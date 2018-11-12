黑鷹空難初步報告：遇上低空亂流、正駕駛夜航訓練時間不足

今年2月5日，內政部空中勤務總隊（空勤總隊）派遣黑鷹直昇機，前往蘭嶼執行病患後送任務，卻在起飛後3分鐘內墜海失事，機上6人全數罹難。昨（11）日，飛安會針對該次失事事件的《事實資料報告》出爐，報告顯示，當天起飛後，事故機遭遇低空亂流，但駕駛並未按照正常程序操作。此外，飛安會也發現，正駕駛「夜航訓練」時數比規定少33小時。對於這兩個可能的失事原因，飛安會表示還要進一步釐清，最快明年4月可以對外公布最終調查報告結果。

失事飛機為空勤總隊NA-706的UH-60M型直昇機，今年2月5日執行病患後送任務，原本預計由蘭嶼機場飛至台東豐年機場機，但當天飛機載走病患，從蘭嶼機場起飛後，不到3分鐘就墜海，機上正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理人員共計6人全數罹難。

遭遇亂流卻減速操作，飛機失事

昨日，NA-706飛機失事的《事實資料報告》出爐。《自由時報》報導，調查事實資料報告指出，事故機於當天深夜23時48分36秒從蘭嶼機場起飛後，正常爬升38秒後遭遇低空亂流。

但黑盒子顯示，事故機並未加速離開，反而減速操作，又將讓直升機前進的俯角姿態改為仰角。

飛安會執行長官文霖說明，直升機垂直起降是由集體桿操作，爬升同時前進則以集體桿往上帶，並增加迴旋桿前推形成空速，正常起飛為俯角2～3度，但事故機穿越亂流後機頭仰角超過20度，爬升變成下降。官文霖指出，俯角變成仰角造成直升機阻力變大、爬升力不足，進而導致下降力出現，駕駛卻又減少集體桿馬力，將是飛安會後續調查必須釐清的疑點。

官文霖說，此外，兩名駕駛處置方式也不符程序；當出現異常姿態或下降，應伴隨標準呼叫程序，但沒有發現兩名駕駛曾口頭溝通警示訊息。

正駕駛夜航訓練時數不足

《聯合報》報導，事實資料報告顯示，依據空勤總隊的《飛行人員訓練手冊》規定，駕駛員從副駕駛要升等成正駕駛時，總飛行時數、飛航該機種時數、儀器飛行時數，夜航、吊掛、山區、海上飛行時間都有規定。

其中，夜航飛行時間要達50小時以上。但事實資料報告指出，自正駕駛員2012年進入空勤總隊服務至事故發生前，該員夜航總時間只有17小時40分鐘，其中11小時夜航目視時間，6小時40分鐘為夜航儀器時間，該名正駕駛的夜航時間比合格的正駕駛規範要求少了近33小時。而其中，UH-60M型機的夜航目視時間更只有1小時55分鐘，也沒有UH-60M型機之夜航儀器時間。

正駕駛曾赴美受訓，4個月內接連完成正駕駛、飛航教師及檢定機師訓練

在事實資料報告中駕駛員經歷部分，提及該名正駕駛曾於2016年11月3日赴美接受S-70i型機（為UH-60M民用型機種）的機種轉換、飛航教師及檢定機師訓練。分別於2017年1月15日、2月6日及2月20日完成S-70i型機之正駕駛、飛航教師及檢定機師訓練。而該員於美接受S-70i型機相關訓練之詳細訓練紀錄則未獲得。

根據空勤總隊的《飛行人員訓練手冊》有關UH-60M型機要從正駕駛升訓為飛航教師，有多項飛航時數規定，包括規定總飛行時數需達1500小時以上，該機種正駕駛飛行時數需達100小時以上等。而有關檢定機師升等訓練之資格，則是規定曾任或現任飛航教師（IP） 5年以上經歷者，飛行總時間須達旋翼機3000 小時以上；固定翼機 4000 小時以上，2年內無飛航違規及無因技術錯誤造成之意外事件者。

《蘋果日報》報導，安會執行長官文霖指出，對照空勤總隊要求該機種升等的飛航時數，以及該名正駕駛實際的夜航時數，兩者差距甚大，顯示飛航專業根本未達標準。且該名正駕駛在短短一個月內就能取得正駕駛、飛航教師、檢定機師訓練合格，也極不尋常，目前仍積極向美方調閱該名正駕駛的訓練紀錄內容，這也是未來要釐清的重點之一。

預計2個月後最終調查報告草案可以完成，並送交委員會審查，最快明年4月可以對外公布最終調查報告結果。

NA-706黑鷹直升機飛航記錄器記錄

23:48:36，蘭嶼機場起飛

23:49:14，正駕駛提到有亂流，副駕駛回應說「對，沒有問題」。

23:49:44，警示燈號再次亮起，當時駕駛已由自動操作改為手動操作，高度290呎，飛機已從原本爬升狀態改為平飛，開始有下降情形。

23:49:49，副駕駛呼叫「空速、空速」，正駕駛則回應「空速未到，推頭…...」，並呼叫協助看高度，這時高度只有133呎，下降率卻達每分2100呎。

23:49:56，事故機高度僅剩55呎，下降率達每分2200呎，低高度警示音啟動，事故機仍以20度的俯角向下飛航。

23:49:57，事故發生，黑盒子停止紀錄。

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核稿編輯：楊士範