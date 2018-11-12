重新思考政策配套，韓國瑜要讓高雄的美創造更巨大觀光產值







高雄市是台灣唯一同時擁有山、海、湖、河、港的國際海洋都市。城市中除了有絕美的風光景色外，還具備豐富的人文歷史與宗教文化；除了夏天，氣候合宜多晴少雨，加上執政者長期美化工程與城市規畫等條件，十足都展現其觀光城市的軟實力。

然而，雖有絕美天然景色與華麗硬體設施，國際觀光客來到台灣時，高雄卻不在他們的旅遊計畫中；甚至，很多人到訪高雄只是在去墾丁路途中順道路過。

根據觀光局2017年「 來台旅客消費及動向調查 」顯示，受訪的來台旅客其主要遊覽景點，依序是夜市（每百人次有82人次，去士林夜市與饒河街夜市就占70%以上）、台北101大樓 （每百人次有53人次）、基隆九份 （每百人次有38人次）、故宮博物院（每百人次有36人次）、西門町（每百人次有36人次）、中正紀念堂 （每百人次 35人次） 等。

換言之，來台國際觀光客來台前十大景點中，沒有一個位處高雄。若詢問受訪旅客最喜愛那一個景點，墾丁國家公園所獲得的喜歡比率最高（占 31.62%），其次分別為日月潭、太魯閣╱天祥、九份、阿里山等，前十大最喜歡景點也沒有一個位居高雄。

曾經的亞洲旅遊城市，現在的荒廢與衰退

韓國瑜指出高雄在國際觀光客眼中，並不是一直如現在這樣黯然失色。

CNN曾以「 愛上高雄十大理由 」為頭條大力推薦高雄；訂房平台Agoda也曾在眾多亞洲城市中將高雄市列為10大新興亞洲旅遊城市。凱旋、金鑽、六合觀光夜市人聲鼎沸， 觀光客絡繹不絕，遊覽車一台台駛入，觀光旅館也是一個個設立，產業投資相當熱絡。

這樣的榮景現今卻因為缺乏良好的產業永續經營政策而黯淡。曾風光一時的金鑽觀光夜市，現已荒廢一片；六合夜市也因生意慘澹，攤販已收一半，再加上負面消息頻傳，因而榮登最爛夜市排行榜。

產業鏈的衰退一環扣一環，觀光客找不到來高雄消費的理由，旅宿業也遭遇瓶頸。根據 新聞 報導 至2017年9月，高雄有高達21間旅館飯店及商旅上網求售，比例為全台待售總金額210億元中的最高。尤其集中在火車站及愛河、駁二商圈周遭。這樣的景象真像台灣俚語所說的，「有賺，就腳鬆手弄；無賺，就面青目紅。」

針對這個現象，韓國瑜認為高雄觀光業之所以遭遇前所未有的挑戰，主因在於高雄的觀光客人次減少、消費金額也不若以往。

依交通部觀光局統計， 2016年來台旅客達1,069萬人次 ，創下歷史新高；其中東南亞旅客因觀光簽證簡化而大幅成長，彌補了因兩岸政策不明所流失的陸客團人數。但韓國瑜認為這是「政府的政績」，並不一定是「觀光業的業績」!

從旅客在台平均每人每日消費金額來看，消費金額自2011年的 257.82美元下降到192.77美元，陸客的消費金額更是從270.31大幅下降到198.43美元。若比對2011年「來台旅客消費及動向調查」資料還會發現，高雄的西子灣曾是來台旅的主要遊覽景點，當時每百人次就有36人次造訪高雄，如今則降到只剩 21人次，流失比例高達4成以上。

醫療觀光、愛情行旅，主題觀光才能有效配置資源

因此，「提升人次」與「拉高消費」，成了挽救高雄觀光業最重要的任務。而這需要良好的政策配套制度，才能讓市場優勢發揮，產值成長。如何吸引旅客前來並追求高附加價值的觀光服務產業，是地方執政者必須考量且事先規畫的。

韓國瑜提出，短、中期的解決方案，必須從服務需求來思考。

對旅客而言，花同樣時間來訪卻可以得到多方面的滿足，其滿意度必會增加。可惜的是，高雄市腹地較大，各景點間串連性不足，過去幾年硬題建設雖多，但顯然缺乏串連思維，短期間，也很難集中資源改善目前狀況。

根據近兩年旅客在臺期間參加活動的排名資料顯示，「拍婚紗或個人藝術照」所占比例有增加的跡象。換言之，高雄市可以規畫「愛情行旅」，從西子灣、哈瑪星鐵道文化園區、駁二藝術特區、高雄港、到愛河河西路段規畫相關設施，並且和週邊的婚紗、飯店、餐廳合作，讓情侶們可以早上逛藝術特區，傍晚至西子灣或愛河拍夕陽。定期舉辦國際愛情嘉年華活動行銷高雄，提高旅客的CP值。

另一個值得規畫的高附加價值行程則是「醫美輕旅」。因為從旅客在臺期間參加活動的資料顯示，「保健醫療」是旅客滿意度高且會參與的活動之一。而高雄市擁有大型醫療中心 （共有 3 家，包括有榮民總醫院，長庚紀念醫院以及高雄醫學大學附設中和紀念醫院），並且牙科、骨科、美容整型等醫療器材也漸漸在高雄路竹形成聚落，所以醫療人才，設備以及器材的提供都集中在高雄。只要消費者從高雄機場進入國門，便會有多家大型醫療中心可提供良好的就診與治療服務，若再配合高雄市的特色觀光，便能進行複合式的醫美輕旅，為就醫者以及伴醫者帶來更多的滿足感。

上述規畫只是開端，韓國瑜希望藉此能為高雄注入活水並帶來觀光商機與就業機會，「為這又老又窮的城市開啓另一新面貌。」更長遠來看，城市規畫者若可以將山、海、湖、河、港特色一併納入考量，或是可以引進大型娛樂機構進駐高雄，必能為高雄市的觀光服務業開創新的契機。