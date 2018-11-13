他讓超級英雄「有血有肉又有弱點」，「漫威之父」史丹李不在人間客串了

人稱「美國漫畫之父」、創造出許多知名超級英雄角色的的史丹李（Stan Lee ）今（13）日傳出在美國洛杉磯過世，享壽95歲，許多曾經飾演超級英雄的演員包括「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯艾文、「金鋼狼」休傑克曼紛紛表示悼念和對他的感謝，。

《NOWnews》報導，生於1922年的史丹李，本名為史丹利·馬丁·李伯（Stanley Martin Lieber）。他在高中畢業後透過親戚的引介，到漫畫公司擔任助理，後來開始使用筆名「史丹李」發表一系列美國超級英雄漫畫，1972年，該公司改名為漫威，由史丹李擔任主要負責人。

近年來，史丹李和柯比（Jack Kirby）和迪特科（Steve Ditko）所共同創作的漫畫陸續被翻拍成電影，他筆下的蜘蛛人、驚奇4超人、鋼鐵人、綠巨人浩克、雷神索爾、夜魔俠、黑豹和奇異博士等角色都膾炙人口，為漫威帶來了豐厚的收入，也成為當今好萊塢中最賣座的電影系列。

《玩具人》報導，滿懷熱情的史丹李即使年事已高，幾十年來仍頻繁地參與各大漫威改編電影、動畫、電視劇的客串演出，他還勤跑動漫展等活動與粉絲們互動。

Photo Credit:AP/達志影像

《中央社》報導，許多漫威電影都能看到史丹李客串的身影，像是2002年的《蜘蛛人》（Spider-Man），他客串的路人將旁邊一名小女孩拉走，以防她被大樓掉落的瓦礫砸到；2016年的《惡棍英雄：死侍》（Deadpool），他客串脫衣舞廳DJ。2018年賣座電影《黑豹》（Black Panther）他客串賭場中一名賭客；他最近一次演出是在《猛毒》（Venom）。

《玩具人》報導，雖然史丹的熱情始終不減，但過去這1年來，他的私生活卻陷入風風雨雨；外傳他的女兒的3位法律顧問覬覦他的財富、被經紀人偽造支票盜取存款、傳遭惡意虐待並軟禁在家、與女兒間存在著時常爆發口角衝突的緊張關係、更一度被指控曾性侵多名護理人員，諸多糾紛纏身煩心，恐怕也影響了史丹的肺結核等其他疾病的治療。

《蘋果日報》報導，史丹李今年2月時曾因心律不整緊急送醫，4月時外傳67歲的女兒虐打他，還更換他的電話並掌控信箱，為了謀奪他的30億家產，他後來則親自拍影片反駁傳言：「完全錯誤、不正確、誤導。」強調與女兒的關係「從未像現在這麼好」。

為什麼他創作的角色能大獲成功？

《美聯社》報導，史丹李徹底改變了漫畫，並透過在蜘蛛人，驚奇四超人和綠巨人浩克等漫威超級英雄中，加入了「人性弱點」，為好萊塢賺了數十億美元。

這些角色和漫威的競爭對手DC Comics所創造出的「超人」等善良又完美的角色非常不同，例如蜘蛛人彼得帕克本來就只是個平凡宅男，也會煩惱頭皮屑和女孩子的問題、驚奇四超人彼此間會互相鬥爭、綠巨人浩克其實很自我厭惡、夜魔俠是個盲人、鋼鐵人也有些性格上的明顯缺陷。 他曾在自己的著作中表示，他創造的這些超級英雄，是他自己能與他們產生連結的角色，他們也是血肉之軀，有自己的長處和缺陷，而最重要的是，在他們色彩鮮豔的扮裝中，他們仍有他們的根本弱點。

他的創作也成為社會變革的象徵，例如，蜘蛛人的內心動盪代表了60年代的美國，而黑豹和女浩克反映了少數民族和女性的困境和苦難。

《New York Times》報導，在史丹李的帶領之下，漫威改變了漫畫世界，也改變了角色的狀態，因為他將英雄人格化，賦予他們性格上的缺陷和不安全感，掩蓋了他們超自然的力量，他試圖「讓他們成為真正的有血有肉的人格」，「這就是任何故事應該有的，但漫畫直到那時才有」他在1992年受訪時曾這樣說。

史丹李於1981年搬到洛杉磯，領導Marvel Productions，後來被新世界娛樂公司以5000萬美元的價格與Marvel Comics併購，而隨著漫畫的銷售下降，漫威當時也被迫進入破產程序，這意味著它必須取消終身合約，並禁止史丹李為其他人工作。史丹李後來以超過1000萬美元的花費起訴Marvel，稱公司以他的角色為基礎從電影中獲取了數百萬美元的利潤。

2000年，史丹李同意為漫威最主要的競爭對手DC Comics寫故事，重塑超人、蝙蝠俠、神奇女超人等角色，2001年，他創造了自己的POW!娛樂公司，並持續創作，雖然他在近年已經和漫威沒有商業合作上的關係，但他仍然常常回去電影客串。

「超級英雄」們紛紛哀悼

《中央社》報導，他的女兒潔西李（J.C.Lee）在他過世的消息傳出後，對媒體發表聲明表示：「他覺得自己對粉絲們有一種不斷創作的義務，他熱愛生命，也熱愛他的工作。他的家人和粉絲們也愛他，沒有人能取代他。」

聲明中並未提及史丹李的死因，不過有外媒報導，今天清晨有輛救護車開到他位於好萊塢山莊（Hollywood Hills）的住宅前，後來他在當地西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）過世。他的臉書也隨即被各種哀悼文貼滿，許多人也到他曾經留下手印的好萊塢星光大道致意。

Photo Credit:Reuters/達志影像

飾演演鋼鐵人（Iron Man）的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）放上兩人合照並說：「我欠你太多。」

飾演美國隊長（Captain America）的克里斯伊凡（Chris Evans）說：「再也不會有第2個史丹李。數十年來，他為老老少少帶來冒險、逃脫現實、慰藉、信心、啟發、力量、友誼和歡樂。」

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 2018年11月12日

死侍（Deadpool）男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）說：「可惡…RIP（願你安息）史丹。感謝你做的一切。」

Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2018年11月12日

而飾演金鋼狼（Wolverine）的休傑克曼（Hugh Jackman）說：「我對曾作為他遺緒中的一小部分感到驕傲…幫忙演活他創造的其中一個角色。」

迪士尼公司（The Walt Disney Co）董事長兼執行長艾格（Bob Iger）在聲明中表示：「史丹李跟他創造出來的角色一樣非凡無比。能超越他想像力的只有他寬大的心胸。」

漫威影業（Marvel Studios）總裁凱文費吉（Kevin Feige）說：「史丹李對我的職涯和我們為漫威影業做的一切影響甚大。史丹留下的非凡遺緒將永久長存。」

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺