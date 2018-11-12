環保署擬讓各部會「自己」辦環評會，是更有效率還是護航？

台灣的環評制度，常被環保團體批評缺乏公信力，又被開發團體批評沒有效率，為提升環評效率與公信力，修訂《環評法》，成為蔡英文政府上任以來，環保署的重要工作。其中，「政策環評」是修法重點之一。

環評分兩種：考慮整體原則的「政策環評」和針對單一開發案的「個案環評」

環境影響評估可以分為「政策環評」跟「個案環評」兩種，兩者雖然都是由環保署召集環評小組審查，但規模及審查重點非常不同。《環境資訊協會》報導，個案環評是針對為「單一開發行為」，著重於工法、技術或預防方式等。「政策環評」的層級或規模都比個案環評高，須考慮環境、經濟及社會等層面，比如污染累積、民眾觀感及相關政治影響等。

「政策環評」 可以說是針對公部門制定的政策、計畫或方案，所實行的一種先期環境檢驗，提供給執政者在決策時參考。一般來說，「個案環評」通常具有否決權，但政策環評沒有否決權，而側重意見徵集。

台灣已有政策環評相關法規，不過目前施行的環評，大多只屬於「個案環評」。因而衍生了許多問題，《自由時報》報導，2017年，前行政院長林全就曾說，現行環評在發生衝突與爭議時，往往從下游（單一開發案）處理問題，其實應該從上游（整體政策）處理。當投資案與環境有所衝突時，如果一開始就把整個政策方向與原則弄清楚，就能兼顧環境與開發。

綜合《環境資訊中心》與《自由時報》報導，比如2016年12月，環保署先舉辦離岸風力發電機的「政策環評」會議，在會中，確定了離岸風機環境保護的6大原則，比如保育白海豚的措施，確定「距離白海豚重要棲地1000公尺應設緩衝地帶」。這樣原則確立後，半年內，送審的21處離岸風機「個案環評」，有19個因為有原則可依循，而快速通過。

《環評法》修法：做過好的「政策環評」，「個案環評」就能讓各部會自己審查

環保署長李應元5日在立法院就指出，關於《環評法》修法，環保署目前傾向保留環保署的「否決制度」，但針對通過「政策環評」的開發案，就讓目的事業主管機關來做最後裁決。

《經濟日報》報導，李應元當時舉例，像科技部過去長期累積許多科學園區的「個案環評」案件，都在部會首長的積極參與下，依據環評委員建議，該調整的調整、該減輕的減輕，回歸到政策環評，也是讓部會能在提出開發案時，就能夠把對環境衝擊納入考量。

《聯合報》今（12）日報導，根據環保署最新規畫，只要開發行為符合「政策環評說明書」所定的開發區位、面積及環境管理事項，中央主管機關（環保署）就可委託「中央目的事業主管機關」（以前述例子來說，就是科技部）辦理個案環評會議進行審查，目的是鼓勵目的事業主管機關多多進行政策環評。

不過，因為過去已經通過的政策環評良莠不齊，未來新法上路之後，並非一體適用。環保署官員舉例，像是「離岸風機政策環評」，關於區塊設定、迴避措施、施工方法等都很清楚明確，政策環評內含括環境保護措施資料，這種未來環保署才會委託。

至於像2017年經濟部提出，環保署也通過的「土石政策環評」，當時環評委員、外界都質疑是為陸砂採取鋪路，而且開採區位不明、面積與數量都不具體。環保署表示，像這種政策環評，它的個案環評就不會委託目的事業主管機關，仍然由環保署執行，環保署也就有否決權。

環保團體：怕事業主管機關「護航」開發案

《聯合報》報導，不過，因現行政策環評規定鬆散且不嚴謹，環境律師都擔心，若未來沒有環保署嚴格把關，由目的事業主管機關自行准駁的「政策環評」恐怕會成為環評的大漏洞。

環境權保障基金會律師郭鴻儀表示，目前政策環評規定鬆散，使得大多政策環評相當粗糙，若要用政策環評引導個案環評，政策環評規範一定要緊密、嚴謹。環境法律人協會理事長張譽尹也表示，美國目的事業主管機關駁回開發案的比率不低，但回到台灣，在目的事業主管機關還未將環境意識內鍵到審查機制時，貿然委託送審，恐怕都是必定通過。

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核稿編輯：羊正鈺