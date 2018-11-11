亞洲第一場「奧斯陸自由論壇」在台灣，同志維權人士：台灣有機會證明「愛將戰勝恨」

一年一度的「奧斯陸自由論壇」今年首度移師亞洲，昨（10）日在台北舉行第一場亞洲論壇。對於會議選在台灣舉行，主辦的人權基金會策略長格拉德斯坦致詞時特別肯定台灣，證明了民主、人權並不是西方獨有。並表示，雖然也有南韓、日本等選項，但他認為台灣是最好的地點，希望大家可以看到台灣從專制到民主的歷程，也可學習台灣的經驗。

奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）主辦，自2009年以來每年都在奧斯陸舉行。這次在台北登場，出席的國際講者包括了美國《BuzzFeed》新聞中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）、同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）、俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）、脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）、柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）、越南歌手玫瑰（Mai Khoi）與巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西（Aayat Alqormozi）等人。

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人權基金會：沒有台灣製造，我們將成中共的奴隸

《自由時報》報導，「奧斯陸自由論壇」昨在台北登場，人權基金會首席策略長格拉德斯坦於開幕式發表演講說，人權基金會為促進全世界民主與人權而存在，自2009年起舉辦「奧斯陸自由論壇」，獲得挪威政府支持，現在也希望將這樣的經驗帶到亞洲。

格拉德斯坦說，亞洲也有韓國與日本等選擇，但台灣從專制到民主的歷程帶來很多啟發，他認為台灣是最好的地點，盼分享故事，也能學習台灣的經驗，因為台灣經驗再次確認民主與人權不是西方獨有，而是普世的價值。

他也特別提到科技與民主的關聯，肯定台灣台積電為全世界製造手機元件，是非常重要的存在，因為中國也製作大量元件，「如果沒有TSMC，我們可能都會變成中國共產黨的奴隸！」

「你們都使用手機嗎？」格拉德斯坦也舉起他的手機，問在場數百名與會者。他說，在場許多人的手機裡都有來自台灣公司所生產的半導體元件，表示 如果在意自己手機裡的資料、隱私，就要支持台灣，跟台灣站在一起。

格拉德斯坦日前接受《TAIPEI TIMES》專訪時就強調，科技技術 對人權的未來至關重要。他引述《彭博社》最近的報導說，我們使用的所有設備都可以用來監視我們，無論是透過審查微信這樣的應用程式軟體，還是 中國政府正在製造能夠監聽的芯片。他表示，當科技 將被運用在監視方面， 台灣將變得非常重要，他表示比起中國製造的智慧型手機，他更相信台灣製造，但 很多人都沒有意識到半導體產業對人權的絕對重要性。

美國記者：中國科技天網下，未來的「警察社會」已來臨

美國《BuzzFeed》駐中國分社社長李香梅，在論壇中也提到 中國的人權問題，她以「 未來的警察社會早已悄悄來臨」為演講題目，指出 中國過去70年來用各種工具壓迫異議份子，現在也將科技用在監視人民、異議人士上，並引導人們彼此監視、自我審查 。

美國記者李香梅因長期報導新疆維吾爾族被監控鎮壓的情況，今年8月遭中國外交部拒發新的工作簽證。｜Photo credit: 中央社

綜合《自由時報》與《自由亞洲電台》報導，李香梅舉例，新疆人民會在視訊通話時，嘴巴上說一切都很好，但同時透過紙條傳達真正的想法，「因為被監聽到負面內容就可能會送到再教育營」。她說新疆宛如開放式監獄，更遑論關在再教育營中的百萬人，「這是迫切的人權危機」。

李香梅說，一位在土耳其的維吾爾女孩最大願望是全家人參加她的婚禮。她和媽媽通過視頻訊問家人現況，一位親戚拿著字條寫著，沒辦法拿到護照無法出境。 那名親戚不敢出聲，掛下電話放聲大哭，因為電話被監聽，所以才用字條傳訊。

李香梅指出， 中國政府依賴DNA資料庫、手機掃描、大數據等各種新科技，入侵少數民族的日常生活，達到監控目的， 從小孩子取什麼名字、手機能下載什麼app、聽什麼音樂、什麼時候能辦喪禮等，都被政府規定控制 。

她也提到，不只新疆，有 中國網友試圖用通訊軟體傳送小熊維尼圖案揶揄領導者習近平，卻都被審查無法傳送。而中國企業生產的網路監控軟硬體，也正以便宜價格輸出全世界，厄瓜多爾警察已開始使用中國製攝影機抓捕異議分子，同樣的事情也在辛巴威上演。 李香梅警告 ，「未來的警察社會早已悄悄來臨」，若沒有可靠機制，「一定會被濫用」，呼籲國際社會關注新疆維吾爾人的處境，及監控科技被獨裁者濫用的問題。

《中央社》報導，談到中國在新疆進行高壓統治的狀況，李香梅說，她曾訪問一位見證中國壓迫維吾爾人的婦女，這位好不容易離開新疆的婦女很想知道，怎麼樣才能讓美國以及世界其他地區的人在意新疆的狀況，並採取行動。李香梅說，她也想問在場的大家：「我們夠在乎這件事、在乎到能夠採取行動嗎？」

台灣民主獲肯定，同志維權人士：有機會看到愛戰勝恨

《中央社》報導，身兼埃及演員、模特兒，同時也是同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）也在論壇分享自身經驗。由於祖父是電影「齊瓦哥醫生」男星奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif），小奧瑪雪瑞夫從小就在埃及民眾矚目下成長。小奧瑪雪瑞夫在論壇中表示，他在埃及時因為出櫃，曾受到來自四面八方的仇恨、極端言論攻擊。

《自由時報》報導，同性戀在埃及雖不違法，但仍時常因各種名義被定罪、受到虐待與汙名。

2012年埃及革命運動落幕後不久，社會瀰漫歡欣與不確定性，小奧瑪雪瑞夫認為埃及或許能成為更包容開放的社會，而作為一名公眾人物，「我必須加入」。於是他寫了一封信，決定出櫃，公開自己的同志認同。他的出櫃信在網路上瘋狂流傳，瞬間登上社群軟體熱門話題，他也收到來自四面八方的仇恨極端言論，護照更被撤銷，「至今沒有回過埃及」。

出境後小奧瑪雪瑞夫與同性戀者反詆毀聯盟（GLAAD）合作，並擔任該組織發言人，為埃及和其他地方的沉默者發言，曾接獲訊息說，「如果奧瑪雪瑞夫的孫子是同性戀，也許我兒子也是也沒關係」。雪瑞夫說，一旦人們接受愛而做自己，感受到愛的力量，「再大的力量也阻擋不了包容的浪潮」。

而這次來到台灣，小奧瑪雪瑞夫說，曾經差點淹沒在仇恨之海的他，感覺像站在「希望之島」上，並說台灣的發展同樣鼓舞了他，有機會證明「愛能勝過仇恨」。

Credit: Reuters

針對本月24日即將在台灣登場的同婚公投，小奧瑪雪瑞夫也表示，婚姻能使家庭變得強盛，更強盛的家庭，會帶來更強盛的社會；更強盛的社會，也帶來更強盛的台灣。直指婚姻平權只會讓一個國家變得更強盛，並不會摧毀社會。他希望透過故事分享，一步步擴散平權的力量，「先從台灣開始」。

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核稿編輯：楊之瑜