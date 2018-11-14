選對基金，讓你投資未來10年最賺錢行業

未來的生活會是什麼樣貌？肚子餓了不想出門，冰箱會自動顯示庫存狀況及食譜，告訴你用剩餘食材能煮些什麼「好料」，再碰觸一下還能線上採買食材；出門工作前，智慧電子衣櫥自動挑選服飾，規劃今天最適合你的專屬衣著；當你在外，下雨不用擔心，陽台自動伸出雨遮，不讓今天剛洗的衣物淋到雨。

這些智慧生活樣貌，過去我們只能在《關鍵報告》、《攔截記憶碼》、《攻殼機動隊》、《明日世界》等知名電影中見到，現在早已從未來式變成進行式。

未來10年最關鍵技術

「智慧」浪潮席捲全球，每一項新科技的背後無不是「智慧」產物，影響滲透各行各業，包含遠端醫療視訊平台、智能工廠、無人駕駛、行動支付、雲端通訊平台、個人助理等。這是一個嶄新的新時代，「智能」科技不僅帶來新型態服務模式，甚至帶來新的財富機會。

這些「智能」科技提供的服務背後，皆有一間令人為之驚豔的創新公司。舉例而言，美國貸款線上軟體服務公司Ellie Mae，對於美國經濟影響可不小，美國將近四分之一的貸款都是經由Ellie Mae軟體所促成，主要客戶為美國的銀行、信用合作社、貸款服務公司等，客戶藉由Ellie Mae 的數據平台可以改善整個貸款的流程，提高貸款的品質、法令遵循及核貸效率。根據獨立房貸產業顧問Marketwise Advisors 2017年統計，使用Ellie Mae 的軟體，5年下來可為客戶創造697%的投資回報率，投入成本約1.9月即可回本。

線上金流龍頭PayPal，讓世界相信電子支付就是貨幣未來

Photo Credit：DepositPhotos 電子支付逐漸改變人們習慣的支付流程，過往習慣的現金支付模式，已逐漸被取代。

而線上金流龍頭公司PayPal，則讓世界相信電子支付就是貨幣的未來，無論在食、衣、住、行都可以使用，過去需要帶沈重的錢包用硬幣或鈔票支付，現在我們只需要一張卡或手機就可以付款，只要有一台智慧型手機，出門萬事皆行。

破壞式創新科技，正逐步改變你我的生活模式，產業更是以爆發式的速度成長。電子商務就是最明顯的例子，「AR擴增實境」的出現很可能為行動支付帶來嶄新變革，下一步，即是運用「AR擴增實境」體驗消費。根據Gartner估計，2020年全球將會有一億人使用「AR擴增實境」做線上購物，利用裝置協助體驗消費過程。

金融科技的範疇當然不僅止於此，除了支付、身分認證，還有更多意想不到的應用領域。區塊鍊支付及結算、貸款、數據與分析、投資交易、保險、個人規劃等，過去只擔任金融協助者的科技業者，如今反過來成為金融業的顛覆者，用全新玩法、技術與工具，創造出一塊全新商機。

創新醫療為醫師與患者帶來更好的醫療服務品質

就連「生命科技與健康醫療」領域，也同樣在新創科技破壞式創新的席捲之下。遠距照護公司Teladoc，透過行動載具、網路、視訊及電話提供隨選保健提供虛擬醫療服務，改變醫療必須「面對面」診治的傳統型態，有效替壅塞的醫療院所分流。它目前是全美最大遠端醫療平台公司，也是全球首家IPO的線上問診公司。

根據 報導 ，今年美國流感嚴重期間，「Teladoc公司的問診平台在高峰期有近8,000人線上問診。的確，這次流感問診人數比過去顯著增加，近20%的問診與流感有關，相較實體醫院或診所流感問診的比重只有6%來看，病患對線上緊急問診的接受度愈來愈高。」

Photo Credit：Depositphotos 遠距醫療改變看診需奔波到醫院掛號看診的流程，有效替壅塞的醫療院所分流。

創新科技的不斷變革，使得醫療服務愈來愈精準。像是醫療器材大廠Edwards Lifesciences，是心瓣膜學科和血液動力學監測的全球領先者，主導全美國「經導管人工心臟瓣膜」置換的市場，其創新技術可以讓需要心臟瓣膜置換的患者，不用經過傳統開胸手術，即可安裝人工心臟瓣膜的技術，大幅降低開胸手術的死亡率。

同時，Edwards Lifesciences也提供血液動力監控服務，透過HemoSphere血液動力監控平台，提供醫生一個直覺式的解決方案來監控病人的情況，並將臨床診斷視覺化，讓醫生更有效率為病人做治療，也為患者帶來更好的醫療服務品質。

在股市輪動行情中，挑對產業投資

這幾年，創新產業成為市場主流，帶領美股不斷創新高，同時也是近年來美股最賺錢、最具投資價值的產業之一。破壞性創新是物聯網架構下最有趣的概念，科技產業破壞性創新的速度於未來將持續加快，各種產業將互相靠攏並結合。就像是購物習慣，過去沒人想到可以利用手機支付，但在不久的將來，手機支付很可能已退流行，改以「AR擴增實境」購物。

投資跨領域產業，才能適時地參與未來10年最賺錢的產業。「台新智慧生活基金」涵蓋四大未來關鍵趨勢面向：數位經濟、創新醫療、環保地球、工業4.0，從產業中「撈出」最符合破壞式創新的獨特公司，從各國家及產業中挑選質優個股，打破界線，建立具競爭力的投資組合。

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