從蛙鞋換成雪靴，打擊連連的滑雪課程讓我突破盲點

當潛水教練幾年了，蛙鞋穿得比高跟鞋還習慣，雙腳改換成雪靴踩上雪板仍然是菜鳥一枚。我的滑雪是自學（亂學），又怕變成豬隊友，初期都自己練，動作不標準、技巧也不穩定，東倒西摔，（上過教練培訓課才懊悔早知道就應該先上課再自己練，屁股會少摔很多次），稍微有點基礎後有時拖著教練朋友一起滑，順便檢查我的姿勢動作，就這樣練習一陣子後，稱不上高手，但也能從山頂滑下來唬人。隨著時間逐漸練到中上階段了，揪高手一起滑，加快速度追趕，還勉強追上車尾燈，加上已有人陪膽子大，敢挑戰高難度雪道，玩得也挺開心。

後來想精進報名幾堂滑雪課，不過內容已太簡單，效果有限，其實早在當初決定到北海道待整個雪季時，教練魂已燃起，計畫著應該把考滑雪教練證當成目標，就不會只顧著玩，會盡量糾正自己的姿勢。況且教練課程是高階的系統化課程，應能補強我中間遺漏的小細節，糾正滑行姿勢與技巧，還有正確的滑雪概念，就算不當教練，照片影片也會看起來很厲害。

考滑雪教練時非常焦慮，因為雪齡才幾個月經驗不足，並且只在開課前三天才候補成功，線上教材還是上課前一天才收到，一切都太突然，沒辦法預習，上課內容都來不及準備就坐在教室裡了。正式上課前訓練官有初略講解上課流程，不過一次太多資訊灌進來，吸收有限，一知半解的情況下搭上纜車，大家一起試滑，看看每個人的滑行程度，不難想像同梯的同學中，我是雪齡最短也滑得最差的。

三天的課程，腦子短路，犯許多愚蠢錯誤，連平常輕而易舉的事情都做不好，比如下纜車跌倒，進閘門卡住，就連平時滑到可以飛起來的雪道也滑得七零八落。這些從來也沒發生過的問題竟然在重要的考試期間出現，不要說訓練官，我都搖頭嘆氣了。第一天下課後，資訊轟炸、腦子爆炸，人都快虛脫了，而且打擊很大，信心低落，只想盡快追趕進度，複習寫作業，期望第二天表現好一點。

第二天包含了滑行跟教學兩個部份的評估。經過昨天的指導，滑行有進步但還在適應中，仍舊差強人意，不過讓我超沮喪的是，教學評價很低，扣分點在哪？首先是課程順序還不熟悉，跳過了某一個步驟，訓練官還說我教課程很bossy，命令指揮讓人不舒服！天啊，過去潛水課程結業時，學生總是以幽默溫柔有耐心來評價我，從來沒想過這個字彙會連到我身上。每次我做學生問題糾正時，一直被講make it shorter, simple and clear.簡單口語翻譯一下＝廢話太多，重點太少。這下子打擊更大，下課後在教室內跟同學沙盤演練一整晚，臨陣磨槍，期待能把教學流程灌進腦中。

第三天是兩個階段的教學評估，前兩天的表現把我打到谷底，早上的試教比前一天進步，但仍差強人意，問題少一樣，教學流程依然不夠熟悉、跳過一個步驟，但至少教學的過程是有趣的，逐漸回復正常中。中午吃飯時的氣氛低迷，大家低頭吃飯看教材。因為是最後機會，萬一再失敗就是明年再來。許多同學是費盡千辛萬苦，排假搭飛機千里迢迢只為了這次考試，臉上寫著只許成功不許失敗。下午的最終機會，內心坎坷不安的情況下進行了我的最終測驗，剛開始時可能是一種豁出去的概念，拋開前面幾天的打擊，不知是教練魂上身，還是頓時開竅，或許是午餐有吃飽總算記起來流程，亦回到教潛水時的水準。

試教結束後，訓練官跟我說：Thank you for great lesson. 當時我真的很開心，最後每個人都會與訓練官的個別總結，他跟我說，他一直覺得我表現失常，總是差一點，但最後總算讓他看到我的表現，而且是他覺得非常棒的教學方式，請我繼續保持，之後一定會是個很棒的教練，差點飆淚。

經過三天扎實的課程後，除了滑行技巧有進步之外，對我最大的收穫是學到另一種更有效率與精確的教學方法。每次上教練培訓課程都能為我帶來新的收穫，各個教練都會有自己的風格，當剛上教練時都會盡量去旁課多吸收，參考其他教練的教學優點。有位經驗豐富資歷幾十年的教練跟我說，不論資歷，我們永遠都有進步的空間。時間久了，人難免有惰性跟盲點。學生第一次潛水甚麼都不懂，潛水時玩得開心照片漂亮就任務完成，自己也不自覺，忘了精進。這次課程中，想起了他的叮嚀，應該把這句話放進手機桌面時刻提醒自己。

課程被指出的問題點通常反映出平時生活的缺點，當初考潛水教練最後的開放水域考試時，我過度緊張，游到學生前面時，停頓了一下，等著考官下指令。等了一下，考官拍拍我指著手錶，我翻譯一下水語：你浪費太多時間，請馬上開始。後來思考著，其實平常經常依賴性過高，等到自己要掌大局，總有點失常，找出問題後，便時刻提醒自己。這次的滑雪課程，突破過去溝通的盲點還有膽子大一點，找出自己的獨特優點，是這次課程之外的最大收穫。每次教學過程跟學生的互動是一種訓練跟考驗，遇到好教的上課跟玩差不多，寓教於樂就是這種感覺吧；遇到難教的，考驗是互相的，如同打電玩要一關破一關，很具挑戰性，沒找到破關方法只能停在同一個關卡，腦袋得轉個幾千次找方法。順利破關的成就感無限，或許這是我一直享受當教練的原因吧。

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核稿編輯：翁世航