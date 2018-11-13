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他讓超級英雄「有血有肉又有弱點」，「漫威之父」史丹李不在人間客串了
我們想讓你知道的是
在史丹李的帶領之下，漫威改變了漫畫世界，也改變了角色的狀態，因為他將英雄人格化，賦予他們性格上的缺陷和不安全感，他試圖「讓他們成為真正的有血有肉的人」。
人稱「美國漫畫之父」、創造出許多知名超級英雄角色的的史丹李（Stan Lee ）今（13）日傳出在美國洛杉磯過世，享壽95歲，許多曾經飾演超級英雄的演員包括「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯艾文、「金鋼狼」休傑克曼紛紛表示悼念和對他的感謝，。
《NOWnews》報導，生於1922年的史丹李，本名為史丹利·馬丁·李伯（Stanley Martin Lieber）。他在高中畢業後透過親戚的引介，到漫畫公司擔任助理，後來開始使用筆名「史丹李」發表一系列美國超級英雄漫畫，1972年，該公司改名為漫威，由史丹李擔任主要負責人。
近年來，史丹李和柯比（Jack Kirby）和迪特科（Steve Ditko）所共同創作的漫畫陸續被翻拍成電影，他筆下的蜘蛛人、驚奇4超人、鋼鐵人、綠巨人浩克、雷神索爾、夜魔俠、黑豹和奇異博士等角色都膾炙人口，為漫威帶來了豐厚的收入，也成為當今好萊塢中最賣座的電影系列。
《玩具人》報導，滿懷熱情的史丹李即使年事已高，幾十年來仍頻繁地參與各大漫威改編電影、動畫、電視劇的客串演出，他還勤跑動漫展等活動與粉絲們互動。
《中央社》報導，許多漫威電影都能看到史丹李客串的身影，像是2002年的《蜘蛛人》（Spider-Man），他客串的路人將旁邊一名小女孩拉走，以防她被大樓掉落的瓦礫砸到；2016年的《惡棍英雄：死侍》（Deadpool），他客串脫衣舞廳DJ。2018年賣座電影《黑豹》（Black Panther）他客串賭場中一名賭客；他最近一次演出是在《猛毒》（Venom）。
《玩具人》報導，雖然史丹的熱情始終不減，但過去這1年來，他的私生活卻陷入風風雨雨；外傳他的女兒的3位法律顧問覬覦他的財富、被經紀人偽造支票盜取存款、傳遭惡意虐待並軟禁在家、與女兒間存在著時常爆發口角衝突的緊張關係、更一度被指控曾性侵多名護理人員，諸多糾紛纏身煩心，恐怕也影響了史丹的肺結核等其他疾病的治療。
《蘋果日報》報導，史丹李今年2月時曾因心律不整緊急送醫，4月時外傳67歲的女兒虐打他，還更換他的電話並掌控信箱，為了謀奪他的30億家產，他後來則親自拍影片反駁傳言：「完全錯誤、不正確、誤導。」強調與女兒的關係「從未像現在這麼好」。
為什麼他創作的角色能大獲成功？
《美聯社》報導，史丹李徹底改變了漫畫，並透過在蜘蛛人，驚奇四超人和綠巨人浩克等漫威超級英雄中，加入了「人性弱點」，為好萊塢賺了數十億美元。
這些角色和漫威的競爭對手DC Comics所創造出的「超人」等善良又完美的角色非常不同，例如蜘蛛人彼得帕克本來就只是個平凡宅男，也會煩惱頭皮屑和女孩子的問題、驚奇四超人彼此間會互相鬥爭、綠巨人浩克其實很自我厭惡、夜魔俠是個盲人、鋼鐵人也有些性格上的明顯缺陷。
他曾在自己的著作中表示，他創造的這些超級英雄，是他自己能與他們產生連結的角色，他們也是血肉之軀，有自己的長處和缺陷，而最重要的是，在他們色彩鮮豔的扮裝中，他們仍有他們的根本弱點。
他的創作也成為社會變革的象徵，例如，蜘蛛人的內心動盪代表了60年代的美國，而黑豹和女浩克反映了少數民族和女性的困境和苦難。
《New York Times》報導，在史丹李的帶領之下，漫威改變了漫畫世界，也改變了角色的狀態，因為他將英雄人格化，賦予他們性格上的缺陷和不安全感，掩蓋了他們超自然的力量，他試圖「讓他們成為真正的有血有肉的人格」，「這就是任何故事應該有的，但漫畫直到那時才有」他在1992年受訪時曾這樣說。
史丹李於1981年搬到洛杉磯，領導Marvel Productions，後來被新世界娛樂公司以5000萬美元的價格與Marvel Comics併購，而隨著漫畫的銷售下降，漫威當時也被迫進入破產程序，這意味著它必須取消終身合約，並禁止史丹李為其他人工作。史丹李後來以超過1000萬美元的花費起訴Marvel，稱公司以他的角色為基礎從電影中獲取了數百萬美元的利潤。
2000年，史丹李同意為漫威最主要的競爭對手DC Comics寫故事，重塑超人、蝙蝠俠、神奇女超人等角色，2001年，他創造了自己的POW!娛樂公司，並持續創作，雖然他在近年已經和漫威沒有商業合作上的關係，但他仍然常常回去電影客串。
「超級英雄」們紛紛哀悼
《中央社》報導，他的女兒潔西李（J.C.Lee）在他過世的消息傳出後，對媒體發表聲明表示：「他覺得自己對粉絲們有一種不斷創作的義務，他熱愛生命，也熱愛他的工作。他的家人和粉絲們也愛他，沒有人能取代他。」
聲明中並未提及史丹李的死因，不過有外媒報導，今天清晨有輛救護車開到他位於好萊塢山莊（Hollywood Hills）的住宅前，後來他在當地西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）過世。他的臉書也隨即被各種哀悼文貼滿，許多人也到他曾經留下手印的好萊塢星光大道致意。
飾演演鋼鐵人（Iron Man）的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）放上兩人合照並說：「我欠你太多。」
飾演美國隊長（Captain America）的克里斯伊凡（Chris Evans）說：「再也不會有第2個史丹李。數十年來，他為老老少少帶來冒險、逃脫現實、慰藉、信心、啟發、力量、友誼和歡樂。」
死侍（Deadpool）男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）說：「可惡…RIP（願你安息）史丹。感謝你做的一切。」
而飾演金鋼狼（Wolverine）的休傑克曼（Hugh Jackman）說：「我對曾作為他遺緒中的一小部分感到驕傲…幫忙演活他創造的其中一個角色。」
迪士尼公司（The Walt Disney Co）董事長兼執行長艾格（Bob Iger）在聲明中表示：「史丹李跟他創造出來的角色一樣非凡無比。能超越他想像力的只有他寬大的心胸。」
漫威影業（Marvel Studios）總裁凱文費吉（Kevin Feige）說：「史丹李對我的職涯和我們為漫威影業做的一切影響甚大。史丹留下的非凡遺緒將永久長存。」
新聞來源：
- 漫威之父史丹李過世！享壽95歲 小勞勃道尼：你成就了我（NOWnews）
- 「漫威之父」史丹李賺30億身家 洛杉磯過世享壽95歲（蘋果日報）
- 「漫威超級英雄之父」史丹李驚傳95歲高齡病逝！全球粉絲痛心（玩具人）
- Stan Lee漫威之父過世 小勞勃道尼：我欠你太多（中央社）
- Stan Lee, creator of a galaxy of Marvel superheroes, dies（美聯社）
- Stan Lee Is Dead at 95; Superhero of Marvel Comics（New York Times）
核稿編輯：羊正鈺