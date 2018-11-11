「沒有不適齡的性平教育」：蘇格蘭將「LGBTI」課程納入國民教育，成全球首例

蘇格蘭將成為世界上第一個將男女同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人納入學校課程的國家， 公立學校將被要求向學生講授上述族群爭取平權的歷史，以解決 恐同症、 變性恐懼症， 並探索多元性別認同 ，由於政策具強制性，沒有任何一所學校能選擇退出，平權運動人士稱這為「歷史性的時刻」。

《華盛頓郵報》報導， 僅僅18年前的蘇格蘭，在學校故意提倡同性戀，仍然是違法的（蘇格蘭政府在1998年通過有爭議的「第28號條款」 ，禁止學校與地方政府推廣同性戀，該法條在2000年被廢除），不過18年後， 蘇格蘭政府決定將LGBTI議題納入課程。

蘇格蘭政府在本月8日宣布，將要求所有州立學校引入課程，解釋女同性戀，男同性戀，雙性戀，變性人和雙性人（LGBTI）的平權歷史。學校還將教導學生使用LGBTI等專有名詞，並討論如何解決恐同症的方法。

「我們的教育系統必須支持每一個人，讓他們完全觸及自己的潛在（特質）」，蘇格蘭副首席大臣史威尼（John Swinney）8日表示，「我們接受的（教材）建議，不僅僅改善LGBTI族群的學習經歷，也將支持所有的學生，慶祝他們自身的不同，並促進理解與包容。」

據全納教育來臨（Time for Inclusive Education，TIE）組織2016年一項研究顯示，蘇格蘭90%的 LGBTI族群在學校都 遇過恐同症、 雙性戀恐懼症或變性恐懼症。同樣的研究發現， 有27％的受訪者則表示他們在被霸凌後曾企圖自殺。

蘇格蘭部長們採納了這個組織對於教材的所有建議。而根據 《衛報》，沒有學校能選擇退出這樣的 課程，課程將穿插在各個科目中。 史威尼說，這將使蘇格蘭成為世界上第一個將LGBTI教育納入課程的國家。

史威尼表示，「在全球（對於同志）尚不確定的時期，這個課程將向LGBTI年輕人發出一個強烈而明確的信息，就是他們在蘇格蘭是受重視的。」

蘇格蘭遲至1980年才將同性性行為除罪化，比英格蘭和威爾斯晚13年。之後隨著英國政府在1988年實施「禁止接納同性戀教育」，直到2001年才廢除。

2005年，蘇格蘭同性伴侶的關係得到法律上的承認，同性 伴侶享有已婚異性戀夫妻同樣的財產權、遺產稅、養老金與其他社會福利， 2009年開始，蘇格蘭同性伴侶也能合法領養子女。2010年，蘇格蘭通過關於性別認同的反歧視法，禁止因為 性傾向和性別認同產生 歧視， 而在2014年，蘇格蘭議會更通過同性婚姻合法，如今蘇格蘭被視為「世界上最適合LGBT的國家之一」。

2014年，蘇格蘭通過同性婚姻，成為全球第17個支持同婚的國家。｜Photo credit: Reuter/達志影像

從圖靈到石牆運動：蘇格蘭如何教「LGBTI」

《CNN》報導，雖然目前還沒有正式的時間表來介紹LGBTI課程的實施，但史威尼8日在蘇格蘭議會表示，政府將認真確保這些盡快發生。

《BBC》報導，蘇格蘭政府表示，蘇格蘭所有公立學校都將支持，將平等與包容納入所有的年齡層與科目之中。像是在數學課上，可以提到 第二次世界大戰的密碼破解者圖靈（ Alan Turing）的成就，當時同性戀在英國是違法行為， 圖靈被判犯有嚴重猥褻罪，他在 解密工作上 取得的成就，直到1954年自殺後幾十年才得到承認。

而在英文課，學生們可以研究著名蘇格蘭詩人 摩根（Edwin Morgan）的生活與作品，摩根 在70歲生日時宣布自己是同性戀。另外， 導致同性戀權利運動誕生的1969年石牆運動（ Stonewall riots） ，也可能成為討論社會研究、宗教和道德教育的焦點。

倡議人士堅持，在小學，任何年齡都適合 LGBT教育。

蘇格蘭跨性別聯盟經理詹姆斯．莫頓（James Morton）說，他希望小學生知道他們不需要遵守陳規的性別觀念。莫頓說，他在「第28條」法律中長大、上學， 缺乏與人談論LGBTI的能力，幾乎讓他失去了生命。倡議小組認為，LGBTI納入 課程後，可以促進更廣泛社區的理解和包容。

一名蘇格蘭的教師表示，課程的改變，「 是為了促進認識，並慶祝多元」，「 我們都知道，如果人們對某事缺乏認識，就會產生恐懼。恐懼滋生仇恨，仇恨導致暴力。」「 如果你消除那種神秘感，那麼孩子們就會說，『哦，這沒什麼大不了的。』」

不過，當地也有反對這項課程的聲音。

蘇格蘭自由教會（Free Church of Scotland）的羅賓森牧師（David Robertson）表示，擔心兒童會被灌輸一種「特定的哲學」，「 這與平等正好相反。它是關於教授一種特定的哲學和一種特定的觀點，並排斥其他人」。 羅賓森認為這樣的課程，表面上這是宣傳有多麼善良、有多麼好，但 實際上是歧視和灌輸性的，他並認為，錢可用於更好的事情，這是一筆不必要的開支。他希望學校能夠解決各種形式的霸凌 - 而不僅僅是針對LGBTI年輕人的霸凌行為。

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核稿編輯：楊之瑜