每年吸引超過400萬觀光客，故宮北院2020年將「封館」整建3年

（中央社）

國民黨籍立委柯志恩今（12）日指出，故宮北院預計在2020年閉館整建3年。故宮院長陳其南表示，整修期間文物將遷到南院展出，南院北院都是故宮，對故宮來講，沒有閉館的問題。

國立故宮博物院今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告。國民黨籍立委柯志恩質詢時，拿出故宮內部人員提供的會議資料，內容指出「108年7月1日起，文獻大樓之特展於張大千展完後關閉，不再提供申請，開始整修臨時庫房。」、「正館預計109年底封館，展覽全面結束，110年開始搬遷（清空），111到112年正館施工。」

柯志恩說，故宮創始以來，應該從沒有正館閉館，這是第一次聽到。

她指出，先前行政院已經核定「新故宮計畫」，當中只有提到2022、2023年正館整修，並沒有提及正館閉館。她認為，故宮正館館藏豐富，每年也有近500萬參觀人次，其中多數為觀光客，質疑正館閉館整修，相關的配套措施是否有規劃。

陳其南表示，「新故宮計畫」當中就提出北院要整建及擴建，但當時提的內容只有1、2頁，也沒有嚴謹地提到整建期程。

他說，北院幾乎每一棟都要整建，過去故宮也有一面施工、一面開展、一面辦公的經驗，「這次大家都覺得，不能重蹈以前的模式，大家都覺得，在整建、擴建過程，應該要整個停止」。

故宮北院整修期間，文物會遷移到南院展出，陳其南強調，「南院、北院都是故宮，不管是整修3年、5年，對故宮來說，都沒有閉館的問題，只是把展館變更，把A館移到B館逐步展出」。

國民黨籍立委蔣乃辛質詢時提出，故宮北院閉館在先前的「新故宮計畫」並未提出，質問故宮是否有向行政院提報計畫變更重新核備。

陳其南回應，「我們不會做違法的事，這個不經過上面核准不能動的」。故宮副院長黃永泰也表示，「新故宮計畫」計畫變更已從故宮南院上簽公文。

故宮北院閉館，是為了引導人流到故宮南院？

民進黨籍立委吳思瑤質詢時，為故宮整修加以解釋，「故宮為了保存文物，好讓故宮迎向未來的30年、50年，以保護文物的角度，北院必須閉館，這是非常艱難的決定」。她認為，還好有南院可以在北院整修期間承擔責任，不過她提醒故宮，要加強文物遷移的搬運、保全、重新布展的專業能力。

時代力量立委洪慈庸質詢時提到，故宮北院整修期間，文物會遷移到南院展出，這樣的事態非常明確，她關心北院文物到南院展出，對南院的參觀人次有多少幫助。

陳其南表示，故宮北院每年有400萬至500萬參觀人次，其中有3/4是外國觀光客，南院最主要缺的還是外國觀光客，未來希望把國外觀光客拉到南院，才能提升南院參觀人次。

民進黨立委陳亭妃則關心故宮北院文物遷移到南院展出的時間點。故宮副院長黃永泰表示，希望在2020年1月1日開始動作。

《蘋果日報》報導，在今早立院教育文化委員會上，立委也關心如何提升南院參觀人次，故宮院長陳其南首度表示，南院目前僅有一棟大樓作為展場，為了增加展場面積，原先一棟辦公大樓， 明年將規劃為展場，可將展場面積增加一倍，原辦公大樓人員則在園區外租借辦公室，並與地方政府、政府單位商討相關配套措施，將外國觀光客引導至南院。

以「亞洲文化」為中心、座落嘉義的故宮南院，人潮一直進不來

故宮南院一開始的定位是希望以「亞洲文化」為中心，而非「中華文化」，且為求「南北平衡」，2003年，在前總統陳水扁任內，拍板落腳嘉義縣太保市。2015年12月28日，故宮南院在前總統馬英九卸任前開館。但開館前夕，院區仍在整地，開館後也因一碗500元的牛肉麵、影星成龍捐的獸首複製品及建築物滲漏水，引發連串風波。

其中，一直延伸到今年仍未解的爭議，就是與BOT廠商樺璽公司的合約問題，故宮南院占地70公頃，除了博物館區的20公頃，其餘50公頃，規劃做飯店及文創園區。2015年，故宮南院以BOT方式發包給樺福遠航集團旗下樺璽公司。但第一期施工結束後，故宮南院與樺璽公司就為了第二、三期的計畫內容僵持不下，樺璽公司希望提高飯店客房量，故宮南院則認為樺璽公司的設計太商業化，不夠「文創」，最後，雙方在今年7月正式解約，50公頃的的土地未來會變成什麼樣子目前仍未定。

研究故宮及台灣旅遊業的日本作家野島剛在《報導者》的專欄曾表示，以「亞洲文化」為重點的故宮南院，到底能夠呈現「非中華的故宮」到什麼程度？是否有辦法和「亞洲文化」的主題相匹配？一直是南院必須面對的挑戰。

《中國時報》報導，2018年1月，故宮南院舉辦「故宮南院與地方共榮發展座談會」，當時，立委蔡易餘就分析，南院開館後雖然吸引一波人潮，但館內仍有展覽空間不足、內容不吸引人、文化聚落尚未成形成，因此難以帶動嘉義地方觀光能量。

根據故宮的統計，兩地的參觀人數一直有很大的落差。2017年，北院參觀人數高達443萬6118人，但故宮南院卻只有99萬1666人。今年到10月為止，北院參觀人數也有313萬6096人，故宮南院卻只有65萬3138人，差了4倍以上。

閉館3年，會不會影響台北旅遊業？

而北院關閉後，是否會對台北地區旅遊業產生影響，觀光界看法不一。《蘋果日報》報導，台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，不論團客、自由行旅客來台有80%都會到故宮，若未來要閉館，政府也要主動向旅遊業者說明有哪裡可以替代。王全玉認為，當然就館藏、動線規劃上來說，支持故宮可以重新整修、安排，但最好是採部分性閉館，不要全部封館。

旅遊研究所部落格總主筆蔡宗保則認為，故宮只是台北的一個景點，但台北還有很多專屬於台灣的在地、體驗的行程，例如大稻埕等，這些東西才是真正屬於台灣的，難以取代的。對於故宮擬封館3年，蔡宗保認為對入境觀光客的影響不大。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範