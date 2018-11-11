台北市長政見會談了什麼？除了「台北不夜城」，還有「鳳梨酥外交」

台北市選舉委員會今（11）日舉辦第7屆市長候選人公辦政見發表會，除了國民黨候選人丁守中同一時間在凱達格蘭大道參加造勢活動而棄權，無黨籍候選人吳蕚洋、李錫錕、台北市長柯文哲以及姚文智皆出席，闡述各自政見。

台北市長政見發表會從下午2點開始，發言順序現場抽籤，依序為李錫錕、吳蕚洋、丁守中、柯文哲、姚文智，2時開始第一輪政見發表，3時進行第二輪政見發表，每一輪發言時間為12分鐘。

解決台北缺錢問題，李錫錕再推夜經濟、大巨蛋植物園

無黨籍候選人李錫錕在第一輪發表會上說，今天台北市的所有問題就是台幣問題，台北市今天缺錢，中央政府一年提供台北市1600億預算，扣掉基本人事開銷等預算，剩下幾百億只能維持目前現狀。他說，台北市最需要的是，動腦筋賺更多錢，在預算之外開拓財源、自力更生，因此他提出3個政見：夜間經濟、大巨蛋改造成溫室植物園、遷建松山機場。

李錫錕說，他將打造台北市成為不夜城，讓台北市在白天賺錢，晚上也可以有活動，餐飲業、娛樂業、歌劇院、表演業甚至是動物園，都24小時開放，讓台北市民的生活就開始多采多姿，觀光客也會來，特別是歐美與高收入國家的觀光客都會來。

李錫錕也說，要解決大巨蛋這個爛攤子，必須將其變成能賺錢的大型建設，因此參考新加坡，將大巨蛋變成大型的室內植物園，他說台灣最不缺的就是花卉、植物，可帶來許多觀光客及相關商機，把大巨蛋問題迎刃而解。

李錫錕說，現今大家所談的都更、公宅、公托、公幼等問題，都是紙上談兵，如果松山機場遷址，起降航道附近解建，這些空地有8個大安森林公園大，若將其分為5萬戶的社會住宅與中繼住宅，其他地方的都更問題就解決，且當松山機場變空地，能蓋捷運，也能解決大直、內湖跟台北市中心的交通問題。

吳蕚洋政見：檸檬水救健康、鳳梨酥救邦交

昨日在辯論會上因為推廣「蜂蜜檸檬水」一炮而紅的無黨籍候選人吳蕚洋，則以「平安、健康、智慧、慈悲」為政見主題，他說，平安就是交通改良，他提出快速公車、直達公車、機車快速專用道以及E化交通號誌等方式改善台北市交通效率，並簡化市府文件申請流程，推動產業升級，要研發家庭用氫燃料發電機，並改良機車，讓重心降低、以陀螺儀等方式，讓機車不會跌倒，增加安全性。

在健康方面，他強調，市府要提供便宜又方便的蜂蜜檸檬供市民飲用，讓市民長保健康，一併解決健保財務和長照問題。他也在第二輪的發言，提出「鳳梨酥救邦交」，吳蕚洋舉例，今年台灣鳳梨生產過剩，然而政府只會補貼，農民的心血都變肥料，他若能執政，就用特別預算對製餅業者下訂單，做成鳳梨酥分贈各級政府當年節禮物，或是送給邦交國，全民共享豐收成果，外交上，「他們吃了鳳梨酥，覺得這麼好吃，也不會斷交」，這樣才有循環利益，還有乘數效果，根本解決問題。

柯文哲主打任內政績，兩岸關係釋善意

現任台北市長柯文哲則打出政績牌，在第一輪時重申自己不打負面選戰，強調自己在4年前打選戰時，不插旗幟、不掛布條、提早停止募款、公佈選舉經費等作法，讓年輕人相信他與其他候選人不同，所以他幸運的選贏對手；4年後，他仍秉持公開透明，向天下徵才，海選競辦人員，並成立財務監督委員會。他也再度質疑監察院費用登記制度，2014年連勝文登記的競選經費竟然比他還低，「我怎麼會服氣？」

另外，柯文哲也暢談自己鼓勵公務員創新，不管是世大運、台北燈節的舉辦都是成功的例子，並表示台灣最大優勢是自由民主多元開放，如開齋節有5萬人參加、同志大遊行有13萬人上街，都呈現了這項優勢。

其他政績方面，柯文哲也再舉還債530億元為例，肯定市府團隊的勤奮，也表示努力讓資本門執行率從66%提升到74%，台北市招商更是全台第一，也為招商建立新的制度，現在2千萬以上的案子全部採用最有利標，重大工程也會上網招標，同時公布府內府外評委的名單。

在第二輪時，柯文哲也談及處理兩岸關係的原則，他說，1949年來了200萬外省人，而後又陸續開放探親，現在中國籍配偶在台灣約38萬人，加上他們的孩子人數更多，且台灣對中國的貿易佔40%，這些不管如何都無法否認，不過「國防」安全該準備的就要準備，而無論是城市交流、經貿交流，台灣都應表達善意。

柯文哲表示，在島內分出敵我只是自找麻煩，且在中美對抗的國際局勢下，台灣應當要思考如何務實處理兩岸關係，「我不樂見兩岸關係越來越緊張」，民間交流應該還是維持，例如中客不來，如果是因為中國政府禁止，可以透過談判處理，但如果是因為中國人不喜歡台灣而不來，那才是嚴重，如何增加兩邊善意的交流，非常重要。

柯文哲表示，兩岸關係和平是首要目標，要務實處理、表達善意，但該準備還是要準備，尤其是經濟與國防力量。他說自己曾在2014年提出「互相認識、互相了解、互相尊重及互相合作」4個互相，到了2017年又多1個「互相諒解」，因為雙方都有各自的內部問題跟困難，所以兩邊交往應秉持互相諒解態度。

姚文智再批柯文哲，政策主打「東區大公園」

姚文智則在第一輪發言時，再次質疑柯文哲的財務清廉，姚文智說，柯文哲上屆選舉選前半個多月說要關帳，結果還是繼續收受政治獻金，關帳後收受1564多筆、共929萬多的政治獻金，僅退還35萬，而柯文哲不管是對政治獻金的質疑、還是他施政的各種跳票以及謊言，都沒有回答，甚至是「同一部稿子在這邊重新念完」。姚文智也批評柯文哲，當選前說要收回救國團青年活動中心，選後卻賤租土地，不當黨產的婦聯會爭議，又說現在好好的，管他過去怎麼樣，這些都不是追求轉型正義的作為。

民進黨台北市長候選人姚文智，上台前特別透過轉播，關切第4順位發言的柯文哲政見內容。｜Photo credit: 中央社

除了猛攻柯文哲，姚文智也在第二輪發言中提出市政願景，承諾上任後會直接解約大巨蛋，並由市政府接管，將架構一個跨越大巨蛋與忠孝東路、像是蝶翼般的人工平台，讓此平台可以串連台北機廠、松菸文創、松菸巨蛋、國父紀念館、逸仙路、一直到市議會、市政府前面的廣場跟公園，整合成「東區大公園」，大巨蛋也會有地下、地面與地上3層疏散，再將國父紀念館停車場地下化，光復國小周邊可以進行都更，同時保留樹木，強調如此一來，東區也會出現新的消費人口，解決經濟蕭條。

姚文智也提到「淡水河岸SKYLINE」的改造方案，批評現在淡水河雖然不臭「但也沒什麼看頭」，未來將由政府進行水岸第一排的公辦都更，將9米以下容積獎勵給在地住戶，9米以上則跨越環河北路、變成新的商店街，吸引大企業進駐。

錯過這場，六都還有哪些公開政見會？

中選會也已於8日完成編印選舉公報，將在21日前送達各家戶。

核稿編輯：楊之瑜