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2018/11/14, 政治
【懶人包】「東奧正名」公投通過或沒通過會怎樣？
Una Hu
我們想讓你知道的是
台灣在東京奧運的「正名」公投，投的到底是什麼？不管你支不支持「中華台北」，都該看看這個公投通過（或沒通過）後，會對台灣造成什麼樣的影響！
唸給你聽
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圖文：Una Hu
公投裡的「東奧正名」吵得沸沸揚揚，但裡頭所說的中華台北、洛桑協議，到底和我們有什麼關係；也有人說公投通過會導致運動員無法出賽，甚至讓台灣永被禁賽，真有這回事嗎？讓我們來看個明白吧！
除了奧運外，還有哪些國際運動賽事呢 ?
- 另有網友補充洛桑協議原文，內容約定了會名（英文版）、會旗、會徽與會歌，並沒有另外約定可否修改、違反情況與懲處。
補充說明——如果真的違規直接懲處呢？
我原本判斷「直接懲處」不太可能發生，是因為「沒有事先警告直接懲處」會是一個比起名古屋決議的「違反歧視」更直接且客觀的違反規定，如果連這個都違背，那真的是非常非常的不公不義。
但有網友提到再怎麼不公不義也不能排除發生的可能性，所以如果真的直接懲處了會怎麼樣呢？
我們可以依據違反奧會憲章向國際奧會提告，但即便我們勝訴也不保證運動員可以順利出賽，其實，在1979年10月的名古屋決議違反奧會規定時，我們有提出告訴，國際法庭也判國際奧會敗訴，但更名的決定並沒有因此取消，1980年6月我們被判暫停出賽該年7月的夏季奧運，所以我們的確有可能再因政治因素失去比賽機會，儘管這是直接大大違反奧運最根本的奧會憲章。
網友糾正與補充：雖然信件第二段確實有提到更名需要執委會核准，但根據信件完整內容的最末段，國際奧會已於2018年5月2日至3日討論過此可能更名的議題，結論是不予核准改變，也維持洛桑內容不變且繼續適用，從這情況看來即便是「申請」很有可能也是獲得相同的結果。
本圖文原刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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