四大主軸、三新基金、南島園區，劉櫂豪要打造台東未來願景

台東縣長候選人劉櫂豪在11月12日舉行「四大三新一園區」政見發布記者會，說明當選縣長後將以四大主軸、三大新基金、南島文化園區，用政策領航、整合資源，打造台東成為每個人實現夢想的好地方。

劉櫂豪表示，四大主軸、三大新基金以及南島文化園區，是能夠真正落實對台東未來願景的規劃以及執行方案。這樣的政策是匯集各行各業與各族群共同分享對台東的願景，這是他十幾年來走遍台東聽取基層聲音，凝聚大家對台東未來的想像願景的展現，這不僅是一份選舉文宣或口號，而是針對台東在地優勢與未來發展可以具體落實的政策。

Photo credit: 劉櫂豪競選辦公室提供。

「文化立縣」是劉櫂豪認為的縣政核心，友善農業打造台東品牌，新創基地鼓勵青年創業，南島首都連結國際交流。他提出透過新農業、新觀光、新創三個一億元基金，來打造友善的創業、農業環境，並且鼓勵觀光產業升級，帶動台東未來發展；而南島文化園區更是台東獨有的特色與優勢，透過園區的規劃，強化南島語系國家的交流與文化研討，打造台東成為南島首都。

劉櫂豪指出，三個一億元基金會統籌台東縣府預算與中央預算，做為長遠施政目標，農業基金將著力在青農輔導、產銷履歷分級分類、友善農業的輔導及認證等；新觀光基金，除了輔導觀光產業升級，也會延續受好評的觀光活動，像是熱氣球、國際衝浪賽、鐵人三項、慢食節等，並更積極規劃讓未來結合民間團體，在一年52週都會舉辦有在地特色的活動，吸引觀光人潮；新創基金則會協助創業貸款，整合閒置空間、提供共同設備、降低創業初期成本、設立單一窗口、提供創業諮詢，打造友善創業環境。

劉櫂豪最後表示，南島文化園區已經獲得總統的首肯，要求行政院舉行跨部會小組來研議籌設規劃。南島文化園區將成為未來南島文化研究的重鎮，只要提到南島文化就會想到台東國際級的南島文化園區，園區不僅要成為研究南島文化、交流的會議中心，更要成為部落工藝品、傳統祭典、文化活動的重要場所。

Photo credit: 劉櫂豪競選辦公室提供。 民進黨台東縣長參選人劉櫂豪所提出的政見文宣內容。

在政策發表會現場，許多台東在地文化工作者、青年農民、創客創業者、原住民族朋友、體育運動社團也都來幫劉櫂豪站台相挺。

從事文化工作「九鳥陶燒」的廖光亮老師表示，當天到場相挺是因為相信劉櫂豪有能力實現文化立縣的目標，台東多元族群在台灣是最好的象徵，劉櫂豪一定可以讓台東的民眾有自信、快樂的將文化傳承下去。

來自關山鎮電光部落的「日出禾作」負責人黃瀚及池上稻農魏紋書也到場表達支持。黃瀚表示，他從事有機農業生產、推廣，知道農民第一線很多狀況，例如有機農業的價格偏高、及市場銷路問題，認為劉櫂豪對有機農業的推廣值得鼓勵，希望未來透過政策發展讓有機農業得到更多關注與改善。

Photo credit: 劉櫂豪競選辦公室提供。 民進黨台東縣長參選人劉櫂豪所提出的政見文宣內容。

「台東自造」推廣者王文忠與謝青志、戴健吉等多位創客一同出席表示，他們長期推動台東自造，從在地住民開始由下往上發起製造者運動，很高興劉櫂豪願意用資源去做這樣的事情，希望未來能夠繼續推動下去。馬蘭部落長老陳文忠Laway及「高山舞集」團長洪慶誠Kezo著傳統服飾支持南島首都與南島文化園區的推動，Laway以阿美語致詞表示，他看見劉櫂豪很用心的建立部落基礎建設，認同劉櫂豪把原住民文化擺在重要的位置，比過去的政治人物都還要重視多元文化，期待現場民眾同心協力讓劉櫂豪順利當選。

超級鐵人三項協會理事長林坤池及城鄉生活運動協會總幹事王臨哲皆是長年來致力在台東推廣運動賽事的民間社團。王臨哲表示，他從喜歡運動到推展運動，後來推展運動賽事、也逐漸走向國際，很高興劉櫂豪重視體育觀光，希望未來劉櫂豪能夠扶植當地社團，用體育帶動觀光。





以上新聞稿由民主進步黨中央黨部提供，非關鍵評論網編輯部製作採訪。