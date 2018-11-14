從吳萼洋的台北市長辯論，看到蜂蜜檸檬行銷的成功三要素

文：在宇宙牧羊的擺渡人

11月10日的台北市長候選人辯論，相信大家重點都不是藍綠候選人與柯文哲的辯論內容，而是從選舉期間直至辯論前，都默默無聞的1號候選人：吳萼洋。

誰是吳萼洋？根據維基百科的解釋，光棍節不但是他生日（沒錯就是11月11日，生日快樂吳先生）畢業於逢甲大學，兆豐金控花蓮分公司經理。

看似平凡無奇的平凡人，無政治世家背景，無任何從政經驗，但卻參與2018年臺北市長選舉。而最讓眾人矚目的是，竟然政見中大力倡導飲用蜂蜜檸檬，還提到自己是因為彌勒佛之託而投入此次選舉。

看似種種鬧場的脫序行為，大家都在等著看他的笑話。但如果從產品行銷的角度來看，他的這波操作，真的是場成功的行銷，並且超乎大家的想像。

從正經八百的舞台做出違和推銷，為什麼可以成功？

焦點轉回11月10日台北市長候選人辯論中，吳萼洋進行結論時談到兩岸關係後，話鋒一轉推廣「蜂蜜檸檬水」，表示自己左臉下方曾長了小瘤，手掌也有汗斑疹，擦了很多藥都沒用，直到後來發願吃素1個月和連續喝「蜂蜜檸檬水」，之後就都痊癒了，最後再高唱《愛江山更愛美人》作結。

看似正經的且注重細節的政治辯論會場，至此被歪樓。藍綠兩黨和柯文哲說什麼再也不重要。不少網友看完第一階段辯論時，感想只有「想來杯蜂蜜檸檬水」、「等等就去買一杯蜂蜜檸檬」、「買杯蜂蜜檸檬壓壓驚」、「選台北市長只是要葉配蜂蜜檸檬啦！」、「下午茶來一份慈悲蜂蜜檸檬茶搭中華民國派」，而在PTT上也出現不少談論「蜂蜜檸檬水」的文章。

隔天，筆者去各大超商看蜂蜜檸檬水的架上，全都銷售一空。除了五月天代言，有什麼行銷操作可以有這樣的魅力？

我認為有這幾點成功因素：

1、吸睛：嚴肅中取鬧，製造驚奇感

嚴肅無比的辯論場，在大黨和執政者的眼中，是一場大選前是否可以獲得更多選票的前哨戰。每個人都不嫌票多，所以在於辯論中做足準備，希望可以找到攻破對手的破綻，讓自己在選戰中盡可能地獲得優勢。不過吳萼洋卻跌破眼鏡地抓走所有媒體的目光。問題不在他單純天真的政見和言詞，在於從沒有人會在嚴肅緊繃的辯論會，提到一個根本不會在辯論中提到的蜂蜜檸檬。

這點讓眾人，不管是正在打選戰的幕僚團隊、看熱鬧的群眾，在嚴肅的氣氛中都獲得了輕鬆的解脫。出乎意料地進展，自然獲得所有人的目光。

2、跟風無門檻：商品價格親民，人人買得起

如果今天吳萼洋換做賣汽車、賣房子，你認為他有辦法引起媒體與民眾的響應嗎？關鍵在於蜂蜜檸檬水這款飲品，價格親民且購得容易，花上一瓶的錢跟跟風，不用太多的花費與時間。自然會在這社群發達的年代，引起眾人的注意和跟風效應。

3、議題中性：無政治立場，輕鬆談政治

其實還有一個重點，在於政治的敏感性。今天市長候選人辯論會，其實在台灣全民的選舉風氣上不算太熱的話題。包含很多因素：可能民眾對政府冷感和不滿，或認為政治意識的認同太過敏感，容易產生摩擦，都讓台灣人近年對於政治議題，公開場合上都盡可能地避而遠之。

不過吳萼洋的這起推銷蜂蜜檸檬的操作，把這一切嚴肅和敏感的氣氛都一筆勾消，讓眾人都可以輕鬆對政治議題毫無顧忌的評論，不只減緩選舉的緊張氣氛，民眾對政治的關注更有些正面的幫助吧。

取自吳萼洋臉書 從吳萼洋臉書可以看出，他對於蜂蜜檸檬的政策規劃，是認真執行的。（取自吳萼洋臉書）

所以呢，假設吳萼洋是替某間有販售蜂蜜檸檬水的廠商打廣告，這200萬保證金CP值之高，帶起全台熱購，可謂相當值得。最後不管吳萼洋在政見中推廣蜂蜜檸檬的真正用意，是因為真正不捨眾生之苦，還是另類的博得版面，套用吳萼洋在結論中的話：

「既然來選舉，就要忘自己，一切為眾生，無我莫懷疑。」

不管是商業行銷還是政治，願大家都能做到替他人著想，超越利益，才能獲得真心的迴響與支持。

本文經飴－關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航