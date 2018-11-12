「旗美大團結」爆場湧入逾三萬名支持者，陳其邁競選團隊對勝選充滿信心

民進黨高雄市長候選人陳其邁在11月11日於旗山舉辦「旗美大團結」造勢活動，逾三萬名熱情支持者湧入旗山體育場，活動還沒開始就已經擠爆會場，讓競選團隊感到振奮。

現場支持者人群不僅讓會場爆滿，甚至溢滿至兩旁道路與舞台後側。陳其邁在副總統陳建仁的陪伴下進場，會場凍蒜聲不斷、旗海飛揚，展現邁向勝選的高昂氣勢。陳其邁競選辦公室總協調陳啟昱、總幹事召集人劉世芳、發言人林瑩蓉於造勢晚會結束後召開記者會表示，這是一場非常成功的造勢，感謝市民站出來力挺陳其邁，競選團隊對勝選充滿信心。

Photo credit: 陳其邁競選辦公室提供。

陳啟昱表示，這一場造勢活動的現場支持者都是自動自發從大旗美地區，甚至專程從市區開車來支持陳其邁。劉世芳也表示下午的「旗美大團結」造勢是今天網路上搜尋熱度最高的議題，顯示在公辦政見發表會之後，不僅支持者持續回流，也爭取到更多市民的支持。

陳啟昱提到，今天的造勢場地面積為一萬兩千多平方公尺，遠遠超過韓國瑜旗山造勢場地的七千多平方公尺。更重要的是其中有高達九成九都是擁有投票權的高雄市民，活動結束後支持者甚至留下來協助疊椅子，復原場地，連半張紙屑也沒有，展現相當高的民主素養。對比韓國瑜美濃造勢充滿由外地前來馳援的反年改人士，並且韓的支持者讓讓美濃滿目瘡痍完全不一樣。

劉世芳更指出，每一次大造勢之後，特定機構和媒體就會釋出完全不符合現況的民調擾亂選情，呼籲高雄市民，「心頭抓乎定」，不要受到不實民調的影響。

例如就在今天造勢活動最熱鬧的時候，台灣競爭力論壇表示要發布高雄市長最新民調。但這個「台灣競爭力論壇」不僅曾經做過柯文哲和連勝文平盤的民調，甚至也持續發布台灣有高達六成五以上民眾認為自己是中國人的荒謬民調。

Photo credit: 陳其邁競選辦公室提供。

林瑩蓉更指出台灣競爭力論壇的執行長謝明輝過去是新黨，後來由蔣孝嚴推薦入國民黨，曾經在2014年用MG 149案來做誘導負面民調，企圖影響台北市長選情，是一個有前科的民調機構。最近每逢大造勢就會發出許多民調訊息來影響選情，像是9月16日陳其邁百工百業大造勢，對手陣營便表示，根據成功大學民調，韓國瑜已經領先陳其邁1%，但是後來遭成大否認，證明是假民調。

林瑩蓉強調，今天大旗美超過三萬人的團結大造勢，已經充分展現基層市民守護高雄及對陳其邁的強力支持，希望不要再有選舉奧步、更不要有民調奧步來擾亂選舉。

陳啟昱補充，到在高雄有「得三山者得天下」的說法，他也表示根據內部評估，陳其邁在大旗山、大岡山地區都穩定領先韓國瑜，鳳山則是五五波，原市區也是五分五分，雙方的拉扯非常激烈、選情相當緊繃。現在民調封關在即，因此接下來兩天一定會有很多民調跑出來打擊陳其邁陣營，他呼籲支持者延續政見發表會後對陳其邁的信心跟今天「旗美大團結」的高昂氣勢，十一月二十四號票票入匭，讓陳其邁順利當選市長。

以上新聞稿由民主進步黨中央黨部提供，非關鍵評論網編輯部製作採訪。