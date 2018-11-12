美國上市公司 1 億美元收購他，Splashtop 創辦人李明勳：了解你的價值，才能提高併購的價格

Splashtop 創辦人李明勳（Mark Lee）創造了台灣軟體業的奇蹟！他跟夥伴第一次創業，就被美國上市公司 Avocent 以1億美元收購。第二次創業，開發出的快速開機系統 Splashtop，是全球第一個開機後 8 秒內可上網的系統，當時 Splashtop 結盟 Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG 和 Sony 等各大國際筆電品牌，全世界幾億台筆電都用它！並在 2008 年被道瓊（Dow Jones）評選為最值得關注的前 50 大新創公司。

時間回到 2000 年，李明勳離開工作十年的 Intel，思索著如何打造一個能與亞洲廠商接軌的軟體公司，創辦了亞開資訊（OSA Technologies）。原本看好開放源碼而做 Linux 軟體代理商，後來轉而開發伺服器管理系統，並與華碩、聯電、鴻海、廣達、仁寶等台灣廠商合作。創業四年，成功募資 4500 萬美元，並於 2004 年以 1 億美元賣給了美國上市公司 Avocent。

因為產品的競爭威脅，讓 Avocent 興起併購 OSA Technologies 的興趣。李明勳指出，一開始投資銀行寫併購信向他們出價，但因收購價格太低而婉拒。半年後，Avocent 邀請李明勳到總部談併購，李明勳直言價格少了一個零，Avocent 便願意加碼到 1 億元。

提高被併購價格的兩大策略

李明勳說，「最好的價格是別人來買你！」創業者要如何才能提高併購的價錢？李明勳建議，第一個策略是競爭。你是否有辦法同時讓很多公司對你有興趣？因為想快速搶下市場而收購你？你研發的技術是不是他們未來覺得重要的科技？

他指出，策略性併購的價格，決定關鍵不是新創公司目前的營收，而是如果你取代了他的產品，他的公司市值或營收會損失多少？當時 Avocent 積極提出併購要求，就是因為年營收 4 億美元，若被 OSA Technologies 的產品取代，將有很大衝擊。

第二個策略是加值。很多大公司併購小公司的原因是取得產品，再用自身的銷售渠道網絡，創造比原先多幾倍的業績。他說，「要先了解自己的價值，理解大公司可能利用你做什麼，想到你覺得加值，就知道如何跟他討價還價！」

除了收購價格之外，李明勳提醒，要盡量避免接受「或有價金（Earn-out）」條件，也就是根據業績目標里程碑，才會給原經營團隊的激勵措施，通常包括在收購金額內，但後續狀況很難掌握。此外，也得確認被併購之後原有團隊將扮演的角色。當時 Avocent 讓 OSA Technologies 成為獨立子公司，團隊能留在矽谷，並持續擴增矽谷及亞洲團隊，對亞洲和台灣軟體業有極大幫助。

勇敢轉型迎向市場需求

2006年，李明勳和其他原有的創業夥伴離開 Avocent，創辦達維飛碼（DeviceVM，2011 年改名為 Splashtop），開發出開機 8 秒可上網的快速開機系統 Splashtop。

Photo Credit : 李明勳 Mark Lee 李明勳以及Splashtop團隊。

然而，2010 年受到行動時代的衝擊，加上筆電毛利低，廠商不願付錢買軟體。李明勳便決定轉型進攻 B2C 市場，推出 Splashtop Remote，透過雲端進行遠端軟體控制。2011 年成為 Apple Store 上的最佳銷售 iPad App，甚至比憤怒鳥賣得還好。他說，「時間點很重要，市場需求變化太快，所以我們的產品和商業模式不斷與時俱進！」

勇於跟上時代浪潮，因此每年都有兩、三家公司想收購 Splashtop，其間 Splashtop 也錯過了多次被 Google、Citrix、Amazon及VMware等公司併購的機會，當時洽談的對象如 Google 執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）、VMware執行長帕保羅·馬里茨（Paul Maritz）等多位執行長。李明勳說，「我不後悔，我們已經賣過 1 億美元的公司，希望靠自己的力量擴張公司，成為新創獨角獸！」

沒想到這一堅持就是十二年，如今他回頭看，發現自己的團隊雖有能力把公司擴張到 1 至 3億美元的規模，但若要成為估值超過十億美元的獨角獸新創則不容易，需要天時地利人和。

創業 18 年，雖然只創立兩家公司，對李明勳來說卻很像經營十個公司一般，他認為被收購比上市容易，創業者若是每四、五年以 1 億美元賣掉一家公司，快速出場獲利，也許是不錯的方向。

他建議，台灣創業者要思考如何把公司打造成外商想併購的對象。例如先做好某幾個區域市場，當大公司想進軍此區域時，就有機會成為被併購的目標。他說，「先把公司做健全，自然會有公司想收購你！」

別讓低價競爭破壞了你的商業模式

李明勳指出，商業模式對新創公司而言非常重要，從產品的性質進行價值定位，問問自己想帶給用戶什麼價值？例如他們先前銷售軟體時，廣達以每個軟體授權費不到1美元的費用收購，但其上游廠商戴爾為了不被廣達單一廠商限制，願意以10倍授權費購買。他說，「你如果了解業界生態體系，越能定義出產品真正的價格！」若用低價競爭破壞商業模式，就算成功了，也很難再做後續投資。

他建議想做軟硬整合的新創直接接觸使用者和客戶群，了解消費者的需求，找出能賺錢的商業模式，不一定一開始就要跟硬體廠商合作。他說，「硬體產業需要擁有商業模式的思維，利用軟體或服務創造更多價值，不要只是賣硬體！才能擺脫代工模式。」

Photo credit: Nik MacMillan /Unsplash Splashtop 創辦人李明勳 Mark Lee 指出，「我們創業的理想是做出讓上百、上千萬人使用的產品，讓使用者的生活品質更好，創造影響力，不同凡響！」

近年來，李明勳每年回台四次，除了在 SparkLabs Taipei 國際加速器輔導新創之外，也願意協助台灣創業者前往矽谷設點、尋找矽谷投資人，或分享他在軟硬整合及商業模式的經驗。他認為台灣市場小，不是創業的阻礙，只要 App 做得好，就能觸及全球使用者。因此，關鍵是創業者能否擁有市場敏感度，並解決痛點。他鼓勵台灣年輕人創業，勇敢跨出去，放眼全球市場！

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