需求大增的「長照三寶」，民眾應該如何投保最適切？

文：林鈺祥（職能治療師／磊山保險經紀人）

一、請問這幾年殘扶險與類長照險為何需求大增？哪一些賣得最好？為什麼？

台灣因為生育率和死亡率兩者逐年降低，人口結構已經從1993年進入了高齡化社會，近年來的「長照十年計畫」、「長照服務網」、「長照2.0」等等討論的熱烈，也激發了保戶對於長期照護風險的重視。

目前市場上針對這項風險的商品主要有所成的「長照三寶」分別是：

長期照顧險。 特定傷病的類長期照顧險。 殘廢扶助險（現更名為失能扶助險）

目前市場上由定義明確，且範圍最廣的「失能扶助險」的銷量最好，失能扶助險只要是因為疾病或是意外所導致1-11級失能，都可以按表理賠，降低了理賠爭議，費率也相對長期照護險便宜，因此特別受到保戶的青睞。

二、長照險的情況？

根據2015年保發中心「長期看護（照顧）保險經驗資料統計分析」來看，長照險由1995年開始銷售，截至2012年已售出超過50萬件，並成功申領第一次理賠金的件數約838件。也因為近年來對於長期照顧的議題重視，在2015年修正了長期照顧於商業保險的定義分成：

1. 生理功能障礙

現行有部分保單僅以食、衣、住、行、浴、廁6項日常生活自理能力（ADLs）來判斷，一律以有10項評量的巴氏量表為依據。

2. 認知功能障礙

須以臨床失智量表（CDR）或簡易智能測驗（MMSE）等量表來評斷對於「時間」、「場所」、「人物」的認知，目前銷量約以下表成長：

三、殘扶險、類長照險、長照險為未來的商機、趨勢與看法？

其實日本和台灣的人口結構相近，所以很多長期照顧的相關議題可以借鏡日本，日本主要透過介護保險制度（如下圖）

透過實物給付的方式提供協助，也會是未來此類照顧型保險未來可能發展方向。

以現行台灣的身心障礙人數，目前累積至2017年已經有116萬人（附圖為計算至2014年）且逐年攀升，佔總人口數5%，相當於每20人，就會有1人因為意外或是疾病而領取身心障礙手冊。

而因病或是意外所致的失能普遍發生的年齡，依據統計45歲以上佔了總失能人口近72%。

一般而言，長照三寶的核保規則較為嚴謹，加上失能的概念大多為不可逆的情形，身體一有狀況的時候很有可能就不能投保，因此大多失能保險投保建議提早，依照未來可能面對道的長照需求，規畫可以轉移奉獻足夠額度的保障。

四、除了剛才這三種險之外，您認為保險的高齡商機還有哪些？

其實除了「不健康的老」，我們最希望的是「老的健康」，但是即便是健康的退休，國人仍面對退休金是否足夠的挑戰。退休議題除了社會保險上的勞保以及勞退可以有部分負擔最基本的開銷之外，個人對於退休的準備才是成就「晚美人生」的美好退休的關鍵。

從商業保險來看，活太久的風險可以透過年金保險來解決，除了前述所提到的長期照顧險之外，透過政府資料開放平台也可以發現，國人目前確實也將年金保險列入退休金的一個主要考量。

年金保險在商業保險中間有數個獨一無二的優勢：

不需要做健康告知。 低附加費用率。 可以依據家庭情況選擇是否帶「保證金額」或「保證期間」的年金商品。

讓年金可以成為無論身體情況以及家庭狀況都能有效解決長壽風險所帶來的退休議題。

五、對40歲50歲與60歲的民眾來說，應該如何投保最適切？

其實以長照三寶來看，可以區分成是否有「身故還本」以及「無身故還本」兩種主要的差異。如同字面上的意思，身故是否退還保費的設計，在50歲以後的保費差距「還本型商品」約是無還本設計商品的2-3倍以上。

所以在挑選長照三寶要買哪一項之前，可以優先評估家庭狀況，以及保費預算先討論是否需要身故保費還本的設計。

最後，分享給大家，可以依據下表的整理，來看看哪種保險商品較適合自己：

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航