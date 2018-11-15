【專訪】從太陽花到全台最年輕議員，薛呈懿終於懂了「政治不能造神」

你有想過28歲的自己，是什麼樣子嗎？正在做什麼，會為何而煩惱？

薛呈懿，2014年帶著太陽花出關播種，以全台最年輕之姿當選宜蘭縣議員，她笑著說「這是讚美，但同時也是個包袱」，因為所有人都睜大眼看著她。現在28歲的薛呈懿，有時候面對別人問起年紀，她還會說自己生肖屬蛇，29歲快30了，硬是加了2歲。

當年她參選冬山鄉縣議員、妹妹薛呈祥參選群英村長，姐妹倆可以說是「初生之犢不畏虎」，選後妹妹落選了，不過至少拿回保證金，回到原本的社工領域在家扶中心服務，薛呈懿則如願踏上政治舞台。

「我不是進來對立的，是進來對話的。」

24歲進入宜蘭縣議會，第二年輕的議員足足大了她一輪，再加上是無黨籍議員，又沒有政黨奧援，「有的人會給你臉色，也免不了吃些悶虧，有些事假裝可以其實不行，或是假裝不行的事其實可以，常會被騙，從民眾、政府到你想得到的政治人物，都會讓人在事情的推動受到各種挫折。」像是在議會討論市地重劃，薛呈懿才懂得政治沒有藍綠，利益才是最大黨。

「其實政治工作一點都不浪漫。」薛呈懿說道，中原景觀系、台大城鄉所畢業的她，學生時代就多次參與社運，工作後又投身環保團體，過去對政治多少有點憧憬，但實際參政後才發現完全不是這麼一回事，「繁瑣的行程、沉悶的法案研究，才是政治工作的日常。」（延伸閱讀：議員的一天在幹麻？）

一路走來跌跌撞撞，但她從來沒想過放棄，也慢慢找出可以施力的做法，「像有時候，民進黨提的一些政策和我想主張的議題相去不遠，就沒必要意識形態，兩大黨沒有一定好，但也沒有一定不好，如果是我支持的，我就會表達我的支持，然後進一步去監督執行的細節和狀態，是不是按著我關注的方式走。」

還有很多事情的推動，也得要靠社會意識和公民力量的集結，去訴求、去談論，然後再由代議士（民意代表）再去加一把力、搭配著衝撞，那才是突破的關鍵。

不過，今年5月她在馮光遠的《夜深人未靜》節目中談到，大部份的辛苦，不是政治圈內的人，不是議會內的衝突，最衝擊和挫折的，反而是公民、是民眾，是那些社會意識。

薛呈懿進一步解釋，「對政治失望的是一種，覺得靠一兩個人沒有用，卻想去造神，期待有個救世主、政治人物去改變。另一種就是關心政治，但只是鍵盤評論，可能對真實生態不了解，或只用自己的想像、方式在做，最後要不是彼此取暖，就是不同立場的人互相對罵。」

但這個社會不是只有藍綠，還有各種價值的對立，作為一個民意代表可以努力做的，就是去促成不同的取暖圈有機會對話，如果沒有對話，事情永遠無法解決，開始對話，至少有解決的可能，「這才是我投入政治的初衷，我不是進來找對立的，我是進來找對話的。」

除了透過傳統政治的跑攤、拜票去灌輸、遊說取得更多政治輿論、影響社會的情勢，薛呈懿更辦了不少工作坊，讓在地的人們理解年輕人可以做什麼、關心什麼，也要青年們知道長者在乎的又是什麼？「這不再是精英份子口中的政治，也不是在地鄉民解讀的傳統政治，我得自己去當那個橋樑，做這樣的工作和角色是很累的。」

「新政治，就是不能怕麻煩！」

薛呈懿更在乎的，是這個社會解決問題的方法，已經不再是靠「選邊站」或是「部分聲音有效」了。

她提到，「舊政治」之所以比較輕鬆，就是因為可以假裝、或直接選邊站，然後靠表決，或由某個政治明星做決定。可是如今，我們在意的卻是「過程」，過去的做法很難有好的結果，因為本身就是一個「錯誤的過程」。

但就因為重視對話、強調過程，現在的「新政治」會比較辛苦，效果也很慢，而且不容易檢視，「以選舉來看，能不能連任就是一個指標，這就是傳統政治不太願意這麼做的原因，因為大家都想要政績，想要選票，想要亮點。」

「現在的我，依然堅持文化遺址的保存很重要，繼續強調農地農用很重要，但我不會馬上做決策『現在就要保留、就要刪除』，而是先有一定程度的溝通，彼此在價值觀有一定程度的接受，再開始談我們可以怎麼做，這是一個比較緩慢、無法立竿見影的過程。」

薛呈懿舉例說，像是2016年羅東轉運站的BOT案，本來縣政府說沒錢，要以BOT的方式招商，要興建宜蘭面積最大、樓層最高的轉運站，有13層樓高、有飯店、宴會廳還有百貨、商場，初估總經費20億，引起地方討論。

「在羅東鎮後站蓋一個這樣的建築？是想把京站或是阪急搬過來嗎？光是用想就覺得不會有廠商想標......」，有關破壞景觀和圖利財團的質疑也在網路上、PTT熱議，薛呈懿同時也不斷的申請建議、辦工作坊。

縣政府先是在2017年宣布暫緩，但暫緩之後還是有很多問題要解決，替代方案又是什麼？一直到2018年初，縣政府才拍板不再BOT，改為編列經費、自辦興建，降為4層樓建築，總經費5.2億，這樣來來回回也耗掉了近兩年的時間。

但如果不這樣做，人們就得跟過去一樣去賭，剛好這個政治明星想要搞的東西跟你一樣，剛好他想做的事情大多選民也這樣想，那就順利當選、或是連任。如果剛好不是，那就是被拔掉，再換下一個人，再用一樣的方式做決策。

薛呈懿笑著說，她自己過去在環保團體工作，也曾是個「環境恐怖份子」，以前有時候只會喊一些很高的議題，只會抱怨台灣民智未開，公民素養不好，但那又怎麼樣？重要的是開始去做，開始去溝通，「跟以前在環保團體比，現在的我願意蹲的更低。」

「好的、新的政治就是不能怕麻煩，當你嫌麻煩，又想要一口氣拿到功勞和名聲，那種起心立意，最後想得到的東西，其實不是要改變社會，而是為了自己，」她堅定地說道。

不過，今年才28歲的薛呈懿，出乎意料的不打算連任議員，卻決定參選羅東鎮長。

薛呈懿說，她是冬山出生，但從國小到高中都在羅東唸書，身為羅東長大的孩子，有很多的議題她不只是關心，更希望能進一步有所行動，而這一切「鎮長都是關鍵角色」。

因為縣議員只能質詢和監督縣政府，但是鎮公所怎麼做，是縣政府的職權，另外像是中山公園就只隸屬羅東鎮（縣府另外有自己所轄公園），這些更直接的、地方空間規劃的事情，就連縣政府也很難去干涉，更遑論只是區區一個議員。

而羅東鎮雖然是台灣本島面積最小的行政區（1134.4公頃），但卻擁有7萬多人口，同時也是宜蘭溪南最大的市集、商業和觀光中心，更是兵家必爭之地。前宜蘭縣長林聰賢就當過兩屆鎮長，現任鎮長林姿妙也在2任屆滿後於今年挑戰縣長，而薛呈懿的對手，是國民黨推出的3屆議員吳秋齡，民進黨則派出了議員黃素琴（代理縣長陳金德前妻），對她來說又是一場硬戰。

再度面對選戰，薛呈懿除了基本的跑攤、拜票，也在自己的「願景羅東」工作室，設置羅東地圖願景牆，邀請鎮民以便利貼寫下對城鄉空間的想法，讓政策參與公眾化。6月開始每個月辦不同議題的工作坊，11月開始為了讓更多鄉親「參與」，改到羅東各處公共空間辦政見座談，期待有更多的在地對話和溝通。

她的粉絲頁上還可以看到羅東鎮民在街頭受訪「你認為羅東最需要改變的是什麼？」意見蒐集完後，薛呈懿也很快的用影片回應自己的政見以及背後的原因。

四年過去了，對她來說，政治就是關心公眾事務、做社會改革的一種方法，看到越來越多的青年參政，薛呈懿對我說，「選不選得上都不是終點，拿到權力也不是終點，關鍵是你在乎的那些事，可以用什麼樣的方式去完成。」

「一件對的事情即使不去做，它還是對的，」就看你要不要堅持做對的事。

相關報導：

核稿編輯：楊之瑜