遇上空污除了口罩別戴反，多吃這幾種蔬果也能提升防禦力

編輯：林聖堯

台灣的空氣污染主要分為境內自產與境外遷入，前者大多為工業廢氣，後者多為含有PM2.5懸浮微粒，也是最會傷害人體健康的隱形殺手。

根據環保署所訂的定義，懸浮微粒是指懸浮在空氣中氣動粒徑小於10微米以下的粒子，會沉積在人體肺部，其中又以微粒小於2.5微米的細懸浮微粒，更能輕易穿透人體，不可忽視。懸浮微粒會刺激呼吸道，進而出現咳嗽、呼吸困難等症狀，長期下來會降低肺功能、誘發氣喘、造成慢性氣管發炎，並且增加因呼吸道住院的死亡率。

關於空氣汙染指標（PSI）與健康的關連性，請見文章〈認識空氣中的「懸浮微粒」與空氣汙染〉。

聽到空污來襲，一般民眾最常見的防範措施不外乎就是緊閉門窗，出門戴上口罩保護口鼻。不過，市面上口罩可分為好多種：N95、外科口罩、活性碳口罩、布口罩、紙口罩，只有前三者能夠真正對抗懸浮微粒，其中又以N95或是其他立體式口罩最具防護效果；活性碳口罩雖然有用，但此類平面式口罩無空氣流通、無過濾功能，且與臉部密合較差，無法有效過濾懸浮微粒，另外，如果民眾還將裡外戴顛倒，別說防空污了，反而更容易吸附飛沫細菌。

除了戴口罩，已故的毒物科醫師林杰樑也曾分享防空污絕招，除了較為被動的量搭乘大眾運輸、緊閉門窗家中勤清潔、外出衣物要常洗及減少外出，他還提到可以多吃特定疏果增強呼吸道抵抗力，預防肺部疾病；室內也可以放置大葉子綠色植物以幫助淨化空氣品質……只要適當使用這些方法，就算迫不得已在空污下外出，也不致傷身過甚。

並不是任何蔬果都可以增加呼吸道抵抗力的，營養師黃淑惠指出，要預防空污傷身，最重要的是，應多攝取富含維生素A、C的蔬果，如奇異果、草莓、柑橘類，以及深綠色葉菜類等都是很好的選擇。除了多吃蔬果，再平凡不過的喝水也能幫助對抗空污唷！多喝水，配合運動的流汗，能加速代謝，將可能的毒物排出，身體也能更健康。

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