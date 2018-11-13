柯文哲是年輕人的「精神鴉片」，藥效退去後問題真的解決了嗎？

文：陳偉佳（時事評論者）

政治是一種分配權力、資源的過程，負責分配的是掌管政府權威的政治人物，在此過程中，任何政治事件、決策或者行動的背後，都會涉及政治人物的動機。在政治心理學的研究領域中，政治行為之動機的形成極為複雜，那幾乎牽涉到一個人的「所有」，生理條件、心理條件、生活經驗、職業生涯等，幾乎都會牽涉到動機的形成，了解並剖析動機何以形成，自然較能完整的理解政治人物的每一項政治行為。若以台灣「非典型」政治人物的「經典」——柯文哲作為分析對象，從這裡開始要去思考幾個問題：

柯文哲崛起：年輕人宣洩情緒的出口

柯文哲起初出現於政壇之時，挾著「政治素人」的稱號，加上鮮見於政壇的敢講的麻辣風格，迅速搏得眾多年輕人的喜愛。

會有這種情況的原因，簡而言之即年輕世代「看不見未來」的困境，在面對現實生活壓力的前提下，自然而然會累積諸多對社會、政府以及傳統政治菁英的不滿，是故他們需要一個宣洩情緒的出口，而這個出口最好由一個看似跟傳統政治菁英無關、又炮打傳統政治菁英跟社會現象的人來扮演，於是柯文哲成為這些年輕人口中的「未來台灣總統」。

某方面來看，這其實是一種期待救世主的心理狀態，卻也成為柯文哲崛起的主因之一，然而這樣的情況大多僅現在年輕族群，中年以上的民眾反而不見得喜歡柯文哲這類的作風。

「精神鴉片」的藥效退去，問題真的解決了嗎？

柯文哲初來闖盪政壇之時，相信他也做過功課及觀察，相當清楚台灣人正面臨甚麼問題，他不見得提出解決方案，但一定會用某些方式滿足眾人的精神層面，而承上所述，看不見未來的年輕世代，需要一個出口代替他們宣洩情緒、批判這個社會，而這個出口最好由非傳統政治菁英來扮演，對於他們來講，這個出口就是柯文哲。

柯文哲的政治行為，事實上是在回應這些年輕人——或者廣義的說——在回應所有不滿於現況的人的心理需求，然而激情過後，問題可能沒有被解決。或許會有支持者說，柯文哲解決了台北市前朝累積的問題，不過若問及細節，許多支持者常支支吾吾不知該如何答出，這時候柯文哲的角色更像是擔任小丑，演一齣批判社會、批判政治的戲給大家看，而這些有心理需求的人獲得滿足，雙方各取所需，皆大歡喜。

政治本就是一個解決問題的過程，世上沒有完美的市政，但柯文哲的行為好比馬克思所說「精神的鴉片」，行為動機是為了滿足眾人的需求，動機背後深藏的可能是治野心和欲望，用大家喜愛的行為麻痺眾人、眾人將票投給他的方式，非常高竿的操控了選民。

再者，柯文哲因其過往擔任醫生的職業經驗，做事的邏輯講求立竿見影，雷厲風行的做事方式在企業或一般公司行號、醫界可能是好事，但是在公共政策領域卻不見得，公共政策領域講求穩定、緩慢、溫和的革新，悠悠歷史告訴我們，任何要求立竿見影的改革（例如王安石變法、戊戌變法）最後常反而會出現意想不到的狀況。

如果激情過後，問題並沒有被解決，如果一個政治人物把大部分的心力花在大搞群眾激情，真能妥善利用專業和時間來面對現代的公共事務嗎？

除了講「真」話外，能不能再更有建設性一點？

政治人物為了下一次選舉能夠連任，勢必以人民希望他做的事情為主，迎合民心，但問題在於，公共議題的研究需要相當的專業素養，亦需要花費時間心力深入研究，才可窺見公共議題的其中一部份，故以政治學的角度而言，政治人物過於迎合人民未必是好事，因為人民心中想要的與實際真正對他們有幫助的，很有可能完全背道而馳。

從柯文哲初出茅廬，到近期的「一日」系列，可以知道的是，他很懂大眾的口味，並讓失言反而成為突顯他的「真」的利器，投以大眾所好，卻也鮮少聽到他於公開場合針對某項公共議題有建設性的發言。

須知一個健全的民主國家，除了透明公開公平的選舉之外，人民須同時具備良好的公民素養，打從心底知道自己擁有的基本權（包含選舉權）得來不易，應是致力於提升公共決策的品質，而非只盼望有政治明星出現，甚至將所有希望投注在他身上，政治人物之所以變質，多皆始自眾人對其投以過多的期待與賦予過多的權力。

瞎打誤撞則已，假若這樣的人真的有心，掌握政治權力並對公共事務的決策發揮決定性的作用，即可能會引來一場災難。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航