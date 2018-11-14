「別照興趣選系」，那要找有出路的，還是做自己喜歡的事？

文：朱芬瑤

筆者從事助人工作者，由於目前的工作場域都在學校，看完11月12日的讀者投書〈拜託！別再叫別人照興趣選科系了〉之後，對於文章某些部份有共鳴，希望能從生涯決策及生涯輔導的角度，對於該篇文章進行補充。

在目前的教育中，學校會對國中生及高中生進行性向測驗，透過性向測驗，可以協助學生了解自己的興趣在哪裡，也就是原文中所提到的「喜歡做什麼」、「興趣是什麼」。然而，提到生涯決策的部份，除了考量學生的興趣之外，完整的生涯輔導還需要去釐清這個學生的特質以及潛能：特質指的是學生的個性，潛能指的是這個學生或許在哪些方面有發揮的空間。了解了一個人的興趣、特質跟潛能之外，還需要幫學生探索自己的生涯價值觀。

了解學生的興趣，可以協助學生衡量：對這個興趣的喜好程度，是否強烈到足以成為工作的動機？

了解學生的特質，可以協助學生思考：我的個性，適合從事哪些工作？

了解學生的潛能，可以協助學生發現：我的能力，除了學業之外，還有哪些地方可以嘗試努力？

了解學生的生涯價值觀，可以協助學生判斷：對於未來的生涯，我要將哪些因素列為優先考量？

因此，在學校進行生涯興趣的探索時，「通常」會再進一步介紹，各學科類群包括哪些科系？有哪些工作可能跟這個科系有關？這個科系未來可能從事的行業有什麼？甚至更進一步的，還可以再介紹這個學科的工作，需要具備哪些條件？具備什麼樣特質的人，可能會更為適應。

一般來說，人們對於有興趣的事物，較願意投入；顯而易見的，在教育現場中，常會聽到學生說，因為喜歡某一個學科，所以上起這個學科就會特別認真。因此，我會將「興趣」，列為生涯決策的入門因素之一。

誠如前段所述，完整的生涯決策，還需要考量到一個學生的人格特質。在一般的人際互動當中，有時會發現，人們會根據一個人說話的樣態，在心中猜測對方可能是什麼職業，其實，當中某部分就是與人格特質有關：因為我的性格偏向某種屬性，所以在某種工作環境下做事，會覺得比較自在。例如，一個個性內個又極度謹慎、要求資料精確的個性，多數會比較喜歡從事行政、文書或會計類的工作，對於行銷、公關、業務等需大量與人互動、充滿臨時挑戰的工作，可能較容易感到排斥。

潛能，顧名思義，就是一個人的潛在能力。在學校教育中，智力是最容易被衡鑑跟看見的評估指標；但教育最理想的目標，就是讓一個學生全人發展、發掘自己的強項，學有專精。學生在教育的過程中，或許未能發掘自己其他的潛力，但在進行生涯輔導的時候，都會帶著學生去探索這一部分，讓學生找到自己的亮點。這時候常學生可能會發現，有些項目，自己一直沒有留意到，但卻是自己的強項，而這強項對於未來的工作或許是個加分項目。

最後，是生涯價值觀，也正好回應原文的投書。最簡單的例子就是大學選科系的時候，身邊的師長、同儕會提出一個方向：「我要找有出路的？還是做自己喜歡的事？」然而，生涯價值觀的內涵包括的不只是出路跟興趣兩種，還包括學生未來希望過什麼生活，是認為生活比較重要，還是自我實現比較重要？更廣義地說，還包括工作氣氛的選擇、工作成長的擇、是否要求自我實現、工作時間的選擇、工作地點的選擇等眾多因素。又或者許多學生會這麼說：「我父母希望我選XX系」、「我父母希望我做XX工作」……我將它稱為「家庭因素」。

最完美的結局，就是學生的興趣，找到了合適的科系，而學生本人的特質跟能力也能適應該工作，一拍即合，確定選擇某系之後畢業從事某工作。

不完美中的完美，就是學生找到了興趣，也有對應的科系，但學生本人的特質跟能力或許難以自在輕鬆地應對工作內容。這時可以引導學生去看看，有什麼相關的工作內容也可以做。如此一來，雖無直接相關，至少也能做到高度至低度相關。

另一種不完美的完美，是學生有明確的興趣，也有合適的科系，但該科系的工作出路，並未符合學生未來的生活價值，那學生可以選擇其他科系，或是將科系與出路分開。

然而，有時候整個輔導進行到最後會發現，其實只是當事人不願意去選擇而已。

回到教育的目的，筆者認為，還是應該以協助學生發掘自己的強項為主，讓每位學生都有自己的能力亮點。平常也可以讓學生多了解現今職場上各種工作的實際內容，避免學生只侷限於國英數社自的理解，而能多與現實生活連結。至於到底怎麼選科系，則可以多與父母或師長討論，再不然，多跟同學討論，了解別人怎麼做決定，幫助自己釐清自己在意的是什麼，也是很好的一個方式。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航