中國挾債務以令諸國，遭政權輪替挑戰

文：羅文欽

內戰頻仍、債務纏身的東非各國，近年興起鐵路建設風潮，而出錢、出力、出技術的，都是來自遙遠東方的老大哥中國。

2017年5月底，肯亞逾百年來首條新建的鐵路──蒙內鐵路正式通車。這條鐵路造價40億美元，相當於肯亞政府年度預算的五分之一，由中國進出口銀行提供了9成貸款，中國國營的中鐵和中國鐵建公司負責承建。

圖/達志 馬哈地（左）在當選馬來西亞總理後，宣布取消兩項中資的投資建設。（圖片來源：達志）

在此半年前的2016年10月，連結衣索比亞和吉布地兩國的亞吉鐵路開通，一樣由中國國企承建，造價也是40億美元，中國進出口銀行提供7成貸款。亞吉鐵路主要行經的衣索比亞，從2000年以來已向中國借貸超過120億美元。

至於人口僅96萬的吉布地，外債超過14億美元，直追國內GDP（國內生產毛額）17.2億美元，而最大債主中國就占了7成7。

中國金援非洲數千億美元

肯亞、衣索比亞和吉布地不僅向中國借錢興建鐵路，還有公路、港口、水壩等基礎設施，也都由中國一手包辦，讓沉重的債務更形雪上加霜。但在其他東非鄰國看來，似乎是一樁滿划算的買賣，包括蘇丹、烏干達、盧安達、蒲隆地等國群起仿效，中國製的火車將陸續開進這些貧窮的國家。值得注意的是，這些國家的鐵路未來串連之後，正是中國「一帶一路」戰略下，在非洲的重要運輸線「東非鐵路」。

根據美國學界調查，2016年中國向非洲各國提供300億美元的貸款。哈佛大學學者Sam Parker和Gabrielle Chefitz不久前公布的報告更指出，過去10年，中國已提供給非洲那些無法償還貸款的國家數千億美元的貸款。

不過，這些非洲國家老神在在，因為中國這個大債主不但不怎麼催債，甚至還可能把債務一筆勾銷。今年（2018年）3月，中國商務部副部長錢克明透露，中國已免除20多個非洲國家在2015年底到期的無息貸款債務。9月3日在北京登場的中非合作論壇，中國國家主席習近平當著50多位非洲國家領導人的面宣布，未來3年將再向非洲提供600億美元援助，其中150億美元為無償援助、無息貸款和優惠貸款。

中國長年籠絡非洲國家，過去主要是希望在國際政治舞台上能獲得他們的「選邊站」，但近年中國更大的盤算則是在「一帶一路」的戰略布局上，透過對非洲金援穩住這個「21世紀海上絲綢之路」的重要節點。說得更現實一些，也就是「挾債務以令諸國」。

「21世紀海上絲路」起自中國東南沿海，經過東南亞、南亞、中東、非洲東岸到南歐，途經30多個國家，超過40億人口，沿線各國的政治、經濟和民情大不相同。

中國在非洲的布局看來已經勝券在握；但中國想把非洲模式複製到其他國家，卻陸續踢到鐵板，其中最大的變數，就是民主選舉。

圖/達志 中國一帶一路的強國夢，正面臨歐美國家的抵制。（圖片來源：達志）

馬哈地讓習近平踢鐵板

今年5月，馬來西亞政壇傳奇人物馬哈地，以92歲高齡再次當選總理，隨即8月出訪中國會見了習近平和總理李克強。馬哈地在結束訪中行程的記者會上宣布，取消兩項中資投資的一帶一路建設，其中包括一項高鐵計畫，原因是馬國內部面臨財務問題。馬哈地說，馬國不需要龐大計畫，當務之急是解決超過1兆令吉（約台幣7.6兆元）的國債問題，「中國領導人理解我們的問題，我相信中國也不希望看到馬來西亞破產。」

8月，向來與中國關係密切的巴基斯坦舉行大選，板球選手出身的伊姆蘭．汗（Imran Khan）當選總理後，立即組成9人委員會，重新檢視一帶一路的重量級項目「中巴經濟走廊」。該項目涵蓋瓜達爾港擴建、鐵路、公路和發電廠工程，總投資額高達650億美元。巴國新政府認為，10年前與中國簽訂的「中巴經濟走廊」相關協議，偏利於中國，對巴國政府和企業明顯不公平，準備與中國重新談判。

巴國並在9月引進沙烏地阿拉伯百億美元投資該項目，刻意要淡化中國在「中巴經濟走廊」的影響力。

9月24日，印度洋島國馬爾地夫舉行大選，訴求要重審中國投資的「反中派」索利（Ibrahim Mohamed Solih），擊敗尋求連任的親中派雅門（Abdulla Yameen），被視為中國「一帶一路」戰略在南亞的一大挫敗。

近年中國在馬爾地夫興建機場、公路和橋梁，其中機場造價就高達8.3億美元。這些基建使得馬爾地夫積欠中國逾15億美元的債務，占了馬爾地夫外債比重的8成。

馬爾地夫政府每年必須償還中國9200萬美元，相當於該國年度預算的10％，一旦無力償還，這些基建項目的股權將來可能全歸中國所有。

除了上述3個國家因政權更迭導致一帶一路戰略受阻，斯里蘭卡則因將赫班托達港出租給中國99年，而引爆當地民怨沸騰；緬甸也擔心掉入債務陷阱，而重新評估中方投資的皎漂港建設計畫。另外，11月即將舉行總統大選的印尼，已有候選人聲稱當選後要重新檢視中國在當地的投資。

歐美聯手抗衡一帶一路

然而，中國最要擔心的，應該是歐美對「一帶一路」的反制。海上絲路沿線國家，與西方強權的利益盤根錯節，歐美對於中國的侵門踏戶不會坐視不管，美國國會10月初已通過法案，將向全球貧困地區提供600億美元的援助，協助其興建基礎設施和發展當地經濟，便是劍指中國。

歐盟內部也在醞釀「亞洲連線戰略」，抗衡中國的一帶一路。可以預見，未來這條貫穿歐亞非的藍色大動脈上，各國角力將異常激烈。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航