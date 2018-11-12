為政者「可為但未為」，韓國瑜提出高雄升級三大政策建言

翻開高雄產業發展歷史，從化學肥料，加工出口區，一直到蛻變成石化及鋼鐵的生產 重鎮，高雄長期以來，一直扮演支撐台灣經濟發展的棟梁。

根據 主計總處105年工商普查統計 ，高雄市產值前3大產業分別為基礎金屬、化學材料與石油及煤製品，其中小港區貢獻近 26% 基本金屬製造業的產值，而岡山區生產的螺絲與螺帽品質更是全球知名。換句話說，傳統製造業是高雄過去的根，也是高雄經濟發展的基石。

隨著國際經濟競爭結構變化，以及對環保的要求，高雄的製造業雖然過去以完整的產業聚落創造相當高的產值，培養許多優秀專職或經營人才，如今卻面臨許多內外部的挑戰。讓競爭優勢被中國和東南亞國家搶走，當中國和東南亞比起台灣擁有更佳的生產成本價格競爭力時，高雄的製造業必須要升級，用更高的價值，和更好的環保與管理，去創造更好的未來。

要升級，必須要擁有良好研發制度，才能具備因應上述競爭環境變化帶來的挑戰的條件。

然而根據 經濟部104年工廠校正及營運資料 ，​高雄逾70%企業都屬於未滿30人的小型工廠，且其中從事研發的廠商家數不到10%​​。這代表高雄企業規模普遍偏小，存在附加價值與創新能力不足的潛在問題。因此如何改善高雄經濟結構與推動傳統產業升級，將是政府在思考經濟產業政策時的當務之急。未來不管誰執政，市府團隊應該改變過去作風，扮演傳統產業翻轉的領頭角色。

因此，韓國瑜對高雄傳統產業升級提出以下三大政策建言：

建言一： 打造友善產業升級環境，市政府應該走出舒適圈主動出擊

面對國際競爭激烈與智慧製造崛起，不管誰執政，未來市府團隊應該盡力協助傳統產 業進行製程升級、環保升級與管理升級，以打造友善產業升級環境為目標。

由於中小企業受限於規模與資金，產品的製程創新與研發緩慢，環境保護與公司治理 依循不確實，可能也不知從何處尋求解決方案。因此，市府團隊應該整合中央與地方 輔導資源，協助企業申請補助獎勵或撰寫研發計畫申請書，如SBIR與SIIR等；成立產官學組合的企業升級診斷團，提供中小企業專業諮詢及輔導。

未來新任市長亦必須改變傳統官僚作風，主動出擊，走訪高雄各產業聚落與商圈，挖 掘經營上所面臨困境與問題，並結合各產業公會、工研院、金屬工業研發中心與高雄 各大學，努力協助傳統產業轉型升級，進而創造新的經營模式。

此外，市府團隊應該著力在高雄發展會展產業，爭取關鍵與重要展覽在高雄舉辦，藉 此連結地方產業與國際市場人脈關係，除了協助在地精品行銷全球，並可獲知最新產 品研發資訊，使高雄成為提升產業轉型的示範據點。

建言二：導入新創活力，強化「傳產–新創」結合

高雄傳統產業具有良好的基礎實力，若能與新創或資通訊產業彼此配合，必可觸發產 業升級動力。高雄除傳統產業外，亦是南科、軟體與新創產業的基地，因此市府團隊 將努力促進產業聚落間的水平整合，提升彼此專業技術水準與產品的附加價值。

例如化材、金屬相關製品與創新的工業設計結合，人工智慧與傳統製造產業結合等， 這類「新—傳」結合將是未來高雄經濟發展的利基。

在全球產業創新大趨勢下，市府團隊應積極導引創新活力流入高雄，善用行政院南區 新創基地資源相互合作，擴大傳統產業的創新動能，推升高雄市成為台灣青創的總基 地。

台灣擁有全球絕佳軟體工程人才庫的優勢，其中大量人才都是高雄子弟，只要市府團 隊懂得捲起袖子走出政治舒適圈，就會發現這些創新資源優勢不是只有台北可以作。 市府團隊應主動爭取重要青創活動在高雄舉辦，或協助青創團隊出國參展，吸引國際 新創人才來高雄，進而促進傳統產業加值升級。

建言三：產學合作，孕育傳統產業新未來

傳統產業能否持續發展，專業職人與工匠精神的培養扮演重要角色。為了高雄產業的 永續發展，未來市府也應該積極推動技職體系的建教合作，以及與大專院校的產學交 流，避免高雄產業面對人才斷層與學用落差的問題。

在技職體系方面，應該鼓勵學校與企業簽訂建教合作計畫，增加傳統產業的業師協同 教學，傳授業界的實務經驗，強化學生專業技術能力，強化產學間的鏈結關係，以落 實產業技術人才培育。

另一方面，高雄擁有多元化的大專院校與研究機構，市府應擔任企業與學校間的橋樑 ，協助大專院校與傳統產業成立策略聯盟，推動產學合作為企業培養人才，並將學界 豐沛研究能量導入傳統產業，提升傳統產業技術能量與競爭力，替高雄打造豐沛人力 資源庫，並全力留住畢業學生在高雄工作，成為傳統產業升級的發動機。

韓國瑜認為，傳統產業升級對於高雄未來發展十分重要，市府不能只透過補助要求企業自己從事產業升級，而是提供友善的經營環境與誘因，引進創新、環保與管理的升級方案，培養並留住優秀的人力資源，讓高雄經濟再次翻轉而充滿活力。