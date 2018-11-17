清酒的最佳賞味期限＆三個良好保存的條件

日本酒是一種相當精細敏感的釀造酒類，保存需要特別注意一些環境上的細節，在討論保存環境之前，我們先了解一下，日本酒可以放多久呢？

賞味期限？酒標上的製造日期是什麼？

首先，我們要先知道，酒標上的製造日期其實和我們一般看到食品上的製造日期意義不同，日本清酒的製造日期，是指釀造完成後，準備好要出貨給消費者時的裝瓶日期，釀造完畢後可能是立刻裝瓶，也可能有經過一段時間來熟成再裝瓶。

為什麼不是釀造後立刻裝瓶呢？對日本酒造而言，他們會判斷何是會是最佳適飲狀態，到達那狀態時才裝瓶出貨，和葡萄酒的方式有些不同。

葡萄酒的標示時間 = 釀造年份，消費者自行決定適飲時機。

日本清酒的標示時間 = 出貨裝瓶日期，酒造判斷適飲時機。

賞味期限即為酒造認為在這期間內開瓶飲用，此時香氣和味道是酒造想讓消費者得到的，過了這段期間，香氣和味道可能會偏離了原先酒造所預設的，但仍然是可以飲用的喔，如果味道不喜歡的話，拿來料理也是很不錯的方式，所以賞味期限不等於保存期限，不要誤會了喔。

日本清酒這樣保存最好！

賞味期限是成立在良好的保存及未開瓶的情形下，那什麼才是良好的保存呢？以下三點我們來一起注意一下：

光：透過光照射會加速化學反應而縮短了賞味期限，所以除了太陽光之外，螢光燈和殺菌燈等會發出紫外線的光源也要避開，這也是為什麼有些日本酒瓶身會用暗色而不是透明的原因，真的最好的方式就是保存時用報紙包住，就不用擔心光的威脅了。 溫度：過高的溫度對日本酒是重傷害，特別是台灣的天氣比較容易熱，一般建議的保存溫度為攝氏5-10度，在家裡可以直接放在冰箱保存即可。 空氣：空氣和酒接觸後就會開始氧化，所以在保存上建議直立放置，讓酒和空氣接觸面積盡量的小，別讓氧化速度加快而縮短了賞味期。

綜合以上，在家中保存日本清酒最好方式，就是直立放置在家中的冰箱內，最好再包上一層報紙，這樣一來打開飲用時，一定能喝到酒造最想讓消費者感受的美味。同樣如果不小心保存不當，香氣和味道有跑掉，還是可以飲用的，如果味道變不討喜的話，不要忘記還是可以料理的喔。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航