關鍵人物風險：「經營之神」的存在，對公司可能是把雙面刃

在選擇一支股票的時候，除了針對個股基本資料、商業模式、財務分析與利空狀況之外，還有一項關鍵人物的風險也是值得大家注意的。那這次就來介紹一下，何謂關鍵人物風險。

經營之神的存在，對公司來說可能是把雙面刃

我們知道企業領導人在公司中，往往扮演舉足輕重的角色，因此該如何判別才不會找到地雷呢？

除了可以查找企業領導人有無造假財報、炒股等負面新聞外，如果公司擁有非常優秀的領導人，大家認為這是不是好事呢？

理論上應該是好的事情吧？但……我卻不這麼認為喔。

因為如果一家公司過於依靠某特定人物的能力，雖然可以使得公司經營有成，但這種經營之神的存在，其實對於公司來說反而是一把雙面刃，實際上就是一種風險。

試著想想，若今天這位經營之神不在了，那這家公司的下場會是如何呢？所以，關鍵人物就變成一個不得不謹慎評估的風險了。

除了領導人之外，公司內部如果有無可替代的高技術人員與團隊，這就表示公司的營運掌握在少部分人士手上，這種不確定性因素存在，對於投資者來說同樣也是種風險。

接下來會舉兩個例子，來為大家做個介紹。

範例一：藉由領導人個人能力而經營有成的公司。

範例二：過度依賴專業人才，對於公司造成的風險。

範例一、鴻海（2317）

圖片來源：作者提供 資料來源：CMoney

鴻海（2317）成立於1974年，起初是以生產電視機旋鈕起家，後跨入電腦連接器生產，於1991年6月掛牌上市，而如今的鴻海事業版圖已擴大為橫跨電腦、電視相關、行動電話、通訊網路、遊戲機、數位相機等3C電子產業，目前為全球最大eCMMS（電子化－零元件、模組機光電垂直整合服務）廠。

董事長郭台銘1981年成功開發連接器產品，並轉型生產個人電腦連接器，到最後跟蘋果合作，證實了其獨特的經營頭腦與遠見。郭台銘不只商場上獨具慧眼，做事也非常果決，公司內部管理採取軍事化風格，並注重工作紀律，而且以身作則，獨裁為公，十分霸氣。

如今的鴻海帝國，是靠著郭台銘卓越的眼光與霸氣，加上嚴謹的管理制度，才能在全球高競爭的產業中，取得一席之地。

其上述的特質也是郭台銘有別於其他企業家的，也因此要從郭台銘手中接下鴻海帝國的重擔，可是一件非常艱鉅的事情，所以對於公司來說就是一項風險。

範例二、凱鈺（5468）

圖片來源：作者提供 資料來源：CMoney

凱鈺於1994年7月成立於台灣新竹科學園區內，原公司名稱為台晶科技股份有限公司，於2007年10月1日合併我想科技股份有限公司，2008年8月1日更名為凱鈺科技股份有限公司。

1997年時，凱鈺的前身，台晶科技曾締造營運高峰，後來因為內部利益衝突，致使專業技術團隊出走，也因此元氣大傷，持續多年虧損，經過減資與私募後，在2007年引進鈺創科技公司成為最大股東，並在2008年8月1日更名為凱鈺科技股份有限公司。

高科技企業是一種高知識密集的經營型態﹐也因此對專業人才會有過度的依賴，導致發展中會有一些狀況發生，例如共同創業者之間的權力鬥爭，以及無可替代的專業技術團隊出走。而發生這種狀況，時常常會使得企業走向虧損或者倒閉。

結論

現今國內企業不只要面對國內競爭對手，還要對抗國外企業帶來的龐大壓力，對於白手起家的創辦人來說，沒有人比他（她）們更了解公司，也更加能應付各種狀況發生。但如果公司經營成功的主要原因是靠創辦人，縱使有接班人選，但因個性以及時代背景不同，能否完全接掌，就會是個問號。

另外剛成立的公司營運時間短，內部團隊也在磨合期，此時容易產生意見分歧，增加不穩定因素風險，而且也無法根據過去判斷未來前景，因此成立時間最好有10年以上。

所以公司擁有經營之神不是萬全保證，也是需要謹慎評估喔。另外也應避免選擇過於依賴專業人才，且成立不到10年的公司。

本文經艾蜜莉－自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航