhone又換回使用Android手機，一開始想說，用了一年多的iPhone，應該已經不會像以前一樣，想要擺很多桌面小工具了吧？但巧遇Sectograph這個App後，馬上改變了我的想法，讓我立刻想要在手機桌面首頁，試試看搭配日曆圓餅圖，掌控自己的未來時間分配。

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對我來說，Sectograph有以下的特色：

透過日曆圓餅圖，打配日曆清單的侷限，可以清楚看到未來時間分配。

可以清楚的看到接下來一天，還有多少時間空檔。

可以清楚看到距離每一個事件，還有多少準備時間。

並且Sectograph也是一個真正的時鐘，上面有指針可以看到目前時間，並且整個鐘錶會即時轉動，不斷推進未來12個小時的時間圖，過去的事件會逐漸變淡，而未來12個小時即將發生的事件則逐漸清晰。

圖片來源：作者提供 我很喜歡這樣的時間感。

你可以在Android手機上免費下載Sectograph，免費App可以建立未來12個小時的桌面日曆圓餅圖，而付費升級後可以獲得未來24小時的桌面日曆圓餅圖（我尚未升級，還在試試看自己是否需要顧及到未來24小時時間）。

首次安裝Sectograph後，有可能是英文介面，這時候可以進入App的「Setting」設定頁面，到「language」處切換為「中文」。可能需要關閉App並重新開啟，語言才會生效。

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Sectograph本身並非行事曆工具，所以需要讀取我們手機的日曆，允許授權後，手機原本的日曆就可以用圓餅圖的方式展現了。這時候，我們在Android手機桌面，將Sectograph小工具加入桌面即可。

Sectograph的日曆圓餅圖有很多細節可以修改，不過我覺得預設就已經很棒。

下圖是我今日的時間圖，截圖的時間是早上7點左右，你可以看到時鐘上「實線與虛線的紅色針」，正是顯示了我當下的時間，就像鐘錶一樣。然後從實線的紅色時針開始，在圓餅圖上，展開了我未來12個小時的時間分配（來自我的行事曆）。

行事曆上的每一個行程，用色塊顯示出來，色塊上也會顯示每一個行程的開始與預計結束時間。如果這個行程的安排超過6個小時，則不會使用色塊顯示，而是使用標幟線的方式。如果是全天任務，則可以看到Sectograph時鐘的最外圈，可以顯示這些全天任務。

「紅色時針」會跟著真實時間推進，於是我可以看到目前進行到了哪個時程階段。

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Sectograph的行程瀏覽方式，和一般日曆的清單方式對比，立即呈現了更吸睛的視覺，以及更容易了解時間分配的特點。尤其我覺得有一點很棒，在Sectograph的圓餅圖中，除了可以看到行程的色塊外，更重要的是可以看到行程與行程之間的「空檔時間」，讓自己清楚有多少緩衝時間。

而且如果細看，可以看到這些「空檔時間」，Sectograph會特別標出有多久的空檔？例如有30分鐘。還有距離某個行程我還剩下多少準備時間，例如還有4個小時又29分鐘。這對行程任務安排來說，是很有效地提醒。

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而Sectograph的動態效果也很吸睛並有效。所謂的動態，是指Sectograph的圓餅圖會在一天中不斷的變化，例如下圖是我今天中午時的圓餅圖，對比上圖，可以看到他已經轉動到接下來12個小時的任務視覺圖了。

這個效果我也很滿意，讓我有不斷的往前推進任務、掃過即將完成行程的時間感。

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最後，Sectograph的桌面小工具其實是一個多功能工具，在小工具上有很多「隱藏按鈕」，在自訂工具時，可以決定這些隱藏按鈕要開啟什麼功能。例如點擊鐘錶中心打開Google日曆，點擊鐘錶上方打開常用的Evernote，也就是說，你可以當作某種快捷啟動列來使用。

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你想要在手機桌面擺一個行事曆嗎？或是你需要隨時關注自己的時間安排、空檔分配？那麼推薦你可以在Android手機上試試看Sectograph。

如果你對類似工具有興趣，還可以參考：＜用過後真正改變效率的10個Android桌面小工具推薦＞、＜2017年Android App下載推薦（下）：60+需求200+工具總整理＞、＜回顧我2017的生產力Android App研究，這些值得再次推薦＞。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航