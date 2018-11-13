【圖表】選前民調「保守力量」崛起？反同公投大勝挺同，國民黨認同度回升到4年前

選戰進入倒數，民調封關在即，各單位紛紛搶在封關（前10天）前公布調查數據，今（13）日早上，台灣民意基金會和時代力量分別針對年地地方大選的政黨支持和公投案公布民調結果，結果攸關同志權利的公投案，反同的「愛家」公投案獲得的支持度都高於挺同的「平權」公投；而人民對於民進黨和國民黨的認同感也出現變化，兩份民調都顯示人民對國民黨的支持提升，對對民進黨的認同「降溫」。

同婚公投：反同公投獲高度支持

台灣民意基金會今日舉行「2018台灣公投與地方選舉民調基金會」，針對挺同團體提出的第14號公投案，民調詢問「你是否同意『以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係』？」

結果發現，大約二成六基本上同意「以民法婚姻章保障同性別兩人建立婚姻關係」，六成五不同意，不同意者比同意者多約40個百分點，而且強烈不同意者高達四成四，顯示否決此公投提案的潛在社會力量非常強大。

至於反同團體提出的第10號公投案，民調詢問，「你是否同意『民法婚姻規定應限定在一男一女的結合』？」

結果發現，換言之，有高達七成七基本上同意「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」，一成七不同意，同意者比不同意者多60%，而且強烈同意者高達五成二，顯示通過此公投案的潛在社會力量極端強大。

《新頭殼》報導，進一步的分析顯示，「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」這項主張已經成為台灣社會的高度共識，而且跨越了性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、宗教信仰、政黨認同或行政區域的界限。即使在最年輕的世代，20～24歲的選民，同意與不同意的比例各佔四成五，代表的是一種嚴重分歧或對立的狀態。不管這樣的社會共識是如何形成的，它象徵的是社會最傳統保守力量的一大勝利。

而時代力量的民調結果則顯示，公投領票的意願明顯較9月提高，公投題設計是採開放式問答、不提示選項、複選題方式，有近26.7%的民眾同意愛家（反同）公投案，是全部公投案當中最多受訪者表態同意的，其次是平權（挺同）公投13.1%，以核養綠和東奧正名都在6、7%左右，但仍有五成六的民眾對於公投案表示不知道或沒意見。

Photo Credit:時代力量提供

《自由時報》報導，婚姻平權大平台的總召呂欣潔表示，看到數字的確心裡感覺很沈重，數據顯示支持愛家公投的民眾多落在50～59歲區間，挺同婚的則是落在20～29歲，但是還有一塊很大的灰色族群還沒決定投票意向，呼籲所有年輕朋友，應盡量將正確訊息傳遞給朋友，「重要的是中間還沒決定的選民」。

兩黨支持度反轉，國民黨認同度急速上升

再根據台灣民意基金會的「感情溫度」調查，台灣人的政黨認同傾向，國民黨的認同度比民進黨多出12個百分點，國民黨不僅攀升回2012年的水平，民進黨更創下2016年5月執政來新低。

《風傳媒》報導，台灣民意基金會執行長游盈隆指出，台灣人現在討厭民進黨的人約41%，討厭國民黨的人約28%，兩者相差近13%，可能是2014年太陽花學運以來兩黨最大差距；但8個月前，對兩黨反感的人各佔33%，短時間內出現了巨大的反轉。

Photo Credit:台灣民意基金會提供

時代力量的民調結果則顯示，民眾對民進黨政府施政滿意度持續下探，有41.5％民眾預期國民黨將取得過半縣市執政權；20.5％民眾則認為民進黨依然可以取得過半縣市執政權。

針對縣市長投票意向，29.1％民眾表態會投給國民黨，19.5%投民進黨，無黨籍則為9.7％。在縣市議員選舉投票意象，21.7％民眾表示將投給國民黨，15.9％投民進黨，10.5％投無黨籍，支持時代力量提名議員則為6.1％。據數據顯示，縣市長與市議員投票意向兩者皆以國民黨領先。

Photo Credit:時代力量提供

相較於時代力量9月時做的民調，民眾對於蔡英文和賴清德的執政的不滿意度都持續上升；不過有高達6成民眾都認為地方議會應有第三勢力。究竟這次九合一選舉出來參選的年輕人有何不同？素人參政又得面對什麼樣的困境？

台灣民意基金會的民調是由游盈隆負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2018年11月7-8日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構隨機訪問；有效樣本1084人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

時代力量的民調是由趨勢民調公司負責，調查時間為107年11月6日到8日，採用電話調查方式，訪問戶籍設於台灣20縣市且年滿18歲的民眾，以分層比例隨機抽樣進行，經費來源為時代力量。有效樣本為1119人，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3.0%，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

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核稿編輯：羊正鈺