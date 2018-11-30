同是地震國家，我在日本體驗到何謂「防災意識從生活教起」

颱風、地震、淹水、火災情況時該如何處理，停水停電怎麼辦？哪裡有避難中心？緊急撤離計畫？失去電話網路訊號該如何求救？以上的問題你能回答出幾個呢?

在日本居住邁向第二年了，日本有春夏秋冬四季變化，我夏天沖繩潛水冬天北海道滑雪，雖只感受到兩季，還是多少體驗了日本生活。位於地震帶上的日本，颱風、地震都是家常便飯，防災意識從小從生活就開始教，也發展出世界先進的災害預報系統，地震前會發送警告訊息到每個人的手機，颱風抵達前發出緊急避難災害中心的資訊，中間因應天氣變化隨時會發送，風暴遠離後仍持續通知。我在沖繩的時候，每次遇到強颱平均會收到至少三封警報訊息，有時甚至是照一天三餐問候關心，彷彿在熱情歡迎到緊急疏散中心作客。

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2011年的311地震是二次世界大戰以來最嚴重的災害，福島核災至現在都還沒完全恢復，發生的當時我人在日本長野縣滑雪，距離災區很遠，沒有受到太大影響。只記得當時餐廳、商店、車站…無論哪裡都有募款箱，商店內也有許多標語寫著把資源留給所需要的人，每樣商品每人限購多少件，日本朋友要買物資要寄給在東京或其他城市的親友，也都說不能買太多，別人買不到。想起311地震發生當時，有一張照片是東京地鐵站內，人人規矩排隊耐心等候廣播指示，順序出站，沒有發生人擠人可能衍生的意外，日本人的國民素質的確令人敬佩。

2018年日本不知怎麼地接二連三地災難，颱風接力賽般地從南到北一一拜訪，重創各地包含沖繩、大阪及許多小城鎮，還直搗市中心，停水停電、建築物損壞、淹水樹倒，機場關閉、交通中斷，連一直幸運逃過的北海道也出現大地震。最近天天看著一知半解的的日本新聞，發現日本對災害防治及準備的應變能力令人折服，沒看過任何悲傷哭嚎的灑狗血畫面，即使是訪問受災戶，也沒有謾罵抱怨。持續播放的是颱風特別專題，各地災情、災害防治。包含了颱風動向及防災緊急應變，分析颱風形成原因、結構、方向位置，短期內周圍發生海嘯、地震的機率。過去的颱風處理方式及成效，未來該如何規避或降低災害損失。安全教導，防災知識，居家安全、外出準備預防，開車路況及公共交通動態。

2018年9月初北海道地震當時，我所在的北海道二世谷停電24小時，超市內所有生鮮及冷凍食品全數壞掉只能銷毀，部分道路中斷，物資也難以補入，商店有超過一周沒有牛奶跟生鮮蔬菜食物。地震過了一個月，仍有部分深山林內位置偏僻區域沒有完全恢復正常生活。即使這樣，民眾在商店內規矩排隊，只購買所需物品，不囤積，讓每個人都可以享受僅有的資源。後來在札幌待了近兩周的時間，發現各處有地震援助優惠特價，賣場全新家具打折，二手家具半價、受災戶可以免費獲得所需家具，民生必需品降價，每人出一分力，目的是幫助受災戶及全國人民及早站起來重新生活。

轉身看看時間接近的9月底，香港遭遇幾十年來的超強颱風山竹，把香港打得面目全非幾乎癱瘓，交通中斷飛機停飛，路上處處可見倒塌的樹木、招牌或損壞的物品。每間商店貨架都是空無一物，民眾大排長龍瘋狂囤積物資，民生用品及食物坐地起價，真的不放過任何可以賺錢的機會。最多的新聞內容是民眾冒生命危險，比平時多花幾個小時的時間去上班，還不見得到得了公司，一路上披荊斬棘危機四伏。政府及公司要求人民鞠躬盡瘁盡忠職守的精神完勝日本呀。

一位在北海道工作的朋友說著，念語言學校時，除了學日文也學生活防災教學，緊急求生出口、周圍區域路線、備妥災難救急包，包含緊急飲水、糧食、電力、保暖衣物。災難防治從小從生活開始教，天災後便能快速恢復正常也理所當然了。工作的公司有災難回報系統，訊息發出多久後，要回覆安全，時間內不回覆就視為需要救援。

經歷過南亞大海嘯的馬爾地夫，對災害更是深有同感。之前在馬爾地夫的渡假村工作時，內部有災害應變計畫，每三個月更新修正，固定做演習，每個部門的員工都有各自的位置及協助內容，隨時做好準備。

再來看看我的家鄉台灣，與日本一樣位於地震帶，每年還有颱風旺季，都會造成重大災害損失。面對這樣的變幻莫測的大自然，我們的防災意識與知識似乎太過薄弱。某一處發生天災時，有類似地形結構的地方應該也要立即著手整治預防，才不會讓類似的問題一再上演。

不只是政府要做災害防治，仔細想想凡事依靠不可靠的政府，1~10你自己評分生存機會有多高。就算政府很厲害，也是遠水救不了近火。左鄰右舍還更有用，有事沒事多串門子聯繫。最重要的是每個家庭都應該有災害應變計劃，若只想著天有不測風雲到時再說，豈不是坐以待斃。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航