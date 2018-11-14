雙11過後才是戰爭：「阿里巴巴」與「京東」的倉儲物流之戰

文：Boxful企業倉儲物流

「現在下訂雙11的貨什麼時候會到啊？」

每年到了雙11檔期，PTT網購版充斥著詢問雙11淘寶送貨狀況的貼文，文末網友的回覆從一個月、兩個月動輒「農曆年後才到」都有，多數留言調侃敢在雙十一下單的人是「勇者」，甚至有留言寫道「絕對不挑雙11時期買」，原因是太慢又容易爆倉寄丟，後續跟客服的聯繫麻煩又耗時，「折的價錢不值這些風險」──一則則留言似乎顯示出雙11發展至今的疲態。

今年（2018年），雙11滿十歲了。這個最早的「光棍節」2009年在阿里巴巴集團的包裝下，成為風靡全亞洲的狂歡購物節，並在去年以年成長39％、高達253億美元的營收，勝過美國傳統購物季「黑色星期五」（Black Friday）及「網路星期一」（Cyber Monday）的196.2億美元，正式成為全世界的電商霸主。

儘管數據風光，但網路上的評價卻透露著在倉儲物流跟不上訂單時，雙11正逐漸失去消費者的心。《騰訊網》指出，配合雙11能賺錢的商家越來越少，一批商家「死在庫存及退貨上」，不僅商家賠錢、物流公司也賠錢，消費者物流體驗又差，導致關注的人越來越少。

這並非亞洲特有的現象，近3年來越來越多媒體報導「黑色星期五」有逐漸退燒的趨勢，更有分析指出這是個自相殘殺的行銷活動，削價競爭導致利潤變低，爆衝的單量又拖累IT系統及倉儲物流作業，但各大廠商在擔憂銷售量不如預期的狀況下，只能硬著頭皮參戰，而在狂歡購物節能否勝出的關鍵，已逐漸由「折扣」轉為「誰的倉儲／物流準備最週全」。

針對11月的電商大月中，業者究竟是怎麼面對爆量的訂單？又是怎麼調節倉儲物流系統佈局來維持收送的速度呢？

不被信任的倉儲物流系統

過去，淘寶天貓的雙11倉儲物流品質長期為人所詬病。

「會被物流搞到很崩潰！」 「恐怖的不是運送延遲，而是因為爆倉貨品消失。」 「店家卡，卡完集運卡，卡完機位卡......」

PTT網友的留言，都顯示出群眾對購物節物流的不信任，而雙11的送貨品質更是中國各媒體調查的重點。央視2016年的〈雙11快遞亂象調查〉即是記者親自應徵分揀人員，攜帶隱藏式攝影機，深入深圳某快遞公司倉庫進行第一手報導。影片中可以發現不論物品是否貼有易碎標籤，分揀員皆採取「最簡單粗暴」的方法──直接丟擲，甚至還有拍下分揀員趁亂拆貨取物的畫面，也難怪越來越多消費者寧願選擇多付一點錢也要避開雙11，來避開參差不齊的物流品質。

因此，倉儲物流也成為中國電商的必爭之地，長期被形容為「貓狗大戰」的中國的兩大電商龍頭「阿里巴巴」及「京東」在商業比拼上水火不容，阿里創造了雙11狂潮，京東便發起「618購物節」，但和阿里巴巴不同的是，京東從一開始便選擇自建物流系統，並不斷針對倉儲、營運等環節進行優化，如發展無人機送貨或增加倉庫，並努力改善用戶體驗，就是要做出與阿里巴巴的區隔。

不過阿里巴巴也不是省油的燈，阿里巴巴聯合順豐和「三通一達」（申通、圓通、中通及韻達），在2013年創立「菜鳥網絡」，宣布正式啟動「中國智能物流骨幹網」（簡稱CSN）項目，便是要利用大數據串連快遞公司、倉庫和分銷中心，借力使力建成自己的物流體系。

圖片來源：菜鳥網絡 阿里巴巴集團旗下的菜鳥網絡機器人智能倉近期投入營運（圖片：菜鳥網絡提供）

根據統計，去年11月11日「雙11」當天，中國大陸的快遞物流訂單達8.5億件，年增29.4％，可見中國物流市場的龐大。那對於今年的雙11，兩大龍頭又祭出什麼不同的倉儲物流策略？

京東：「京東小哥」開啟個人化服務

10月18日，京東物流CEO王振輝宣布，京東將在北京、上海及廣州三地，全面啟動個人快遞服務；同時京東在微信上線了「京東快遞」這款程式，開始試辦個人快遞業務。京東的個人快遞服務主打快速時效、全自營的模式，中國消費者可於微信公眾號「京東小哥」下單寄件，預計將於2019年逐步擴展至全中國，可望成為中國首家推出個人快遞服務的電商賣家。

此外，京東物流也首次啟用智慧包裝機，透過磁懸浮技術實現每小時打包1000件包裹的速度，是過去打包作業的10倍。而在國際運輸方面，京東物流則提前向海關申請促銷、車輛報備工作，以實現訂單24小時通關及出貨，並同時與各地航空公司溝通，預定充足的航運班及倉位，投入航空運力已超過去年同期的3倍，以確保訂單能在一定時限內到達。

阿里巴巴：中國最大機器人智能倉，700台自動導向車應戰

阿里旗下的菜鳥網絡則主打熱門的AI議題，菜鳥網絡10月30日指出，新的機器人智能倉庫，座落於江蘇省無錫市的首個菜鳥物聯網未來園區，配備了700台自動導向車（AGV），並透過物聯網技術讓AGV能互相避讓、自動配送貨物，使處理包裹數量比一般倉庫多50％，為中國目前最大的機器人智能倉庫。菜鳥的另一突破，則是雲端視頻監控系統「物流天眼」，連接中國大陸各地貨物轉運中心的攝影鏡頭，結合計算機視覺技術和菜鳥的算法，幫助快遞公司識別閒置資源和物流過程中的異常情況，以迅速解決問題。

此外，菜鳥表示已和物流夥伴在中國大陸預留商品於雙11前預先儲存於接近消費者的倉庫，接獲訂單後即可付運，大大減省運送時間；此外，針對跨境物流的部分，菜鳥在中國預留逾100萬平方米的保稅倉庫，總面積較去年增加逾80％，並安排了51班貨運包機運送包裹至西歐、俄羅斯、東南亞等地，且預留了約1000個集裝箱，將商品經海運送遞至東南亞以及其他地區，以因應「新零售」時代的的物流需求。

台灣的電商倉儲物流大戰

談完雙11發源地的貓狗大戰，讓我們把鏡頭拉回台灣，台灣的雙11倉儲物流又是怎麼規劃呢？

PChome網路家庭總經理蔡凱文日前接受媒體採訪即表示，去年雙11業績成長驚人，暴量物件塞爆物流業者的倉庫，今年初的衛生紙之亂也造成物流業者龐大配送負擔，讓PChome引以為戒，並從今年第一季開始擴增物流產能，開始使用大數據分析進行倉儲物流管理。

蔡凱文也說，PChome於台中配置智能實驗貨倉，以AI技術判斷中部消費者喜好以提前準備，並引進台灣電商首創的自動導向無人車（AGV）搬運系統，讓撿貨效率提升30％。此外，PChome也成立100％持有的物流運輸公司，目前自營配送車隊規模約有70輛，運送範圍以台北市為主，希望能在3－5年內擴增至200多輛，並達到整體運能的1/3，而今年PChome因完成 7-ELEVEN、全家兩大超商取貨，已將運能擴增至去年的2倍，對於迎戰雙11爆量訂單相當有信心。

另一家電商龍頭富邦媒，因去年北部商品太多影響物流速度，今年積極擴大倉庫用地。就媒體報導，富邦媒目前有7座大型倉儲，總空間約有5萬坪，其中也包含桃園青埔自動化倉儲。富邦媒並說，為了備戰雙11，還有4個衛星倉儲陸續啟用，包含第一季啟用內湖衛星倉、第二季的三重和台南，還有第三季在台中增加的衛星倉。未來也規劃將在南部增加至少一座自動化倉儲，並增加20至30個衛星倉，希望透過提高覆蓋率，進一步提升配送速度。

另外，深受年輕人喜愛的蝦皮則於10月23日宣布，將於雙11檔期率先試用減塑環保寄件袋出貨，而蝦皮商城也推出環保商品專區「減法生活節」，共同響應環保減塑愛地球，希望能達成「業績第一」、「折扣第一」、「互動第一」、「環保第一」等四大第一，並讓雙11訂單再破百萬。

儘管各地電商各自祭出不同策略及最新科技應對即將爆量的雙11，但實際成效如何，仍然只能等到此檔消費檔期過後，消費者何時收到包裹及收到包裹的品質為何，才能檢視了。

而隨著距離雙11越近，各大物流工作者也是處於備戰狀態，不僅過去中國有許多媒體深入快遞公司進行臥底報導，近期也有台灣基層物流工作者在網路上，PO出雙11前倉庫爆量的照片，並指出當大家在享受網購時，「累的永遠是物流業的基層物流士」。可見倉庫不僅環境、揀貨方式須受檢視外，員工的勞動條件也影響了社會大眾對品牌的看法。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航