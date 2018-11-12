支持核能是綠能，「以核養綠」公投提案人：核電廠拯救數千條生命

中選會今（12）日舉辦公投第16案「以核養綠公投」第3場的電視意見發表會，領銜人黃士修對上反對方代表綠盟副秘書長洪申翰，由於二人因擁核、反核立場明確，在網路上早已勢不兩立，這場說明會也格外受到矚目。

公投主文：您是否同意廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文？

正方代表黃士修一開場，感謝終於有機會能與洪申翰同台，他表示自己成立網路社團「核能流言終結者」5年以來，一直想邀請洪申翰公開辯論，今天能同台他感到非常高興。

黃士修表示，自己針對洪申翰接下來的質疑做了「考前猜題」，說反對方可能會用民進黨中央政府的論述，稱台灣現在電力的備轉容量率高達6%以上，但他指出，這是因為今年6月啟用了核二廠2號機組，第一場說明會經濟部次長曾文生也證實了這點，證明了有了核電才不會缺電。

擁核、非核，誰的「燃煤發電」比例比較高？

黃士修也針對他們提出的「潔能家園1234」的能源配比做辯護（也就是再生能源10%、核能20%、天然氣30% 、燃煤40%），說4成的燃煤配比看起來很高，但其實只是要求將燃煤發電的配比，從蔡政府執政下爆增到5成的比例，降回馬政府時期4成燃煤的狀態。

黃士修說，反核團體批評他們是「擁核增煤」，「潔能家園」的燃煤比例比「非核家園」提出的30%還高，但他質疑，3成燃煤做得到嗎？他並拿出《彭博新聞》的預測，指出因為環境的限制，蔡英文2025非核家園的能源配比（天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%）是做不到的，預測屆時的能源比例，很有可能會變成燃煤53%、燃氣37%、再生能源10%，火力發電加起來高達9成。

Photo Credit: 中選會直播截圖

黃士修也舉國外的例子，表示每增加一度核電，才有可能減少一度燃煤。他說英、法之所以能很自豪地說可以在2025年、2030年達成無煤家園，就是因為擁有充足的核電和再生能源；而德國因為廢核的關係，關掉一半的反應爐，但現在燃煤發電都還減不下來。

經查： 法國 目前燃煤發電只佔1%，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年1月的時候承諾，將在2021年以前關掉法國境內所有的燃煤電廠。法國目前核電佔比高達75%，根據法國政府2015年提出的《能源轉型法》要在2025年核電減少到50%，但法國以去煤為優先的政策，未來是否放寬去核的年限限制，目前還不明確。

目前燃煤發電只佔1%，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年1月的時候承諾，將在2021年以前關掉法國境內所有的燃煤電廠。法國目前核電佔比高達75%，根據法國政府2015年提出的《能源轉型法》要在2025年核電減少到50%，但法國以去煤為優先的政策，未來是否放寬去核的年限限制，目前還不明確。 英國 去年的燃煤發電佔6.7%，英國政府計畫在2025年前關閉剩下的8座燃煤電廠，該國電力目前主要仰賴燃氣（40%）、再生能源（29.3%）和核能（20.8%）。

去年的燃煤發電佔6.7%，英國政府計畫在2025年前關閉剩下的8座燃煤電廠，該國電力目前主要仰賴燃氣（40%）、再生能源（29.3%）和核能（20.8%）。 德國主要的電力來源以燃煤發電（36.6%）和再生能源（33.3%）為主，核能發電佔11.7%，預計2036年所有的核電廠將屆齡除役。不過德國去煤的困難，也是因為該國生產褐煤，去煤路徑遭產業反對。目前國內已經有政治共識，預計今年底會提出去煤時程。

支持核能，擁核方高舉聯合國、日本為例

黃士修甚至拿聯合國IPCC（政府間氣候變化專門委員會）背書，說每一版的報告都建議，要並用核能和其他的再生能源，並使用碳捕捉或封存、節能、提升能源效率等多管齊下的方式，才有可能控制全球升溫在2℃或是1.5℃以下。

黃士修也提到鄰近的日本，他說日本在2011年 - 2013年，因為福島核災的緣故，核電全都停下來，日本在零核電時期造成的貿易逆差，累積達到18.1兆日圓，其中過半是因為能源進口。因為零核電需要倚靠極大量的天然氣，造成日本全國電力公司瀕臨破產，導致民主黨下台，自民黨安倍政權上台後，施政的三支箭其中一支就是重啟核電。日本至今已經重啟了9座的反應爐，調降了2次電費。而日本提出的國家能源計畫，未來也是要核能和再生能源並用，「這是個挨過核災、吃過2顆原子彈的國家，依然繼續要以核養綠」。

核能就是綠能、核電廠拯救數千條生命

在第二輪的發言，黃士修也強調，核能就是綠能，國際上明確的定義，潔淨能源（clean energy）包含了核能和再生能源，而以核養綠的宗旨，當然是全力支持再生能源的發展，他將核能比擬成是成熟的大人，來扶養不成熟的孩子（再生能源），期待有一天它能自力更生。他也提到，發展再生能源當然是好事，但當政府大規模、大躍進的發展，導致濕地、埤塘、魚場、生態棲地一個接著一個被侵犯，更為了5成的天然氣，要把藻礁挖掉（蓋天然氣接收站），很多環團都來找他們申訴。

黃士修說，過去對核電議題有太多爭議和謊言，台灣從60年代開始設立核電廠，70年代核電約佔當時電力結構的一半，許多反核人士、以及反核人士的爸爸媽媽，「就是靠核電養大的」。他也引述中興大學工學院副院長莊秉潔與台大公衛學院院長詹長權提出的報告，如果一座深澳電廠運轉15年會死將近600人，那過去3座核電廠運轉將近40年以來，可以說是「已經拯救了數千人、甚至數萬人的生命」。

黃士修也批評，環團過去煽動蘭嶼核廢料的輻射問題、貢寮核電廠的安全問題，導致這些人活在恐懼之中，「恐懼的情緒是存在的，但恐懼的事物不存在」。他說核能流言終結者接下來要推動「核廢料遷出蘭嶼」的公投，「我們要解救達悟族人，不能再當你們這些白浪（漢人）的政治提款機！」

反核方：2座核電廠就蓋在活動斷層上

針對黃士修的砲火，反核方代表洪申翰指出，自己這次來，主要是來告訴大家，為了台灣的永續安全，公投第16案應該要投下不同意票。

洪申翰接著說明，絕大多數的人都不知道，16案的公投案通過會發生什麼事情。他說這個公投最大的企圖，就是要在活動斷層旁邊、甚至在活動斷層上的3座老舊核電廠，在運轉40年之後再延長運轉20年，還有已經蓋了20年、弊端不斷、預算也不斷追加的核四廠，也要讓它繼續運轉。

洪申翰說，日本福島核災發生的原因，就是地震、海嘯和人禍，還不足以作為警戒嗎？他批評，這個公投案不僅對綠能沒有幫助，為了擁核方的目的，就踐踏了居民長期要守護家園的期望，是欺騙、又殘酷的公投案。

洪申翰當場念了來自北海岸居民的一封公開信，信中控訴核一、二廠這2座核電廠，以離譜的5公里和7公里，緊鄰北台灣最大的山腳斷層，而台大地質學教授陳文山也提醒，核二廠甚至位於山腳斷層孕震帶和岩漿庫的正上方，連台電都承認，就是因為當初地質調查技術無法得知這裡有一條蠢蠢欲動的活動斷層，才把2座核電廠蓋得離活動斷層這麼近。

洪申翰說，政府當初跟北海岸的鄉親說，核電廠運轉40年，現在運轉執照到期了，也夠了吧？也提到還有1萬多束的高階廢燃料棒，不知道什麼時候可以運出他們的家園。洪申翰說，擁核的人一直把核廢料的處理技術說得多麼厲害，但四五十年來，卻沒有人可以明確承諾，到底這些有毒、有害數十萬年的廢燃料棒，什麼時候可以運出他們的家園？憑什麼還敢來談，核電廠還要延長20年？

支持以核養綠，就是讓台灣處處是核電、家家有核廢

洪申翰在第二階段的時候也批評，擁核方將公投包裝成一個漂亮的口號，但以核養綠到底是什麼？他指另外一位公投提案人廖彥朋，在上星期公開表示，台灣的核電廠，還可以蓋到20個核電機組，現在運轉的才6個，20個機組是多少呢？洪申翰直指，就是10座核四廠的容量。

洪申翰也質疑黃士修在第二階段所提，要用公投的方式讓核廢料遷出蘭嶼，他說所有人都支持核廢料遷出蘭嶼，過去藍綠政府也都承諾要遷出，但核廢遷出的問題，恐怕不是靠公投可以解決的。洪申翰說，他們在2015年，也辦了很多核廢論壇，探討該怎麼細緻的解決、不要造成對立，如果要把核廢料直接搬回到核二廠，請問新北市政府會同意嗎？

洪申翰也說，新一代的擁核人士，為了達成擁核預算，就說願意讓核廢料放我家，或說，一人帶一瓶核廢料回家都可以。他表示，如果連同想要20個核電機組的主張，這個公投背後的願景，就是「處處核電廠，家家有核廢」。呼籲第16案一定要投下反對票，讓更多人投入再生能源中，解決再生能源遇到的衝突。

Photo Credit: 中選會直播截圖

全球投資再生能源，比核能高超過10倍

洪申翰批評，「以核養綠」根本就沒有想要養綠，還要把再生能源的目標砍半（從非核家園20%的目標砍到10%）。他說現在國際投資再生能源一飛沖天，去年國際上投資再生能源的資金，是投資核電的17.5倍，如果真如擁核方所說，再生能源不成熟、核電才成熟，為什麼國際資金都要集中投資再生能源和儲能呢？許多國際品牌也承諾使用再生能源，「你能從核電廠拉一條電纜線給他們嗎？」

洪申翰說，歷史上，每一場社會改變跟改革，一定有不想改變的人，想要阻擋大家前進的腳步，用相關資料挑選對他有利的資料來論述。他說，擁核方一口咬定台灣無法同時減核減煤，國際上想要減煤、就只能增加核電，但實際上並不是這樣。洪申翰說，像是西班牙和德國，不僅訂出非核的時程，也訂出無煤的時間點，反問為何一定要把燃煤的受害者，和核能的受害者對立起來？

經查：西班牙新任環境部長今年6月宣示，未來將會朝2025年零煤發電邁進，不過如何達到這個目標，目前尚未訂立法案，也未有非核的法令。

核稿編輯：楊士範