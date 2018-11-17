《廉價的真相》：「妻權從夫」神聖不可侵犯，成為英國冠夫姓的由來

文：拉傑・帕特爾（Raj Patel）、傑森・W・摩爾（Jason W. Moore）

金融化與女性財產繼承

新的控制慣例讓資產階級婦女陷入困境，尤其在英國更是如此。英國法規確保有夫之婦的法律身分——「妻權從夫」（coverture）神聖而不可侵犯，其中包括妻子的人身財產等都歸屬於丈夫的權力之下。雖然歐洲大多數國家都認可婚姻中的三種財產：男方繼承財產、女方繼承財產、婚姻期間獲得的財產，英國法律卻只承認兩種：女方所繼承的可終身保有的不動產以及其他所有財產，但這部分寡婦只能繼承三分之一。妻權從夫從中世紀開始實行，一直持續到19世紀，法律效力之強大，掠奪了婦女的身分和權力，反抗這種法規的活動家把這種現象稱為「民事死亡」（civil death），已婚婦女從夫姓就是源自這項制度。

不過，中產階級婦女的確有控管家中奴僕和其他生物的權力（17世紀家庭手冊上有句口號說：英國是女人的天堂、僕人的監獄、馬兒的地獄。）可是中產階級的父母還是會為女兒擔憂：在女兒結婚後，她從小習慣的生活方式和家裡的財富會變成怎麼樣？要是女婿無能該怎麼辦？就算女婿為人不錯，但如果早死又該怎麼辦？

如同艾米・路易絲・埃里克森（Amy Louise Erikson）極具說服力的分析所顯示，這些問題的答案在某種程度上可以解釋現代高額金融交易（modern high finance）。在獵殺女巫的時代，公開反抗妻權從夫的法律身分是十分冒險的。為了生存和低調反抗，英國人發展出合同法（laws of contract），隨後大家也逐漸習慣這種法規，這讓寡婦可以為財務保障做準備，在妻權從夫法下出生的小孩也會有生活來源，必須贍養寡婦的家庭也能確保付出的財富會獲得回報。

雖然前述安排本身並不是金融工具，但埃里克森認為這些手段「助長了一種風氣，在這種氛圍下，財產獲得法律保障的理論概念就成了老生常談」。這對未婚的中產階級女性來說尤其意義重大，她們有權使用貨幣，這讓她們得以參與投機交易，資本主義就是透過投機交易發展而來的。甚至還有證據顯示，當男人因南海金融泡沫血本無歸時，參與這項投機狂潮的女人卻更常帶著獲利全身而退。

雖然當時的股市也不大，不需要在這件事上大做文章，不過值得注意的是，今日金融工具、期權和衍生品建立起的法律與文化基礎，是為了避開資產階級婦女因家庭限制的損失而制定的。畢竟讓未婚女性參與金融市場，絕對不是新核心家庭的目標。我們利用這個例子說明階級和性別之間的不可簡化性（irreducibility），這也再次說明了歷史偶發事件帶來的怪異之處，對塑造現代資本主義的影響。

對於沒有要成為投資階級的女人，婚姻提供了其他可能性。由於失業率在西元1600年代增加了，女人為了避免貧窮，結婚動機也增強了。雖然愈來愈多女人因經濟需求而選擇婚姻，相關哲學卻稱這種選擇為「非強制婚姻」（uncoerced）。這一點當然就反映出資本主義下勞工的情況，他們要表現出自由的樣子，至少在理論上他們是自由的，即使他們擁有的選項被壓縮到只剩下——為微薄薪資工作、餓死或在債主的牢獄裡服刑。

這種新世界的核心理論學家當然非亞當・史密斯莫屬，雖然他個人的實際經驗有限，卻還是提出了對家庭與婚姻的看法。史密斯既沒結婚也沒有小孩，他與母親瑪格麗特・道格拉斯（Margaret Douglas）同住，在他成年後的生活裡，大多仰賴母親照顧生活起居；史密斯的父親在他出生前就去世了，道格拉斯只繼承到三分之一的財產。史密斯在兩歲時繼承了父親的莊園，正因妻權從夫法，道格拉斯在丈夫死後，於經濟上只能依賴自己還在學步的兒子。

在1759年首次出版的《道德情操論》（The Theory of Moral Sentiments）中，史密斯利用對北美原住民婚姻的了解為題材，討論到原住民多由長輩配對而非自由選擇婚姻伴侶。原住民為什麼不能自由成婚呢？史密斯使用了和哥倫布性別語言相近的說法，他指出那是因為「愛情使人脆弱……野蠻人視之為最不可原諒、娘娘腔的舉動。」這個邏輯很奇怪，但有助於解釋他的觀點：最棒的婚姻制度在英國，在那裡戀愛中的男人與女人平等，自由選擇對方做為伴侶。

史密斯最常被稱為是奠基自由市場機制的人，而他卻讚頌私人情愛裡的自由，又或是引借較低下野蠻人和自然文明的例子，來替自由婚姻模式辯護，這些其實都不奇怪。但諷刺的是，他一輩子經歷過最親密的關係，是他與母親的關係。

「女人」一類的發明

要讓資本主義的新秩序興盛發展，就得滅除舊秩序。除了核心家庭，支持男人、女人和孩童的家族網絡所遭受的摧毀程度，不亞於公用地。大家庭和維持家族的關係，經過了專業化的改造。婦女沒有進入學校從事教育工作，而是被趕到托兒所，一般由男性擔任的外科醫生取代了接生婆。女性的經濟活動侷限在家庭領域，這個領域相對與政治毫無關聯，於是女性群起反抗，例如法國大革命就始於女性因（買不到）麵包帶頭抗議。但是資本主義生態的邏輯，就是要把女人的歷史、行動主義和反抗程度減到最小。男人在家支配一切，公民則控管公共領域，但要想當公民，就得先是擁有財產的白人男子。

為了讓這套系統可行，國家強烈發展出執行男、女的分類法，體態不完美符合某一類的人，就要動手術改造以符合分類。沒有這種分類的地方，就得發明出分類。例如，英國殖民奈及利亞（Nigeria）的核心，就是要改變家務安排、創造出家庭範圍，以及發明女人所屬的法律範疇。雖然血緣關係在奈及利亞和許多其他社會都是很重要的部分，而且血親裡有專屬的層級制度，有時甚至能提升女性的地位，那種地位遠高過她們在核心家庭裡的地位；在法律上，自由公民最重要的親屬關係就是夫妻的婚姻關係。

英國人跟西班牙殖民者一樣，對馬雅人的性冒險感到憤怒，所以英國人要求其他人遵從英式正當的性秩序與性權力，並藉此創造出「女人」這樣的法律範疇，把女人置入家庭中，那裡正是再生產勞動的工作坊。不過使用「工作坊」這個詞當然曲解了家務工作的概念，因為大家都認定家庭勞務不屬於有償工作的範圍，女人做家事來報答男人，這幾乎等同於企業視自然資源為免費禮物。

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書籍介紹

本文摘錄自《廉價的真相：看穿資本主義生態邏輯的七樣事物》，本事出版

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作者：拉傑・帕特爾（Raj Patel）、傑森・W・摩爾（Jason W. Moore）

譯者：林琬淳（Aries）

「廉價」並非低成本，

廉價是「以最少報酬動員所有勞力的暴力行為。」

資本主義使用「廉價化」策略，

將七樣人類生存最珍貴的事物，轉化為生產要素，

將生命繁衍關係，轉變為生產和消費的循環，

將自然生命的繁衍，淪落為生命製造，

跟製造物品一樣，在成本上錙銖必較。

在某些特定方面，資本主義非常具有生產力，

但這強大的生產力竟然是來自於用最便宜的價格讓自然做工。

現代生活中資本主義的象徵，

不是汽車也非智慧型手機，而是你手上的麥克雞塊……

我們以「雞」這種家禽為例，來理解七件廉價事物如何運作：

雞隻被人工飼料餵養、以生長激素加速成長，這是量產大過質感的「廉價自然」。

因應不斷增加的雞隻數量，必須僱用時薪微薄的大批人力，這也是以量取勝的「廉價工作」。

養雞場勞工長期執行重複動作所造成的職業傷害，僅能仰賴家庭成員的「廉價照護」。

經過人工繁殖、餵養、催生而後宰殺的大量雞隻最後被製成便宜快速的「廉價食物」。

養殖大量雞隻需要大量燃料，沒有瓦斯就沒有雞肉，這是被大量製造的「廉價能源」。

從飼料供應商到連鎖速食店都可貸款經營，這是利用公眾資源增進收益的「廉價金錢」。

最後，沙文主義舉動、輕賤動物、歧視女人和有色人種、鄙視殖民與窮人滋養了以上所提到的六樣廉價事物，而維持這樣的生態就必須有最後一項「廉價生命」。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航