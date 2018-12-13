別讓照顧關係走向恐怖平衡，「三明治族」需及早決定的五件事

文：黃耀庭（臨床心理師）

阿雄（化名）是家中的獨子，父親早逝。他的母身兼父職的帶他到大，但隨著阿雄的長大，長期在生活中缺乏丈夫角色的母親，將依附的重心轉嫁到阿雄身上。

他從大學畢業之後，就只能在家附近找工作，晚上只要晚於6點沒回到家，媽媽就打電話問怎麼還沒回來？隨著年紀增長，不容易有機會認識工廠外的異性，而剛好廠內有位單身的女孩，她家人也覺得阿雄人不錯，所以就將女兒嫁入阿雄家。

為了對得起早逝的丈夫，阿雄的母親不得不讓媳婦嫁進來。但如果能讓她選，她是千百個不願意孩子被媳婦奪走。阿雄的媽媽對媳婦從頭到尾就沒有好臉色看，阿雄的妻子也明白。但因為害怕阿雄成為夾心餅乾，只能選擇忍氣吞聲。

在電子廠擔任廠長的阿雄，面對剛滿週歲的孩子，一點都沒有感受到初為人父的喜悅。

因為同住的母親，不斷的報怨：「阿雄都沒有關心自己，一定要她說哪裡不舒服才來看她......」(實際上，阿雄天天晚上都會抽一兩個小時跟母親聊天；每次母親生病了，阿雄下了班就直接趕到醫院陪伴母親，可是媽媽永遠覺得不夠）。

妻子又因為婆媳關係緊張，再加上產後憂鬱，還在月子中心情緒就很低落，不僅抱怨阿雄不來關心她和孩子，也是焦慮月子做完之後，又要面對婆婆。

然而，阿雄的壓力也不小。兒子有黃疸，要住在醫院一陣子；自己又是廠長工作經常要加班、開會！身上背負著包括來自於母親（不斷的喊著身體不舒服或要求阿雄能常常陪自己）、妻子（產後憂鬱和長久以來的婆媳問題）、孩子(黃疸）、廠長（工作）等等的壓力。

以上這種「三明治」的狀態，你是否也有熟悉感呢？

處在這個局面的當事人，常常會繼續地埋頭苦幹，直到撐不下去為止，這樣的恐怖平衡在一夕之間，可能會出現許多意想不到的情形。

就如後來阿雄的擔憂，讓他晚上睡不好、白天精神不濟，以至於開車出了車禍而住院，一家三口在醫院相會。

倘若輕傷還好，如果又撞到別人，或是自己受更嚴重的傷。大家可想而知，原本的恐怖平衡，又變成另外一個形式的恐怖平衡。很多照顧者很少跟別人求救，當求救的時候，就是很嚴重的時候了。

如同阿雄想要做好每一件事，因為這些事阿雄覺得「都想、都應該做。」然而，真正要思考的是：在自己的能力所及之下能做哪些？哪些可以交由其他人協助？

這是在照顧初期就應該思考的，以一年、三年、五年的設定期間，檢視自己是否能夠單獨的承擔？或是有短中長期不同的資源協助，而不是等到恐怖平衡垮掉了才去下決定。

如何下決定，我提出幾個方向給大家參考：

1. 找出優先次序

正如同在飛機上安全指示介紹時，當氧氣面罩落下來時，要先把自己的氧氣面罩罩好之後，再去顧身旁的小孩。

在照顧的期間，先好好照顧自己，才能照顧好別人。這是對自己，同時也對別人負責任的方式，如果連自己身體都已經負荷不了了，更遑論去照顧其他的家人。

2. 找出界線

在此很多人會認為劃清界線等於自私，其實不盡然。

自私是指為了自己的好處而傷害到別人，而界線，則是指哪些事情該由別人自己負責，哪些是自己該負責，並沒有傷害到別人。

比如，經常會有其他的鄰居、親友，甚至是家人使用情緒話語，讓照顧者以為這些照顧工作全都是自己該做的。正因為這些話相當傷人，因此聽到後千萬不要再往心裡放，不要真的認為是自己該負的責任。要以「自己身心是否能夠負荷」為首要，才是正確的。

3. 利用長照資源、照顧系統

這部分常會出現窒礙難行之處，特別是資源都找到了，但被照顧者（以後稱為個案）不願意被協助。

無論是居家看護、外籍看護、日間照顧、喘息服務等，都有可能被個案反對，此時萬萬不可以用強硬的手段與他碰撞。反而需要更加柔軟的方式引導，並以時間換取空間。也千萬別說，個案不可能改變，因為當我們有這樣的想法，便不會再想辦法勸導被照顧者，結果一定不會改變的。

當我們用軟性的話來說明，甚至是能讓被照顧者動容的話語，來感動他(要先感動一個人，才能改變一個人，最有可能感動一個人的方法便是愛），外部資源才有機會介入。

4. 親朋好友的協助

你的週遭有沒有一些親朋好友能夠幫助你，讓你有幾個小時到幾天的休息時間？此外，長輩在接受熟悉的親友照顧時，可能會比你自己照顧，更不容易出現不配合的情形（總是要在別人面前乖一點的想法）。

當有你有這樣的需求，最好要先讓這位來協助的人，有機會與個案相處。不僅讓他了解個案的生活模式，也會讓個案熟悉長輩，以減少排斥感。

5. 被照顧者真的需要「無微不至」的照顧嗎？

很多照顧者會想要做很多，以致於沒有時間讓自己喘息。像是一大早起來為個案預備現榨的蔬果汁；在幾點前出門，以便幾點前要回到家；回家以後又要預備午餐；接著，在幾點前吃午餐，以便幾點前上床睡午覺......這樣的情況是照顧者覺得應該如此，但個案到底需不需要如此的按表操課呢？

很多照顧者都會認為自己多做些，就可以避免個案衍生出其他預期的毛病，感覺個案的生病與否都掌握在你手上？但其實個案的狀況，常常不是照顧者的一己之力，就可以改變的。

不可否認，運動、生活規律是個案所需要的，然而像這樣的練兵行事曆，不僅破壞關係，也只會讓自己更緊張、壓力更大。

總而言之，恐怖平衡如何處理？有很大一部分在於照顧者的心，如何分配優先順序？如何有界線的處理問題？如何用愛去感動個案使用長照資源和照顧系統？如何用關係找親友的協助？照顧者是想要還是需要？

若照顧者能夠花些心思，先處理這些問題，才能降低恐怖平衡的發生喔！

溫馨的提醒

優先次序的排列是重要的。 人我之間界線拿捏是必要。 其他資源的介入是需要的。 是你想要？還是個案需要？

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本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航