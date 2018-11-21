馬克思與燕妮、郁達夫與王映霞⋯⋯歷史上那些得來不易的愛情

黑格爾做夢也沒想到他的思想會深深地影響了比他晚出生48年的馬克思，他在波昂大學時期就激烈地對黑格爾的思想產生了莫大的興趣，即便在他後來遭受流放的那一段時間，他也是經常閱讀黑格爾的著作，也成為他在那一段困頓時期，精神上極重要的食糧。由於他日後不斷地鼓舞及參與各類的群眾運動，因此很快地竄起，他主張資本主義和無產階級所引發當時的社會衝突是有矛盾的，正如他所言，最後由工人獲得壓倒性的勝利。馬克思一生中，甚至於死後，都被認定是在這個世界上有人類以來，影響世界最大的主源。



許多人一定會好奇於這些影響世界思潮如此深遠的重要人物，究竟背後有著什麼樣的巨大力量推動著他影響了千千萬萬的人。當馬克思好不容易拿到了博士學位，他第一個想到的就是——用文憑當作條件，去說服他心目中最鍾愛女士的家庭，因為他的愛人是出生於當時赫赫有名的傳統貴族。儘管馬克思蓋天鋪地的才氣，一開始就深深地震撼住燕妮女士，但是由於身分地位的懸殊，這一對愛侶始終不能順 利地交往，燕妮總是背著父母偷偷地私會馬克思，並且經常地支持馬克思，鼓舞馬克思，因此在馬克思的生命中，她成了最重要的第一人。就這樣默默地交往7年，而這一位女人也無怨無悔地守候著他的成功，一直沒有再給任何一個男人機會，這段時間裡，他們的默契真的就是靠著彼此的靈魂互相牽引，雖然兩人沒有辦法耳鬢廝磨、朝夕地相處，但透過他人偶爾捎來燕妮的隻字片語，就足以療癒和鼓舞馬克思。

從讀書時期，兩人因為互相地鍾愛到私定終身，以及日後突破了層層的困難，兩人結了婚，但現實的生活逼迫著馬克思常常面臨到捉襟見肘、 阮囊羞澀、環境窘迫的狀況，燕妮不顧自己出自於名門貴族，在沒有錢請人照顧小孩的情況下，使得燕妮長期營養失調，再加上親自哺餵母奶，身體健康每況愈下，在這種現實困頓環境之下，要留住小孩，似乎不是一件容易的事，馬克思終其一生總共有6個小孩，但很遺憾地最後只有3個女兒存活於世。一般夫婦遭逢到如此的劇變，有的感情就會產生裂縫，但因為得來不易的愛情，讓燕妮女士更鍾情於馬克思，甚至於幫他整理所有的稿件和對外一切的公關應對，因此馬克思在他太太離世後極長的一段時間裡都無法釋懷，到最後他還是說他無法忘記他的夫人。馬克思極早就交代旁人，他唯一的願望就是死後一定要將他埋葬在愛妻的身旁。



由於我從小就喜歡蒐集古籍，至高中時期，就傾其所能地投注在這上面，想當然也會想了解近代蒐藏家中，有沒有也同樣嗜書成癖的文人雅士，當然翻閱各朝，其實還真不少，但若要說到懂書、愛書又藏書的，近代數百年以來還並非太多，偶然間翻閱讀到了清代一位文學大師——朱彝尊，先是被他的風骨和生平所吸引，接著讀了他的詩詞之後，深深覺得此君乃真性情中人，特別是對感情方面，至情至性，他對於經史子集無有不精，又精篆刻，對於金石情有獨鍾。

最特別的是他幾乎走遍大江南北，到處收置古籍，一些名家家中若有藏書，他幾乎都會登門拜訪，傾其所能蒐購，而且有時候是幾十櫃、幾十櫃的書蒐購，自稱所擁有的書超過八萬卷。這以一個文人來說，氣派可說是極大的，但我好奇的是，這樣子的一個七品小官，竟然能夠省吃節用、縮衣節食，只為了購書。另有一事至今仍然令我不解，他居然可以為了鍾情於自己的小姨子，而卻又知道自己的道德和文人的氣節不能斯文掃地，雖然媒妁之言和傳統綱常的定律不可違背，可是雙方明知不可為，卻也不敢違背倫理的枷鎖，只能默默地放在彼此的心中。



朱彝尊平時可以優游於典籍，縱情於山水之間，還有子女可以享受天倫之歡，可是對於他的小姨子來講，卻只能因為沮喪和不堪，在妙齡年華時就香消玉殞，這帶給朱彝尊是晴天霹靂的，但他也只能寄情於他的畫作和作品中，去緬懷和追憶。

我舉這個例子並沒有離題，主要是時代不斷地變遷，媒體上各種離奇百怪的男女事件，使得現代人對於何謂真正的真愛，似乎已經成了極久遠的名詞。更有些網站甚至於提供了已婚男女也可以尋找伴侶這樣子的園地，更有些自詡為上流社會的人士，組成不同的小圈圈，在進行換妻的行徑，真不知長此下去，社會還有哪些更令人驚世駭俗的行徑會被揭露，這對下一代，是否有負面的影響，也就不得而知了。飲食男女，男歡女愛，自古皆然，但除了情愛之外是否也需要顧及到人與人之間的倫理和品格，這就要看現代人的自由心證。

上海時期的王映霞本來是郁達夫的結髮妻，郁達夫為了他的愛妻，幾乎傾盡所能地在杭州幫她建造了一處豪宅，雖然兩人的感情日後有了一些質變，但她和許紹棣之間的曖昧是真是假， 至今仍然未有個定論，但最重要者，無論何者，最重要的是愛情和婚姻都必須建立在互信互諒上面，要不然就等於就毀了一段婚姻，也斷送了大好的前程。同樣地，孟小冬和梅蘭芳也是如此，真正的愛情如果建立在尊嚴和面子上，也將註定不會有好的結局。從東方和西方，從過去到現在，愛情這件事情是沒有時空差距的，有的只是真誠與付出，重要的是互諒與同理，更重要的是必須建立在道德規範下，而且不會影響到視聽，這才是真正正向的感情生活。

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