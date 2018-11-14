4個高效率管理祕訣，讓你找回被偷走的時間

文：SmartM／陳建銘

時間的小偷似乎無所不在，辦公桌上的文件堆積如山、家務永無止境、沒有一天可以擁有充足睡眠⋯⋯其實產能如何提升的秘訣，在於完全控制自己的時間。

效率顧問品牌Thrive Global的特約作家Zdravko Cvijetic，分享他多年整理出的高效時間管理魔法。這些訣竅不僅適用於個人發展，也適合職場工作者運用在工作中，讓你成為時間的主人。

1、抓漏：評估每天浪費的時間

每一天，都有無數的注意力商人，千方百計地想要獲得受眾的關注。其實，最需要正視的便是職場工作者自身。首先，必須衡量我們認知的時間運用和實際檢視之後，是否存在極大的落差。

選出一般工作日，每做一件事之前都記錄下來：8分鐘洗漱、20分鐘滑手機、3小時上班，但有30分鐘瀏覽購物網站⋯⋯不必自欺欺人。儘管職場工作者發現了時間規劃可能不如預期，也不意味著要全盤消除這些活動。評估時間的關鍵是如何「分配」時間。

2、配速：設定自己的80／20法則

設定目標，善用80／20法則。這項法則告訴我們：80％的結果來自20％的努力，反之亦然──80％的時間都被浪費在無關緊要的小事。

「如果我ㄧ整天只能在列表上做一件事，列表上的哪個項目會增加最大的價值，並幫助我接近我的目標？」問問自己這個問題，依次類推，便能獲得專屬職場工作者的80／20法則。利用80％的時間與精力，投注在最有價值的20％任務，再用剩下20％的時間，完成80％相對不重要的事項。

3、緩衝：預留空間處理突發狀況

時間並不是一塊一塊的蛋糕，切完就乾乾淨淨。時間更像是水流，難以切分，只能畫出「流程」的概念。這也意味著，真正精準、高效的時間管理，必然是彈性的、無法精確到一分一秒。

只有時間管理的新手才會將時間安排得密不透風，如此一來，必定會出現因為突發事件而打亂規劃，進而導致全盤崩潰，甚至可能喪失重新規劃時間的動力。畢竟人非機器，完全的照表操課是不可行的，因此規劃時間時務必留下緩衝地帶。

4、追蹤：以一週為單位檢視成效

每個週末，靜靜打開行事曆，檢視這一週的時間利用情況。什麼時間段具有生產力？哪些時間段沒有生產性？可以嘗試消除垃圾時間，或者委託外包，甚至是自動化。

專門劃分一段時間完成大量任務是不錯的主意，例如將週日的時間專門挪作補充購買家用品、清掃家居。一週高強度的工作與學習之後，選擇一段時間、甚至一天，作為「懶惰日」當作獎勵，為自己充電。

「在時間的領域，無分貴賤。」無論天才還是庸才，時間永遠平等。想創造更有生產力的職場、更有品質的私生活，就該學會控制自我時間，成為時間的主人。

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參考資料：medium

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航