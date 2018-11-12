4大面向看新北市長政策：侯友宜提「沿著捷運都更」，蘇貞昌喊「開闢工業區」

新北市長選舉政見發表會今（12）日舉辦，民進黨新北市長候選人蘇貞昌與國民黨新北市長候選人侯友宜都針對市民生活、托老、能源政策提出政見。

新北市選委會上午10時在新視波有線電視錄製新北市長選舉公辦政見發表會，以辯論方式進行，透過YouTube直播。第一階段由兩人互相申論政見，第二階段由四大報記者對候選人提問，第三階段為候選人政見結論。辯論會期間，兩人針對侯友宜的文大宿舍案、蘇貞昌的深澳電廠態度數度交火，但除此之外，兩人也提出各自政見。

市民生活

《中央社》報導，侯友宜首先在申論時表示，他對前人打拚都感恩，市政是與時俱進，一棒接一棒，他在既有基礎規劃願景。若把大台北形容是魚，從基隆的魚頭到魚尾是桃園整體發展，其中血管及骨架是三環三線，要逐步完成。

而新北市的各行政區的肌肉群，從捷運到哪裡都更就做到哪裡，整建防災型都更及城市風貌改變，社會福利及治安是魚鱗，有了魚鱗保護的建設才能完整，讓新北能「魚躍龍門」，讓大家安居樂業。

蘇貞昌則表示，他會組成最關心市民的團隊，照顧市民生活及協助就業，他的效率就是快又省錢，爭取中央預算來建設新北。新北社宅號稱蓋7000戶，但一半是世大運選手村，他未來要爭取民間合作及政府出資、包租代管，他6年要推5萬2000戶社宅。《新頭殼》報導，蘇貞昌也舉例，當年開闢新板特區特別留下3.3公頃要興建大台北歌劇院，但直到現在還只是停車場，他允諾，100天內一定取得土地，建置親子體驗博物館。而三環三線，他一上任3年內打通全線，從三重通新莊、板橋、樹林到鶯歌。

商業發展

《中央社》報導，蘇貞昌申論時強調，新時代來了，美中貿易戰愈來愈激烈，台商返台及外資投資，新北條件最好，要土地有土地，要人才有人才，有台北商港及鄰近桃園松山機場，要組一個有效率團隊，立刻衝衝衝，蘇貞昌表示，自己最有魄力開闢工業區。

托老政策

而第二輪記者提問時間，第一位提問人詢問，在不排擠其他單位預算下，如何提供老人照護醫療及措施。

《中央社》報導，侯友宜指出，面對長輩，未來在醫療上有城鄉差，尤其在分級醫療上對長輩照顧，偏鄉以遠距視訊照顧長輩，讓他們不要奔波勞累，在基層診所、藥局看診，讓他們轉診拿藥更方便，並以行動醫療解決不便。

侯友宜也主動提到蘇貞昌的「裝假牙政策」，批評現在世界衛生組織趨勢，顧真牙比裝假牙更重要，新北市政府這幾年所做的符合世界潮流，目前推動的計畫，以預防為主。

蘇貞昌則針對假牙政策表示，塗氟保健很好，但是沒有牙齒要抹在哪裡，裝置假牙實在就是補救。

此外，蘇貞昌也表示，他一定大大地再辦老人松年大學，讓它更好，各地要照顧老人，減少浪費，有效運用經費，並爭取中央的長照經費，讓新北市的老人有快樂的晚年。

能源政策

《聯合報》報導，針對提問人對於能源政策的問題，侯友宜出示一張絕對不核生煤許可的承諾書，表示，燃煤電廠製造空汙、影響健康、破壞生態，環團報告指深澳燃煤電廠會造成500多人死亡，證明這是錯誤政策，民進黨先說不缺電、又說缺電，現在一夕之前觀塘換深澳，政治算計的政府，要怎麼確保人民健康？

侯友宜也說，要選新北市長的人要表現態度，而不是講「安全無汙染」、「乾淨的媒」，不行的事情就不行，他說，他會支持天然氣電廠、沒有汙染他都支持，也會用減法概念推動節電，以公民參與推動節電智慧升級，盤點各種替代能源。

《聯合報》報導，最後結論時，侯友宜也說，他若當市長，會成立氣候變遷能源對策委員會，盤整能源、面對氣候變遷，即時提出因應。

《中央社》報導，蘇貞昌說，30年前就反對核電廠，結果國民黨執政硬是把核三蓋在屏東，核一、核二、核四蓋在新北市，浪費幾千億，最後核四封存。立法院通過建立非核家園，而國民黨前總統馬英九說要重啟核四，侯友宜還跑去請教他談能源政策。蘇貞昌說，馬英九到底教了侯友宜什麼，才應該表示態度。

蘇貞昌說，現在已經停建深澳電廠了，不要繼續消費深澳的議題，蘇貞昌強調自己的態度很清楚，與30幾年來的態度一樣強調環境保護。「如果有污染，我絕對不允許」。

錯過這場，六都還有哪些公開政見會？

台北市：第2場政見發表會，將於18日下午2時舉辦。

桃園市：13日上午9時

台中市：13日晚間7時

台南市：12日與16日晚間6時30分，將有2場政見會

高雄市：陳其邁與韓國瑜陣營也敲定19日晚間8時至10時在三立電視台舉辦辯論會。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範