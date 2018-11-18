給我一碗蜂蜜水啊！奇葩皇帝袁術的可笑生平

文：柯睿信、江仲淵（審理）

話說，最近某超商的蜂蜜檸檬好像特別火紅，我的同事們總是在休息時間糾集夥伴，衝去買這東西。

一開始我還以為又是啥新玩意兒特別好喝，讓這群食客食指大動。沒想到原來不是，而是因為某位候選人最近在競選辯論中，突然業配了幾段充滿逗趣的對話，說這水能去汗斑疹，改善體質，搞得大家都想品嘗看看這蜂蜜檸檬到底有何功效了，爭先恐後購買。

這讓我突然想到，幾百年前袁術也非常喜歡喝這東西，就連死前都還在掛念說：「給我一碗蜂蜜水阿⋯⋯」

好了，該講正題了，若要說到中國5000年的歷史當中，最受到大眾熱愛，也最為大眾所知的，那絕對非三國莫屬。東漢末年，群雄並起角逐天下，廣袤的九州大地被各個諸侯分而治之，在這些諸侯裡，不乏有像孫權劉備一般的英雄豪傑，也有像董卓曹操一般的亂世梟雄。

不過除了這幾位家喻戶曉的大人物，這些諸侯裡面，其實還有一些「丑角」般的人物，就完全是負責來搞笑的，例如本篇故事的主人公袁術，即是一位典型的代表。

西元155年，袁術出生於汝南郡汝陽縣（今河北省）的一戶官宦門閥，這個官宦門閥可不簡單，它是在當時大名鼎鼎的汝南袁氏。汝南袁氏之所以有名的原因是因為，這個家族的人各各都做過大官。

就舉袁術他的直系祖先來說吧， 袁術他爸、他阿公，還有他曾祖父、曾曾祖父通通都當過司空。這個司空就是相當於我們現在的工程會主委，別看這個職位在現在沒什麼，在那時這可是「三公」之一（三公者司徒、司空、太尉）。整個天下的水利和建築都歸他管，是僅次於皇帝，和丞相（當時稱司徒，但功能一樣）並列的超大官職。因此袁術可以說是含著好幾根金湯匙出生的，完完全全的「官四代」啊！

《三國志十二》台灣光榮特庫摩發行 袁術

少時，袁術以俠義聞名，後舉孝廉開始了自己的政治生涯，由於出身名門，他在仕途上一路風順，沒多久就升上了虎賁中郎將，也就是皇帝貼身護衛的統領。可後來，好景不長，東漢末年最肥的混世魔王──董卓來了。董卓原先只是個邊疆刺史，可後來趁著宮廷外戚和太監互鬥，才以平亂為名趁機進京。

這個體重幾百斤的大胖子，靠著手下一群很會打架，也很愛打架的西涼軍，馬上就迅速的掌控了朝政，並開始實行恐怖統治；有人不聽就千刀萬剮、連坐處死，有好看的宮女后妃就自己帶回家享用，大剌剌睡在皇帝的龍床上。並且不只他如此，他也縱容手下可以隨便搶劫，在董卓的統治下，首都洛陽已然變成了一個人間地獄。

一開始，董卓原本也想邀請袁術做官，可袁術一接到邀請函，馬上就嚇出了一身冷汗。他不想在這個喜怒無常的肥佬底下工作，也害怕自己的財產哪天無預警就被西涼軍搶了，於是就乾脆連夜攜家帶眷跑啦！

袁術從洛陽開始拔腿狂奔，一路上不斷的逃命直到跑到了南陽（今河北省）才暫時落腳，南陽在當時是個人口上百萬的大城，所以經濟發展也蠻不錯的。袁術一看到自己來的地方富得流油，立馬就動了貪慾，似乎他已經忘了當初逃離董卓的原因，開始也來個「董卓2.0」 ；放縱部下搶劫百姓錢財，並把這些錢財當成自己的軍費來源，若有盈餘則拿來讓自己吃好穿好。因此南陽的百姓都恨死他了，還給了他一個稱號，名叫──路中悍鬼。

而此時，袁術也知道了這群提款機不滿自己的作為，於是就是著要樹立一個好形象給他們看。而要樹立好形象的最快方法，當然就是去挑戰魔王董卓副本啊，董卓是邪惡的代表，那我打他，我不就是正義嗎？

可是，我們也知道，就憑著袁術這膽小如鼠的個性，單挑根本不可能，所以，袁術最終選擇的方法是組隊挑戰。《三國演義》裡有說到十八路諸侯討董，歷史實際上來了幾支諸侯已不可考，但可以確定的是，袁術是裡面的其中一支勢力。

此時，這個討董聯盟正在累積實力，而盟主是袁術的二哥袁紹，說起袁紹的大名，可就比他這不爭氣的弟弟名氣還大多了，能夠統領那麼多不同路的諸侯，也著實證明了其特有的領導能力。不過說實在的，袁術對於這個哥哥，一直是很瞧不起，兩兄弟的關係非常的差，而原因就只是因為袁術是嫡長子，袁紹則是小妾生的，在那個講求宗法的社會，袁術自然瞧不起這個哥哥。

不過其實也不是所有的諸侯都追隨著袁紹，也有幾個諸侯是和袁術的聯盟比較緊密的，比如孫堅。孫堅是後來的吳主孫權他爸，很早以前就跟隨著袁術到處打仗，並在討伐董卓時，立下了不少戰功。

結果這時袁術就擔心，這傢伙要是再贏下去，遲早會難以控制，所以就在後勤動了手腳，拒絕運糧給在前線作戰的孫堅，還讓孫堅為了他錯失良機，特地跑回來罵他一頓。像這樣脆弱的聯盟，又怎能長久呢？

果然，沒多久，因為董卓搬家搬到長安去，討董聯盟就分裂了，一派人堅持追擊，一派人乾脆不打了。孫堅就是追擊派的，可袁術是停戰派的，於是袁術就直接把孫堅放生，讓他自己孤軍奮戰去了。

接著，各位停戰派的大佬就開始商量要怎麼延續漢室正統，因為此時原先的皇帝獻帝已經被董卓綁架了。袁紹作為盟主首先提議了，不然我們乾脆再立一個姓劉的當皇帝吧。可袁術對於哥哥提出來的意見，馬上就表示了反對。原因就只是他認為漢朝快完了，還不如自己當皇帝爽快。想當然，這個篡位的意見沒多久也遭到了袁紹的反對，最終誰的方案都沒成功，但兩兄弟已經完全撕破臉了。

同年，袁紹進攻袁術的地盤，而袁術也不甘示弱，打退袁紹的進攻，接著，兩方就開始各自攏絡隊友。袁紹聯合了曹操和劉表等人，而袁術則聯合了跟袁紹是仇人的公孫瓚和陶謙，並怒斥其他跟袁紹一路的諸侯都瞎了眼，竟然去選擇追隨我袁家的奴隸。

等站好隊後，這兩方就一直不停的幹架，袁術的地盤南陽沒多久就丟了，之後他又發揮跑路的超強本事，一路馬不停蹄的跑到了壽春，也就是現在的安徽。同時袁術為了抵抗袁紹的進攻，也命令孫堅別打董卓了，給我回來幫忙打袁紹啊。

孫堅被招回來後 緊接著就投入了對劉表的戰爭，結果沒多久就遭埋伏戰死了。不過幸運的是，同年董卓也死在自己養子呂布手裡了，這下子總算可以無後顧之憂的來打內戰囉。

接著，袁術開始進攻袁紹的另一個盟友曹操，曹操則派出了當時在自己這裡寄人籬下的劉備出去迎戰，此後袁劉雙方互有勝敗，但彼此之間的仇恨也越積越深，雙方只要互看就會格外眼紅。

西元195年，漢室的正統皇帝獻帝被董卓的餘黨趕到偏遠地區吃土去了，此時袁術聽到這個消息，非但沒有對小皇帝的一點憐憫， 反而十分的大喜。因為這樣就可以證明漢朝沒救，我也可以當皇帝啦。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 閻象是少數敢反對袁術稱帝的部屬

袁術以為時機已到， 就開始招來部屬來開會說：「如今劉氏衰微，我想秉承天意，順應民心，現在就登基稱帝，不知諸君意下如何？」與會眾人看到自己主公的這般說法，分成了兩派，一種是馬上起來拍桌靠北他，一種是心裡反對，但也不想再多說什麼了，反正說了也沒用，說了也只會引來殺身之禍。

前者鮮少，倒是後者頗多，就這樣，袁術就在大臣的沉默之下，開開心心地去製造稱帝的輿論囉。

袁術製造輿論的方式很簡單，首先，他擁有一個只有漢朝皇帝才有的玉璽，還是正版唷。這個玉璽是在孫堅死後袁術從他的遺產裡搜刮出來的，至於孫堅又則是在洛陽的一口井裡找到的。回歸正題，當時的玉璽可謂是正統王權的象徵，誰有他誰就是皇帝，擁有號令天下的至高權威。

除此之外，袁術也透過各種占卜、鬼扯的預言去當作自己稱帝的依據。例如他就找了個「五德終始說」，裡面說到漢朝屬火，最終會被屬土的姓氏取代，而袁氏又出自陳姓，而陳屬土，所以我取代漢朝，是名正言順的（好牽強⋯⋯）。

除此之外，他還找了一個很久以前的預言：「代漢者當塗高」意思是取代漢朝的是塗高這人，來作為自己有皇帝命的證據。然而奇葩的是，這「塗高」之名跟「袁術」這兩字，注音平仄都對不上，又怎能談的上有關係呢？

可袁術不管，他穿鑿附會，自認為自己的字「公路」和「塗」的意思一樣（古代塗的意思和途通用，意旨路途）所以袁術以為自己是那個「塗高」了。西元197年，袁術正式在壽春稱帝，尊號仲家帝。

如果縱觀歷史長流我們會發現， 凡是只要有人想開歷史倒車的，最後都必然招致自己的滅亡。好比說距離三國1700百多年後的民國初年，也有一位姓袁的想要當皇帝，結果最後就被其他的軍閥組織護國軍給弄到氣死了。

三國時代也是一樣，袁術稱帝也招致了多數人的不爽。首先是百姓們，來到壽春後，袁術仍然不改其愛搶劫的個性，照樣也在壽春大肆搜刮百姓錢財，可這次，他連軍費也不想給了，全部的錢都拿來讓自己享清福。為了滿足自己的虛榮心，他把這些錢拿去蓋了一座皇帝專屬的祭壇，後宮妻妾更是破百人之多，且每個人都穿綾羅綢緞，每天吃的都是山珍海味。

Photo Credit：shutterstock.com 儘管吃遍山珍海味，袁術最愛的還是這一味

相比之下，袁術軍中的士兵個個飢寒交迫，士兵餓了就只能去搶百姓，所以民間更是出現了人吃人的殘忍景象。袁術呢，對於這些事情，則是採取我不管政策，連理都沒理過。

對於袁術稱帝，比百姓更火大的，是那些有槍有兵的諸侯們，「啊 ? 有個印章猴子也敢稱帝啊？這不行，打！狠狠的給我打！」袁術稱帝這種行為為天下人所不齒，所以一堆諸侯，例如孫堅的兒子孫策和曹操、呂布等人就紛紛解除和袁術的盟約並每天照三餐的攻打他。

面對這麼多人的同時圍攻，袁術手下的兵力本來就弱，現在更是被打的不成人形，每天都有士兵逃走，甚至最後連將軍級的人物都跑了。

至此，袁術已經眾叛親離，但他仍繼續苟延殘喘，開始轉而低下頭去向自己那撕破臉的哥哥求救，寫信一封說：「我願意把帝號讓給你，看在都是袁家人的份上就救救老弟吧。」而袁紹也真夠寬宏大量的，也不想想這個弟弟之前是怎麼對自己的，居然允許他來自己的領地避禍。

得到袁紹的許諾後，西元199年，袁術趕忙載著自己的金銀財寶連夜再次跑路，結果路上就遭到了曹操及仇人劉備的軍隊追擊並堵住去路，袁術無法前行，只能再次返回老巢壽春。

不幸的是，時值六月盛暑，殘餘的軍隊沒水喝，每人都飢渴難耐，而我們家的袁術居然還想著喝蜂蜜水。一路上他就一直像蚊子一般嗡嗡嗡的吵，命令部下趕快去給他找蜜水喝，此時部下早就不耐煩了，所以就回了他一句：「沒有蜜水啦，血水要不要？滿地都是。」

袁術聽到此番話悲憤至極，嘆息良久，對天大呼：「我袁術怎麼會到這種地步？」說完後嘔血斗餘，就這麼死掉啦。（可惜當時檸檬還在緬甸北部，還沒有傳入華北，不然袁術肯定想要更高規格的「蜂蜜檸檬水」了。）

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核稿編輯：翁世航